Sức khỏe

Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức Y dược cổ truyền

Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên tổ chức hội thảo về bảo quản vắc xin và tiêm chủng mở rộng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 9-9, tại phường Pleiku, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên tổ chức hội thảo nâng cao năng lực chuyên môn về bảo quản vắc xin và hoạt động tiêm chủng mở rộng cho cán bộ làm công tác tiêm chủng mở rộng tuyến tỉnh và trung tâm y tế tại tỉnh Gia Lai.

Tham dự hội thảo có gần 40 đại biểu làm công tác tiêm chủng mở rộng tại 17 trung tâm y tế địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Tại hội thảo, các đại biểu được giới thiệu các loại vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng; thiết bị dây chuyền lạnh; thiết bị theo dõi nhiệt độ dây chuyền lạnh; nguyên tắc bảo quản vắc xin; định mức sử dụng vắc xin và yêu cầu phân bổ vắc xin.

Ngoài ra, các đại biểu cũng được hướng dẫn ghi chép sổ quản lý vắc xin; sử dụng NIIS về quản lý vắc xin; giới thiệu về phần mềm và bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý thiết bị dây chuyền lạnh; nhập và chỉnh sửa thông tin về cơ sở; tạo và quản lý tài khoản IGA; phần mềm quản lý thiết bị dây chuyền lạnh IGA và các báo cáo liên quan…

z6991929527905-3025a785333d7fa3fa85658a5668fc2a.jpg
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: CTV

Hội thảo góp phần triển khai hiệu quả công tác tiêm chủng mở rộng, đảm bảo an toàn tiêm chủng trên địa bàn tỉnh; trong đó, đảm bảo mục tiêu nâng cao tỷ lệ tiêm chủng mở rộng vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

