Gia Lai: Chủ động tìm kiếm nguồn cung thuốc tiêm Fluorescein

Theo Sở Y tế, đây là thuốc thiết yếu duy nhất được chỉ định để chụp mạch huỳnh quang nhằm chẩn đoán các bệnh lý đáy mắt, hiện không có thuốc khác có cùng hoạt chất hoặc tác dụng tương tự, cũng như không có thuốc tiêm chứa hoạt chất Fluorescein nào còn hiệu lực đăng ký lưu hành tại Việt Nam.

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị y tế phối hợp với cơ sở nhập khẩu tìm nguồn cung thuốc tiêm Fluorescein 20%. Ảnh: T.K

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị y tế phối hợp với cơ sở nhập khẩu tìm nguồn cung, chuẩn bị hồ sơ nhập khẩu theo đúng quy định nếu có nhu cầu; xây dựng kế hoạch dự trù, mua sắm bảo đảm đủ nhu cầu điều trị; đồng thời thực hiện quyền nhập khẩu thuốc chưa có giấy đăng ký lưu hành theo quy định tại Nghị định 163/2025/NĐ-CP.

Trước đó, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) nhận được báo cáo của Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết nguồn cung thuốc tiêm Fluorescein 10% và 20% đang khan hiếm nghiêm trọng. Cục đề nghị các cơ sở nhập khẩu, cơ sở đăng ký thuốc khẩn trương tìm kiếm nguồn cung, hoàn thiện hồ sơ nhập khẩu/đăng ký và nộp về Cục để được cấp phép; đồng thời yêu cầu các bệnh viện, viện trực thuộc Bộ và Sở Y tế các tỉnh phối hợp với đơn vị nhập khẩu, xây dựng kế hoạch dự trù, mua sắm, bảo đảm đáp ứng đủ nhu cầu điều trị.

Bác sĩ Bệnh viện Mắt Sài Gòn Quy Nhơn kiểm tra thị lực cho bệnh nhân. Ảnh: T.K

Theo quy định tại Luật Dược và Nghị định 163/2025/NĐ-CP, kể từ ngày 1-7-2025, các cơ sở khám, chữa bệnh được phép nhập khẩu thuốc chưa có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam để đáp ứng nhu cầu điều trị đặc biệt. Vì vậy, nếu gặp tình trạng khan hiếm thuốc như trường hợp thuốc tiêm Fluorescein, các cơ sở có thể chủ động tìm nguồn cung và trực tiếp nhập khẩu theo quy định.