Học sinh mầm non và tiểu học được rà soát tiền sử tiêm chủng từ ngày 1-7

(GLO)- Theo quy định tại Nghị định 165/2026/NĐ-CP ngày 15-5-2026 hướng dẫn thi hành Luật Phòng bệnh, từ ngày 1-7, các cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học sẽ phải thực hiện rà soát tiền sử tiêm chủng của học sinh ngay đầu năm học.

Quy định này được áp dụng đối với học sinh mầm non, tiểu học và các cấp học khác trong từng trường hợp cụ thể theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Y tế. Nội dung rà soát là tiền sử tiêm chủng đối với danh mục bệnh phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm bắt buộc trong Chương trình tiêm chủng mở rộng.

Từ ngày 1-7, các cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học sẽ phải thực hiện rà soát tiền sử tiêm chủng của học sinh ngay đầu năm học. Ảnh: N.N

Theo đó, các cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức rà soát tiền sử tiêm chủng của người học ngay từ đầu năm học nhằm xác định các trường hợp chưa tiêm hoặc chưa tiêm đầy đủ theo quy định.

Trên cơ sở kết quả rà soát, nhà trường phối hợp với Trạm Y tế cấp xã để xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai Chương trình tiêm chủng mở rộng cho các đối tượng thuộc diện phải tiêm chủng.

Theo quy định mới, từ ngày 1-7-2026, chương trình tiêm chủng bắt buộc sẽ bao gồm 14 bệnh truyền nhiễm. Ngoài các vắc xin đã được triển khai nhiều năm như lao, bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, viêm gan B, sởi và rubella, danh mục mới bổ sung thêm vắc xin phòng bệnh do phế cầu, tiêu chảy do virus Rota và HPV (Human Papillomavirus).

Bên cạnh nội dung về tiêm chủng, Nghị định số 165/2026/NĐ-CP cũng quy định các cơ sở giáo dục phải thực hiện các biện pháp phòng - chống bệnh truyền nhiễm trong trường học; theo dõi tình trạng sức khỏe của trẻ em, học sinh; phát hiện sớm trường hợp nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm để thông báo cho cơ sở y tế xử lý theo quy định.