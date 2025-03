Đề xuất đưa vaccine phòng bệnh phế cầu và ung thư cổ tử cung vào Chương trình tiêm chủng mở rộng

(GLO)- Tại dự thảo Thông tư ban hành danh mục bệnh truyền nhiễm, đối tượng và phạm vi phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc, Bộ Y tế đề xuất đưa vaccine phòng bệnh do phế cầu và vaccine phòng bệnh ung thư cổ tử cung vào Chương trình tiêm chủng mở rộng.

Tại dự thảo, Bộ Y tế đề xuất Danh mục gồm 13 bệnh truyền nhiễm, đối tượng bắt buộc phải sử dụng vaccine trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng. Trong đó, có thêm 2 vaccine phòng bệnh phế cầu và phòng bệnh ung thư cổ tử cung.

Theo quy định tại Thông tư số 10/2024/TT-BYT, có 11 bệnh truyền nhiễm bắt buộc phải tiêm vaccine gồm: Bệnh viêm gan virus B; Bệnh lao; Bệnh bạch hầu; Bệnh ho gà; Bệnh uốn ván; Bệnh bại liệt; Bệnh do Haemophilus influenzae týp b; Bệnh sởi; Bệnh viêm não Nhật Bản B; Bệnh rubella; Bệnh tiêu chảy do virus Rota.

2 vaccine phòng phế cầu và ung thư cổ tử cung được đề xuất đưa vào Chương trình Tiêm chủng mở rộng. Ảnh minh họa

Dự thảo nêu rõ, vaccine thuộc danh mục nêu trên được triển khai toàn quốc cho trẻ em, phụ nữ có thai trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng.

Đối với vaccine phòng bệnh do phế cầu và vaccine phòng bệnh ung thư cổ tử cung có phạm vi triển khai theo hướng dẫn của Bộ Y tế trên cơ sở Nghị quyết số 104/NQ-CP ngày 15-8-2022 của Chính phủ về lộ trình tăng số lượng vaccine trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2021-2030 và nguồn lực của trung ương, địa phương.

Được biết, phế cầu khuẩn là một trong 3 căn bệnh truyền nhiễm có tỷ lệ mắc và tử vong hàng đầu ở mọi đối tượng. Theo thống kê từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hàng năm có gần 1 triệu trẻ em dưới 5 tuổi tử vong vì căn bệnh này. Cứ 20 giây, bệnh viêm phổi do phế cầu lại cướp đi mạng sống của 1 đứa trẻ. Tại Việt Nam, số ca mắc bệnh viêm phổi do phế cầu là khoảng 2,9 triệu trẻ em, trong đó có khoảng 4.000 trẻ tử vong.

Còn đối với ung thư cổ tử cung, theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới năm 2023, mỗi năm có 662.000 ca ung thư cổ tử cung mới, 348.000 ca tử vong liên quan đến ung thư cổ tử cung (90% số trường hợp này nằm ở các quốc gia có thu nhập trung bình và thấp). Tại Việt Nam, mỗi năm có 4.123 ca mắc mới; 2.223 ca tử vong.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng, virus HPV được xem là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến ung thư cổ tử cung. Có tới 90% các trường hợp ung thư cổ tử cung có liên quan tới HPV.