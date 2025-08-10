Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai tập huấn kỹ năng cấp cứu cho đội ngũ lái xe hộ

(GLO)- Ngày 9-8, 25 thành viên nhóm dịch vụ lái xe hộ Kon Tum (Gogo-Kon) đã tham gia lớp tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cấp cứu ngừng tuần hoàn cơ bản và sơ cứu vết thương tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai.

Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: ĐVCC

Tại lớp tập huấn, các bác sĩ đã truyền đạt kiến thức cơ bản về cấp cứu ngừng tuần hoàn cơ bản và sơ cứu vết thương.

Ngoài phần lý thuyết, lớp tập huấn còn dành nhiều thời gian để thực hành các kỹ thuật như hồi sinh tim phổi (CPR), ép tim ngoài lồng ngực, thổi ngạt, cầm máu vết thương, băng bó và vận chuyển nạn nhân an toàn.

Học viên thực hành các kỹ năng cấp cứu. Ảnh: ĐVCC

Phát biểu tại lớp tập huấn, bác sĩ CKII Bùi Trường Giang-Phó Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai-nhấn mạnh: Việc nắm vững kỹ năng sơ cấp cứu ngừng tuần hoàn là vô cùng quan trọng và cần thiết đối với các lực lượng làm việc trực tiếp tại hiện trường. Kỹ năng này không chỉ giúp xử trí kịp thời mà còn nâng cao cơ hội sống sót cho người bị nạn. Chương trình tập huấn không chỉ giúp nâng cao kỹ năng chuyên môn cho nhóm dịch vụ lái xe hộ Kon Tum mà còn thể hiện tinh thần hợp tác và trách nhiệm cộng đồng giữa Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai và các lực lượng hỗ trợ tại hiện trường.