Gia Lai: Chủ động tìm kiếm nguồn cung thuốc tiêm Fluorescein

THẢO KHUY
(GLO)-Sở Y tế tỉnh Gia Lai vừa yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn chủ động tìm kiếm nguồn cung thuốc tiêm Fluorescein 20% nhằm phục vụ chẩn đoán các bệnh lý đáy mắt.

Theo Sở Y tế, đây là thuốc thiết yếu duy nhất được chỉ định để chụp mạch huỳnh quang nhằm chẩn đoán các bệnh lý đáy mắt, hiện không có thuốc khác có cùng hoạt chất hoặc tác dụng tương tự, cũng như không có thuốc tiêm chứa hoạt chất Fluorescein nào còn hiệu lực đăng ký lưu hành tại Việt Nam.

thuoc.jpg
Sở Y tế yêu cầu các đơn vị y tế phối hợp với cơ sở nhập khẩu tìm nguồn cung thuốc tiêm Fluorescein 20%. Ảnh: T.K

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị y tế phối hợp với cơ sở nhập khẩu tìm nguồn cung, chuẩn bị hồ sơ nhập khẩu theo đúng quy định nếu có nhu cầu; xây dựng kế hoạch dự trù, mua sắm bảo đảm đủ nhu cầu điều trị; đồng thời thực hiện quyền nhập khẩu thuốc chưa có giấy đăng ký lưu hành theo quy định tại Nghị định 163/2025/NĐ-CP.

Trước đó, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) nhận được báo cáo của Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết nguồn cung thuốc tiêm Fluorescein 10% và 20% đang khan hiếm nghiêm trọng. Cục đề nghị các cơ sở nhập khẩu, cơ sở đăng ký thuốc khẩn trương tìm kiếm nguồn cung, hoàn thiện hồ sơ nhập khẩu/đăng ký và nộp về Cục để được cấp phép; đồng thời yêu cầu các bệnh viện, viện trực thuộc Bộ và Sở Y tế các tỉnh phối hợp với đơn vị nhập khẩu, xây dựng kế hoạch dự trù, mua sắm, bảo đảm đáp ứng đủ nhu cầu điều trị.

2.jpg
Bác sĩ Bệnh viện Mắt Sài Gòn Quy Nhơn kiểm tra thị lực cho bệnh nhân. Ảnh: T.K

Theo quy định tại Luật Dược và Nghị định 163/2025/NĐ-CP, kể từ ngày 1-7-2025, các cơ sở khám, chữa bệnh được phép nhập khẩu thuốc chưa có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam để đáp ứng nhu cầu điều trị đặc biệt. Vì vậy, nếu gặp tình trạng khan hiếm thuốc như trường hợp thuốc tiêm Fluorescein, các cơ sở có thể chủ động tìm nguồn cung và trực tiếp nhập khẩu theo quy định.

Các cơ sở y tế phải chủ động kế hoạch mua sắm đầy đủ thuốc, nhất là thuốc cấp cứu, phòng dịch, chế phẩm máu và thuốc tiền mê giảm đau. Ảnh: Thảo Khuy

Chủ động đảm bảo cung ứng thuốc phục vụ khám, chữa bệnh

(GLO)- Trước nguy cơ thiếu hụt thuốc do ảnh hưởng từ dịch bệnh (Covid-19, sốt xuất huyết...), chiến sự tại một số khu vực trên thế giới cùng với sự gián đoạn chuỗi cung ứng từ nước ngoài, Sở Y tế vừa yêu cầu các đơn vị y tế trên địa bàn chủ động đảm bảo nguồn thuốc phục vụ công tác khám, chữa bệnh.

Bác sĩ CKII Nguyễn Văn Trung kiểm tra chức năng vận động của bệnh nhân.

Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai đạt chuẩn quốc tế trong điều trị đột quỵ

Thời sự trong nước

(GLO)- Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai vừa được Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO) trao chứng nhận Bạch kim. Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực vượt bậc của đội ngũ y bác sĩ, đưa Bệnh viện trở thành một trong số ít đơn vị y tế tuyến tỉnh đạt chuẩn quốc tế trong cấp cứu và điều trị đột quỵ.

Những vật dụng độc hại hiện hữu trong gian bếp

Những vật dụng độc hại hiện hữu trong gian bếp

Tin tức

(GLO)- Một số vật dụng quen thuộc trong gian bếp như chảo chống dính, hộp nhựa, thớt… nếu dùng sai cách hoặc đã xuống cấp có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Thế nhưng, nhiều gia đình vẫn đang hàng ngày sử dụng mà không biết rằng chúng vô cùng độc hại.

Não bộ "già trước tuổi" vì Covid-19

Não bộ "già trước tuổi" vì Covid-19

Tin tức

(GLO)- Trong một nghiên cứu vừa được công bố vào ngày 22-7 trên tạp chí Nature Communications, các nhà khoa học đã đưa ra kết luận rằng, trung bình, não của người trưởng thành sống qua đại dịch Covid-19 sẽ lão hóa nhanh hơn 5,5 tháng so với trước đại dịch.

Nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh làm thủ tục đăng ký khám bệnh cho bệnh nhân bằng Căn cước công dân. Ảnh: Thảo Khuy

Kinh nghiệm tích lũy tạo thế chủ động

Tin tức

(GLO)-Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực y tế thời gian qua đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Trong đó, việc triển khai bệnh án điện tử (EMR) được xem là một bước tiến quan trọng, cho thấy hiệu quả rõ rệt trong thực tiễn.

Thu hồi 2 lô thực phẩm chức năng bổ sung canxi, D3 của Công ty Hương Hoàng

Thu hồi 2 lô thực phẩm chức năng bổ sung canxi, D3 của Công ty Hương Hoàng

Sức khỏe

(GLO)- Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Dược phẩm & TPCN Hương Hoàng do sản xuất, buôn bán lưu thông trên thị trường lô sản phẩm thực phẩm chức năng bổ sung canxi, D3 không phù hợp với thông tin về sản phẩm đã công bố.

