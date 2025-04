Gia Lai: Hội thảo cập nhật kiến thức y khoa về phòng ngừa nhiễm trùng, kiểm soát tai biến trong phẫu thuật Phaco

Hội thảo thu hút sự tham dự của nhiều chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực nhãn khoa. Phó Giáo sư, tiến sĩ Phan Văn Năm-Phó Chủ tịch Hội Nhãn khoa Việt Nam; Tiến sĩ, bác sĩ Đoàn Kim Thành-Trưởng Bộ môn Mắt (Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch) đồng chủ trì hội thảo.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Như Nguyện

Về phía tỉnh Gia Lai có ông Đinh Hà Nam-Phó Giám đốc Sở Y tế Gia Lai; Lê Đình Trọng-Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai, đại diện các Bệnh viện chuyên khoa trong tỉnh và trong khu vực, tập thể bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai.

Phát biểu mở đầu hội thảo, ông Lê Đình Trọng-Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai nhấn mạnh: Với mục tiêu định hướng trở thành bệnh viện chuyên khoa mắt hàng đầu khu vực, tiên phong trong đổi mới, phát triển công nghệ và lan tỏa giá trị nhân văn, đồng lòng vì sức khỏe cộng đồng; Bệnh viện Mắt quốc tế Sài Gòn-Gia Lai không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ y, bác sĩ và tiếp tục đưa công nghệ tiên tiến vào chẩn đoán và điều trị, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Hội thảo lần này nhằm tập trung cập nhật kiến thức chuyên sâu, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về: Các biện pháp phòng ngừa, nhận diện sớm và xử trí biến chứng trong phẫu thuật đục thủy tinh thể bằng phương pháp Phaco; Ứng dụng sử dụng kháng sinh hợp lý, góp phần kiểm soát tình trạng kháng sinh đang ngày càng phức tạp; Tối ưu hóa kỹ năng lâm sàng cho bác sĩ nhãn khoa, giảm thiểu tai biến hậu phẫu và nâng cao hiệu quả điều trị... Qua đó góp phần cập nhật kiến thức chuyên môn cho đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế của đơn vị và các bệnh viện trong tỉnh và nâng cao chất lượng phục vụ khám chữa bệnh về chuyên khoa mắt ngày càng tốt hơn cho người dân.

Ông Đinh Hà Nam-Phó Giám đốc Sở Y tế Gia Lai phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Như Nguyện

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Giáo sư, tiến sĩ Phan Văn Năm-Phó Chủ tịch Hội Nhãn khoa Việt Nam cho biết: Đục thủy tinh thể là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa ở Việt Nam và trên thế giới. Phương pháp duy nhất để điều trị đục thủy tinh thể hiện nay là phẫu thuật và cho đến hôm nay phẫu thuật Phaco là phẫu thuật tốt nhất trong điều trị bệnh lý này.

Để một ca mổ thành công tốt đẹp, bên cạnh kinh nghiệm, kỹ năng của phẫu thuật viên thì những trang thiết bị tiên tiến, hiện đại, thuốc men, các bước chuẩn bị tiền phẫu cũng vô cùng quan trọng góp phần thành công của cuộc mổ. Hội thảo lần này có sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành về nhãn khoa sẽ trao đổi về mặt chuyên môn sẽ giúp cập nhập các kiến thức chuyên môn về phòng ngừa nhiễm trùng và kiểm soát tai biến trong phẫu thuật Phaco cho các y, bác sĩ tại tỉnh. Hội thảo là dịp để các bác sĩ trao đổi kinh nghiệm và các thắc mắc liên quan trong phẫu thuật Phaco nêu ra tại hội thảo sẽ được các chuyên gia giải đáp cụ thể.

Tại hội thảo, các đại biểu được nghe bác sĩ CKII Nguyễn Quang Vinh-Giám đốc chuyên môn hệ thống Trung tâm mắt Tinh Anh trên toàn quốc (là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực phẫu thuật Phaco và điều trị các bệnh lý về dịch kính võng mạc) trình bày chuyên đề: Phòng ngừa viêm mủ nội nhãn trong phẫu thuật Phaco bằng sử dụng kháng sinh hợp lý; Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Quốc Toản-Cố vấn chuyên môn Bệnh viện mắt TP. Hồ Chí Minh trình bày chuyên đề: Biến chứng sớm và muộn sau phẫu thuật đục thủy tinh thể; Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Phượng-Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai trình bày chuyên đề: Một số tai biến có thể gặp và cách xử trí trong quá trình phẫu thuật đục thủy tinh thể bằng phương pháp Phaco.

Phó Giáo sư, tiến sĩ Phan Văn Năm-Phó Chủ tịch Hội Nhãn khoa Việt Nam phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Như Nguyện

Hội thảo cũng dành nhiều thời gian để các chuyên gia thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và giải đáp các thắc mắc cho các đồng nghiệp tuyến tỉnh. Hội thảo lần này không chỉ là diễn đàn chia sẻ kiến thức mà còn là bước tiến thực tiễn trong chiến lược phát triển chuyên môn, cải thiện chất lượng điều trị và kiểm soát tai biến hậu phẫu, đặc biệt là trong phẫu thuật Phaco đang được áp dụng rộng rãi tại Việt Nam.

Đánh giá về hội thảo, ông Đinh Hà Nam-Phó Giám đốc Sở Y tế Gia Lai nhận xét: Tại Gia Lai, do điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn nên việc chăm sóc sức khỏe người dân còn hạn chế so với các vùng thuận lợi. Về chuyên khoa mắt, tuyến huyện tỉnh Gia Lai có 17 Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố nhưng hiện chỉ có Trung tâm Y tế TP. Pleiku và thị xã Ayun Pa có bác sĩ chuyên khoa mắt. Việc thành lập các bệnh viện tư nhân chuyên khoa mắt, trong đó có Bệnh viện Mắt quốc tế Sài Gòn-Gia Lai đã góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nói chung và sức khỏe về mắt nói riêng cho người dân trên địa bàn. Hội thảo khoa học với chủ đề “Cập nhật kiến thức y khoa về phòng ngừa nhiễm trùng và kiểm soát tai biến trong phẫu thuật Phaco” do Bệnh viện Mắt quốc tế Sài Gòn-Gia Lai tổ chức hôm nay rất thiết thực, ý nghĩa, là cơ hội giao lưu, học tập, nâng cao chuyên môn cho y, bác sĩ tuyến tỉnh.

Được biết, trong năm 2024, Bệnh viện Mắt quốc tế Sài Gòn-Gia Lai đã thực hiện hơn 11.000 ca phẫu thuật mắt, từ phẫu thuật đục thủy tinh thể, lác/lé, sụp mi đến xử lý các ca chấn thương nặng. Ngoài ra, đơn vị đã thành lập Trung tâm Kiểm soát Cận và Nhược Thị, ứng dụng kính Ortho-K, tròng Stellest và các liệu pháp hiện đại trong điều trị các bệnh lý về mắt; đưa vào hoạt động các thiết bị hiện đại như máy Phaco Centurion Gold, máy OCT, máy đo bản đồ giác mạc, tối ưu hóa hiệu quả chẩn đoán và điều trị.

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe các chuyên gia nhãn khoa trình bày các chuyên đề liên quan của phòng ngừa nhiễm trùng và kiểm soát tai biến trong phẫu thuật Phaco. Ảnh: Như Nguyện

Trong năm qua, bệnh viện đã thực hiện khám sàng lọc mắt, kiểm soát cận thị học đường và phát hiện sớm bệnh lý mắt cho hơn 3.000 học sinh. Ngoài ra, chương trình “Mắt Giả Yêu Thương” do Bệnh viện Mắt quốc tế Sài Gòn- Gia Lai thực hiện góp phần hỗ trợ bệnh nhân mất thị lực tái hòa nhập cộng đồng.