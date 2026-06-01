Bàn giao công trình lớp học và tổ chức Tết thiếu nhi cho học sinh Trường Mầm non Sao Mai

Các hạng mục được bàn giao gồm một phòng học được xây mới với diện tích 42 m² và trang bị thiết bị phục vụ giảng dạy; sửa chữa, nâng cấp các phòng học tại điểm trường, cổng rào, khu vệ sinh và lắp đặt hệ thống máy lọc nước phục vụ giáo viên, học sinh.
Công trình được khởi công từ ngày 2-5 và hoàn thành sau gần một tháng thi công với tổng kinh phí khoảng 400 triệu đồng.
Dịp này, các em học sinh được tham gia nhiều trò chơi vui nhộn, giao lưu văn nghệ, nhận quà nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1-6 và thưởng thức các món ăn do các tình nguyện viên chuẩn bị.
Chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, không chỉ mang đến cho các em thiếu nhi vùng khó một ngày Tết thiếu nhi vui tươi, ấm áp mà còn cải thiện điều kiện cơ sở vật chất, góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc và giáo dục trẻ em tại địa phương.