Bàn giao công trình lớp học và tổ chức Tết thiếu nhi cho học sinh Trường Mầm non Sao Mai

(GLO)- Ngày 30-5, tại Trường Mầm non Sao Mai (điểm trường buôn Toát, xã Uar, tỉnh Gia Lai), Dự án Trạm phóng tương lai tổ chức khánh thành công trình nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất và tổ chức Tết Thiếu nhi cho học sinh của trường.

Phòng học mới và trang - thiết bị dạy học hiện đại được bàn giao cho Trường Mầm non Sao Mai (điểm trường buôn Toát). Ảnh: Nguyễn Chi

Các hạng mục được bàn giao gồm một phòng học được xây mới với diện tích 42 m² và trang bị thiết bị phục vụ giảng dạy; sửa chữa, nâng cấp các phòng học tại điểm trường, cổng rào, khu vệ sinh và lắp đặt hệ thống máy lọc nước phục vụ giáo viên, học sinh.

Công trình được khởi công từ ngày 2-5 và hoàn thành sau gần một tháng thi công với tổng kinh phí khoảng 400 triệu đồng.

Dịp này, các em học sinh được tham gia nhiều trò chơi vui nhộn, giao lưu văn nghệ, nhận quà nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1-6 và thưởng thức các món ăn do các tình nguyện viên chuẩn bị.

Các em học sinh háo hức nhận quà từ chương trình. Ảnh: Nguyễn Chi

Chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, không chỉ mang đến cho các em thiếu nhi vùng khó một ngày Tết thiếu nhi vui tươi, ấm áp mà còn cải thiện điều kiện cơ sở vật chất, góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc và giáo dục trẻ em tại địa phương.