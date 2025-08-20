Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai cảnh báo gia tăng nhược thị ở trẻ

(GLO)- Theo Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai, qua khám sàng lọc cho thấy tỷ lệ trẻ bị nhược thị ở mức đáng lo ngại. Trung bình, cứ 10 trẻ đến khám có 6-7 trẻ bị tật khúc xạ, trong đó có 2-3 bệnh nhi bị nhược thị. Nhiều ca phát hiện muộn ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc học tập và thị giác.

Trong hơn 1 tháng điều trị nhược thị tại Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai (phường Diên Hồng), theo liệu trình, mỗi tuần, em Dương Khánh Chi (7 tuổi; lớp 2, Trường tiểu học Lê Quý Đôn, phường Diên Hồng) phải trị liệu 5 buổi, mỗi buổi 2 tiếng. Em Chi cho biết: Trước đây con hay bị mỏi mắt, đau mắt, nhìn mờ nên mẹ cho đi khám. Hiện nay, một tuần con đến bệnh viện 5 lần để chữa mắt. Nay mắt con đã đỡ mỏi và nhìn rõ hơn.

Nhược thị thường không có triệu chứng rõ ràng nên việc cho trẻ khám mắt định kỳ là rất cần thiết để phát hiện sớm, điều trị kịp thời. Ảnh: Như Nguyện

Cùng trị liệu có em Nguyễn Minh Trí (10 tuổi, lớp 4, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, phường Pleiku). Trí cho biết, em hay bị mỏi mắt, nhìn mờ, lúc học nhìn không rõ chữ nên bố mẹ cho đi khám và điều trị. “Đến nay, con đã điều trị nhược thị được 40 ngày, mắt đã nhìn rõ hơn và kết quả học tập cũng tốt lên”-em Trí cho hay.

Hoàn thành 2 liệu trình điều trị nhược thị tại Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai, bệnh tình của con chị Lê Thanh Thi (tổ 2, phường Diên Hồng) đã có những tiến triển khả quan và thị lực hồi phục tốt. Chị Thi chia sẻ: Con tôi 5 tuổi, trước đó cháu nhìn không rõ, hay dụi mắt, mỏi mắt nên gia đình đã cho đi khám tại TP. Hồ Chí Minh. Ngoài bị cận thị, loạn thị thì bác sĩ còn phát hiện cháu bị nhược thị. Tuy nhiên, nếu điều trị tại TP. Hồ Chí Minh thì gia đình không thể sắp xếp được thời gian và công việc. Qua tìm hiểu, được biết tại Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai đã triển khai điều trị nhược thị nên tôi đưa con về trị liệu tại đây.

“Qua hoàn thành 2 đợt trị liệu, mỗi đợt 10 buổi, mỗi buổi 2 tiếng thì thị lực con tôi đã hồi phục rất tốt, thị lực qua kính là 10/10. Đến nay, qua thăm khám định kỳ tại bệnh viện, mắt cháu vẫn ổn định. Việc triển khai Trung tâm kiểm soát nhược thị ngay tại tỉnh đã giúp người dân có điều kiện điều trị tại chỗ, không phải di chuyển đi xa, đỡ tốn kém thời gian và chi phí mà vẫn đạt hiệu quả cao”-chị Thi bày tỏ.

Nhân viên y tế Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai tầm soát nhược thị cho trẻ. Ảnh: ĐVCC

Theo Bác sĩ Huỳnh Nguyễn Hồng Điệp-Phụ trách Trung tâm Kiểm soát Cận thị-Nhược thị (Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai), nhược thị thường không có triệu chứng rõ ràng nên dễ bị bỏ sót nếu không được khám mắt định kỳ từ sớm. Việc không được phát hiện và can thiệp sớm nhược thị có thể dẫn đến giảm thị lực vĩnh viễn ở một hoặc hai mắt. Trẻ sẽ gặp khó khăn trong học tập, sinh hoạt và giảm khả năng lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai.

“Bệnh viện đã triển khai chương trình khám và điều trị nhược thị cho trẻ em từ hơn 4 năm nay và là Trung tâm Kiểm soát Nhược thị đầu tiên ở Tây Nguyên. Trung bình mỗi năm, đơn vị tiếp nhận và điều trị cho khoảng 30-50 trẻ mắc nhược thị và qua trị liệu nhiều trường hợp cải thiện rõ rệt thị lực (thị lực qua kính là 10/10) nhờ phát hiện sớm và tuân thủ phác đồ điều trị”- bác sĩ Điệp thông tin.

Ngoài việc phát hiện sớm nhược thị, điều trị kịp thời và tuân thủ đúng thời gian sẽ giúp trẻ cải thiện thị lực hiệu quả. Thời gian điều trị nhược thị tùy vào độ tuổi và mức độ nhược thị, thường kéo dài từ 2 đến 6 tháng. Trẻ càng nhỏ tuổi, hiệu quả điều trị càng cao. Tuy nhiên, nhược thị có thể tái phát nếu trẻ ngưng điều trị quá sớm, không tuân thủ mang kính đúng cách, hoặc không được theo dõi định kỳ sau điều trị.

Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai đã triển khai chương trình khám và điều trị nhược thị cho trẻ em từ hơn 4 năm nay và là Trung tâm Kiểm soát Nhược thị đầu tiên ở Tây Nguyên. Ảnh: Như Nguyện

Nhược thị thường không có triệu chứng rõ ràng nên việc cho trẻ khám mắt định kỳ là rất cần thiết để phát hiện sớm nhược thị nói riêng, các bệnh lý về mắt nói chung và điều trị kịp thời.

“Nhược thị chỉ có thể phát hiện chính xác qua khám mắt chuyên khoa khúc xạ-thị giác học, đặc biệt trong độ tuổi vàng từ 3 đến 6 tuổi. Phụ huynh cần cho trẻ khám mắt định kỳ mỗi năm.

Để phòng tránh, cần phát hiện sớm các tật khúc xạ, lác mắt hay sụp mi-là các nguyên nhân phổ biến gây nhược thị. Sau điều trị, trẻ cần được theo dõi sát sao, tiếp tục mang kính đúng số, tái khám đúng hẹn và duy trì luyện tập thị giác theo chỉ định để hạn chế nguy cơ tái phát bệnh”-bác sĩ Điệp khuyến cáo.