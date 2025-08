Bàn giải pháp nâng cao chất lượng khám-chữa bệnh phía Tây tỉnh Gia Lai

Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo các phòng: Nghiệp vụ Y; Kế hoạch- Tài chính (Sở Y tế); Giám đốc, Trưởng các khoa, phòng: Kế hoạch-Nghiệp vụ, Dược, Vật tư-Thiết bị y tế và viên chức phụ trách công nghệ thông tin của các đơn vị khám-chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Như Nguyện

Phát biểu khai mạc tại hội thảo, Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng nhấn mạnh: Hội thảo lần này giúp đơn vị y tế hiểu rõ về khái niệm, vai trò của quản lý và quản lý y tế. Đồng thời qua hội thảo, các đơn vị khám bệnh, chữa bệnh nhận diện những vấn đề khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế tại đơn vị mình; trên cơ sở đó, đề ra các giải pháp ưu tiên, cấp bách, lập kế hoạch, chiến lược và kế hoạch hành động cụ thể để đạt mục tiêu nâng cao chất lượng khám-chữa bệnh theo hướng hiện đại, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe của Nhân dân trong tình hình mới.

Tại hội thảo, Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng trình bày hai chuyên đề gồm: Quản lý và quản lý y tế; các nhóm giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của bệnh viện, trung tâm y tế tỉnh Gia Lai (từ tháng 7/2025-6/2026). Trong đó, chuyên đề Quản lý và quản lý y tế nêu rõ khái niệm, vai trò, nhiệm vụ, đặc biệt vai trò của người đứng đầu trong quản lý và quản lý y tế.

Theo Giám đốc Sở Y tế Gia Lai, qua khảo sát và có các chuyến công tác trong 1 tháng qua tại các bệnh viện, trung tâm y tế tại địa bàn phía Tây tỉnh cho thấy nhiều vấn đề chính cần quan tâm và khắc phục trong thời gian tới. Trong đó, khó khăn, tồn tại hiện nay là năng lực quản trị của viên chức lãnh đạo, quản lý còn nhiều hạn chế ảnh hưởng đến hiệu quả điều hành tổng thể một số đơn vị. Nhiều đơn vị thiếu từ 30% đến 40% nhân lực theo phân bổ, gây áp lực lớn lên đội ngũ hiện có và chất lượng dịch vụ.

Cùng với đó, tình trạng tài chính mất cân đối; hạn chế chuyển đổi số; trang-thiết bị y tế thiếu, lạc hậu; cơ sở hạ tầng xuống cấp… Nhiều cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có công suất giường bệnh thấp dưới 50%; chưa triển khai được các dịch vụ y tế cơ bản, thiếu bác sĩ sản khoa, chuyên khoa.

Đồng thời, việc kiểm soát chi phí khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế chưa tốt tại một số đơn vị dẫn đến nhiều trường hợp bị từ chối thanh toán; hạn chế trong dịch vụ phục hồi chức năng… đã và đang ảnh hưởng đến việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Trước thực trạng trên, người đứng đầu ngành Y tế tỉnh đưa ra một số giải pháp cấp bách nhằm nâng cao chất lượng khám-chữa bệnh. Theo đó, thời gian tới, các đơn vị y tế cần tập trung ổn định tài chính, giảm nợ công với các biện pháp cụ thể gồm: Nâng cao năng lực quản trị tài chính cho cán bộ phụ trách thông qua hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, học tập, chia sẻ kinh nghiệm; tăng cường kiểm soát công tác khám-chữa bệnh bảo hiểm y tế, giảm tối đa việc xuất toán chi phí, kiểm soát tốt dự kiến chi nhưng cũng bảo đảm sự tăng trưởng; có giải pháp tăng thu từ nguồn không bảo hiểm y tế thông qua các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, học tập và chia sẻ kinh nghiệm.

Ngoài ra, các đơn vị cần ban hành định mức sử dụng hóa chất xét nghiệm, phim X-quang, vật tư y tế; thực hiện việc đối chiếu ba bên trong kiểm soát chi phí; quản lý thu chi chặt chẽ; sử dụng phần mềm MISA trong quản lý tài chính; tăng cường thực hiện tiết kiệm chống lãng phí trong toàn đơn vị; kiểm soát sử dụng thuốc và vật tư y tế để bảo đảm cơ cấu chi hợp lý.

Tại hội thảo, các đại biểu được nghe các chuyên đề gồm: Quản lý và quản lý y tế; các nhóm giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của bệnh viện, trung tâm y tế tỉnh Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện

Song song đó, các đơn vị triển khai dịch vụ khám-chữa bệnh theo yêu cầu (đối với đơn vị tự chủ chi thường xuyên) để tăng thu nhập, đa dạng hóa dịch vụ; đề xuất hỗ trợ ngân sách cho các khoản sửa chữa thiết bị y tế, mua sắm thiết bị y tế có chi phí lớn vượt quá khả năng của đơn vị… Tiếp tục tăng cường công tác xã hội trong bệnh viện để hỗ trợ cho những trường hợp khó khăn; thực hiện hiệu quả công tác mua sắm, đấu thầu…

Bên cạnh đó, các đơn vị cần củng cố tổ chức bộ máy và nhân lực y tế với mục tiêu hoàn thiện bộ máy bên trong theo hướng tinh gọn bổ sung các khoa lâm sàng và cận lâm sàng, bổ sung, giữ chân và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đầu tư thiết bị y tế, vật tư y tế, đảm bảo thuốc; tăng cường công tác quản trị bệnh viện và thực hiện chuyển đổi số; triển khai các giải pháp thu hút người bệnh, giảm tình trạng vượt tuyến. Các cơ sở khám-chữa bệnh cần xây dựng đề án, xây dựng chính sách; trong đó, chú trọng các chính sách về bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực y tế, thu hút và ưu đãi đối với nhân lực y tế; chính sách về hỗ trợ khám-chữa bệnh cho người nghèo

Tại hội thảo, các đại biểu cũng đã được giới thiệu về phương pháp quản lý Lean Six Sigma. Đây là phương pháp quản lý hiện đại kết hợp hai triết lý quản lý chất lượng và hiệu suất: Lean Manufacturing (sản xuất tinh gọn) và Six Sigma (6 Sigma). Mục tiêu của Lean Six Sigma là nâng cao hiệu quả, giảm lãng phí, cải thiện chất lượng và tối ưu hóa quy trình vận hành trong tổ chức-dù là trong sản xuất, dịch vụ, y tế, hay cả trong quản trị công.