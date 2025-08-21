Đoàn chuyên gia DEVIEMED (Đức) hỗ trợ đào tạo tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 16 đến 21-8, đoàn chuyên gia của Tổ chức DEVIEMED (Cộng hòa Liên bang Đức) đã có chuyến công tác tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai.

Đoàn gồm 8 thành viên, do GS.TS.BS. Tanja Jansen - Trưởng khoa Gây mê, Bệnh viện Hannover làm trưởng đoàn. Các chuyên gia khác đến từ nhiều bệnh viện lớn tại Đức như Hannover, Minden, Duisburg, Wuppertal, Münster, cùng điều dưỡng và cán bộ điều phối.

Trong thời gian làm việc, đoàn DEVIEMED phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai triển khai chương trình hỗ trợ đào tạo, trao đổi chuyên môn ở các lĩnh vực Gây mê, Răng Hàm Mặt và Tai Mũi Họng. Đặc biệt, đoàn trực tiếp tham gia hội chẩn, hỗ trợ kỹ thuật và cùng phẫu thuật thành công 16 ca bệnh khó, chủ yếu liên quan đến khe hở vòm và sẹo bỏng vùng mặt. Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng tham gia hội thảo khoa học, trình bày nhiều báo cáo chuyên môn có giá trị.

Chuyên gia DEVIEMED và bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai cùng hội chẩn, thảo luận chuyên môn về ca bệnh. Ảnh: ĐVCC

Ngoài công tác chuyên môn, đoàn DEVIEMED đã hỗ trợ kinh phí cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Khoa Răng Hàm Mặt và đóng góp cho Bếp ăn tình thương của Bệnh viện.

Đại diện đoàn chuyên gia của Tổ chức DEVIEMED (bìa phải) trao hỗ trợ cho đại diện bếp ăn tình thương Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai. Ảnh: ĐVCC

Theo kế hoạch, tháng 3-2026, đoàn DEVIEMED sẽ trở lại Gia Lai để tổ chức khám sàng lọc và phẫu thuật nhân đạo cho bệnh nhân khuyết tật và mắc các bệnh lý thuộc các chuyên khoa Răng Hàm Mặt, Tai Mũi Họng.

Sự hợp tác với DEVIEMED hứa hẹn mang đến nhiều cơ hội phát triển chuyên môn cho Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai trong thời gian tới.