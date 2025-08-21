Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Sức khỏe

Tin tức

Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức Y dược cổ truyền

Đoàn chuyên gia DEVIEMED (Đức) hỗ trợ đào tạo tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
THẢO KHUY
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Từ ngày 16 đến 21-8, đoàn chuyên gia của Tổ chức DEVIEMED (Cộng hòa Liên bang Đức) đã có chuyến công tác tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai.

Đoàn gồm 8 thành viên, do GS.TS.BS. Tanja Jansen - Trưởng khoa Gây mê, Bệnh viện Hannover làm trưởng đoàn. Các chuyên gia khác đến từ nhiều bệnh viện lớn tại Đức như Hannover, Minden, Duisburg, Wuppertal, Münster, cùng điều dưỡng và cán bộ điều phối.

gen-o-bac-si-duc-4-7989.jpg
Từ ngày 16 đến 21-8, đoàn chuyên gia của Tổ chức DEVIEMED (Cộng hòa Liên bang Đức) đã có chuyến công tác tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai. Ảnh: ĐVCC

Trong thời gian làm việc, đoàn DEVIEMED phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai triển khai chương trình hỗ trợ đào tạo, trao đổi chuyên môn ở các lĩnh vực Gây mê, Răng Hàm Mặt và Tai Mũi Họng. Đặc biệt, đoàn trực tiếp tham gia hội chẩn, hỗ trợ kỹ thuật và cùng phẫu thuật thành công 16 ca bệnh khó, chủ yếu liên quan đến khe hở vòm và sẹo bỏng vùng mặt. Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng tham gia hội thảo khoa học, trình bày nhiều báo cáo chuyên môn có giá trị.

gen-h-bs-duc-2.jpg
Chuyên gia DEVIEMED và bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai cùng hội chẩn, thảo luận chuyên môn về ca bệnh. Ảnh: ĐVCC

Ngoài công tác chuyên môn, đoàn DEVIEMED đã hỗ trợ kinh phí cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Khoa Răng Hàm Mặt và đóng góp cho Bếp ăn tình thương của Bệnh viện.

gen-o-bs-duc-3.jpg
Đại diện đoàn chuyên gia của Tổ chức DEVIEMED (bìa phải) trao hỗ trợ cho đại diện bếp ăn tình thương Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai. Ảnh: ĐVCC

Theo kế hoạch, tháng 3-2026, đoàn DEVIEMED sẽ trở lại Gia Lai để tổ chức khám sàng lọc và phẫu thuật nhân đạo cho bệnh nhân khuyết tật và mắc các bệnh lý thuộc các chuyên khoa Răng Hàm Mặt, Tai Mũi Họng.

Sự hợp tác với DEVIEMED hứa hẹn mang đến nhiều cơ hội phát triển chuyên môn cho Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai trong thời gian tới.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Bác sĩ CKII Nguyễn Văn Trung kiểm tra chức năng vận động của bệnh nhân.

Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai đạt chuẩn quốc tế trong điều trị đột quỵ

Thời sự trong nước

(GLO)- Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai vừa được Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO) trao chứng nhận Bạch kim. Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực vượt bậc của đội ngũ y bác sĩ, đưa Bệnh viện trở thành một trong số ít đơn vị y tế tuyến tỉnh đạt chuẩn quốc tế trong cấp cứu và điều trị đột quỵ.

Gia Lai: Lần đầu tiên thực hiện thành công kỹ thuật cắt thanh quản toàn phần điều trị ung thư giai đoạn sớm

Gia Lai: Lần đầu tiên thực hiện thành công kỹ thuật cắt thanh quản toàn phần điều trị ung thư giai đoạn sớm

Tin tức

(GLO)-Theo Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai, Bệnh viện vừa đánh dấu bước tiến quan trọng trong điều trị ung thư khi thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt thanh quản toàn phần kèm nạo vét hạch cổ hai bên cho một bệnh nhân ung thư thanh quản giai đoạn sớm.

Não bộ "già trước tuổi" vì Covid-19

Não bộ "già trước tuổi" vì Covid-19

Tin tức

(GLO)- Trong một nghiên cứu vừa được công bố vào ngày 22-7 trên tạp chí Nature Communications, các nhà khoa học đã đưa ra kết luận rằng, trung bình, não của người trưởng thành sống qua đại dịch Covid-19 sẽ lão hóa nhanh hơn 5,5 tháng so với trước đại dịch.

Nghiện rượu - tan vỡ mái ấm, rối loạn tâm thần

Nghiện rượu - tan vỡ mái ấm, rối loạn tâm thần

Sức khỏe

(GLO)- Tại Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku, nhiều bệnh nhân đang điều trị rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng rượu. Điều đáng nói, sau thời gian điều trị khỏi bệnh về nhà, họ lại tái nghiện rượu, khiến gia đình xung đột, người thân xa lánh, mái ấm đổ vỡ...

Thuốc Femancia

Gia Lai: Cảnh báo về thuốc Femancia và hai sản phẩm thực phẩm không còn hiệu lực lưu hành

Tin tức

(GLO)- Sở Y tế vừa ban hành văn bản thông báo thu hồi toàn bộ thuốc Femancia, số đăng ký VD-27929-17, do vi phạm mức độ 2 theo quy định của Bộ Y tế. Đây là loại thuốc có dạng viên nang cứng, chứa sắt nguyên tố (dưới dạng sắt fumarat) và acid folic, do Công ty Cổ phần Dược phẩm Me Di Sun sản xuất.

null