Gần 360 học viên cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh tham gia bầu cử

(GLO)- Sáng 15-3, tại 2 cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Gia Lai, hoạt động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra nghiêm túc, đúng quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (khu vực bầu cử số 4, phường Quy Nhơn Tây), ngay từ sáng sớm, khuôn viên cơ sở đã rực rỡ sắc đỏ cờ Tổ quốc, băng rôn và khẩu hiệu tuyên truyền. Từ nhiều ngày trước đó, công tác chuẩn bị được cơ sở thực hiện chu đáo, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Cán bộ, người lao động tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Gia Lai) tham gia bỏ phiếu. Ảnh: Nguyễn Chơn

Hoạt động bỏ phiếu diễn ra lúc 6 giờ 30 phút trên tinh thần khẩn trương, đúng quy trình và hoàn thành lúc 7 giờ cùng ngày với sự tham gia của 92 cử tri, tỷ lệ 100%. Trong đó có 73 học viên đang cai nghiện ma túy tại cơ sở.

Trung tá Phan Thanh Viên - Trưởng Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 - cho biết: Để đảm bảo hoạt động bầu cử diễn ra thành công, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với UBND phường Quy Nhơn Tây trong việc rà soát, cập nhật biến động nhân thân và hoàn tất việc phát thẻ cử tri cho toàn bộ học viên.

Học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 thực hiện quyền, trách nhiệm công dân. Ảnh: Nguyễn Chơn

Đặc biệt, đối với các trường hợp người cai nghiện mới tiếp nhận, đơn vị đã chủ động bổ sung kịp thời vào danh sách cử tri để đảm bảo quyền lợi của công dân theo đúng quy định pháp luật.

“Quy trình bầu cử tại cơ sở diễn ra đầy đủ các bước từ kiểm tra hòm phiếu, phát phiếu đến hướng dẫn thể lệ… Các tổ học viên di chuyển đến khu vực bỏ phiếu theo hình thức cuốn chiếu, đảm bảo giãn cách và duy trì nghiêm kỷ luật nội vụ, trật tự nội khu” - Trung tá Phan Thanh Viên thông tin thêm.

Học viên đang trong giai đoạn cắt cơn, giải độc thực hiện bỏ phiếu qua hòm phiếu phụ. Ảnh: Nguyễn Chơn

Học viên T.N. (phường Bồng Sơn) chia sẻ: “Em được hướng dẫn cụ thể về quy trình, thủ tục bỏ phiếu, hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của cử tri. Được cầm lá phiếu trên tay để thực hiện quyền công dân cũng là động lực để em quyết tâm rèn luyện tốt, sớm tái hòa nhập cộng đồng để làm lại cuộc đời, trở thành người có ích cho gia đình, xã hội”.

Tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 tỉnh Gia Lai (khu vực bầu cử số 7, xã Biển Hồ) hoạt động bầu cử cũng diễn ra nghiêm túc, đúng quy trình và hoàn thành lúc 8 giờ 50 phút. Khu vực bỏ phiếu này có tổng số 317 cử tri tham gia bầu cử, trong đó có 286 học viên cai nghiện ma túy.

Hoạt động bầu cử tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 tỉnh Gia Lai diễn ra đúng quy trình, an toàn tuyệt đối. Ảnh: ĐVCC

Bên cạnh điểm bỏ phiếu tập trung, đơn vị sử dụng hòm phiếu phụ dành cho những học viên đang trong giai đoạn cắt cơn, giải độc, qua đó bảo đảm quyền bầu cử cho 100% cử tri đủ điều kiện.

Trung tá Đặng Xuân Toàn - Trưởng Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 - cho biết: “Bên cạnh công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử, đơn vị cũng chú trọng công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình học viên bỏ phiếu. Chúng tôi lên phương án, triển khai các biện pháp tuần tra, siết chặt an ninh, phòng ngừa các nguy cơ, không để xảy ra tình huống mất an toàn”.

Việc 2 cơ sở cai nghiện ma túy hoàn thành tổ chức bầu cử chẳng những bảo đảm đầy đủ quyền công dân và tinh thần dân chủ, mà còn giúp học viên cai nghiện yên tâm điều trị, đồng thời khơi dậy ý thức trách nhiệm, tinh thần công dân.

Qua đó, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh.