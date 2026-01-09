Lá mơ lông và giá trị y học ít người biết

(GLO)- Không chỉ là loại rau quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày, lá mơ lông còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho sức khỏe mà không phải ai cũng biết.

Lá mơ lông, còn được gọi là lá mơ tam thể hay lá mơ lông mèo, là loại rau gia vị quen thuộc trong bữa cơm của người Việt Nam. Mỗi mặt lá có màu sắc khác nhau, mặt trước màu xanh lá, còn mặt sau màu tím nhạt.

Không chỉ mang đến hương vị thơm ngon, lá mơ lông còn ẩn chứa vô vàn lợi ích sức khỏe ít người biết đến. Ảnh: N.U

Lá mơ lông chứa các enzym giúp tăng tiết dịch vị, cải thiện quá trình tiêu hóa thức ăn, giảm các triệu chứng đầy hơi, khó tiêu, chướng bụng. Do có tính kháng khuẩn và sát trùng cao, vì thế mơ lông không chỉ đơn thuần là một loại rau mà còn được mệnh danh là "thần dược" chữa bệnh tiêu chảy và các bệnh khác.

Các hoạt chất trong lá mơ lông có tác dụng kháng viêm, bảo vệ niêm mạc dạ dày, hỗ trợ điều trị và ngăn ngừa viêm loét dạ dày, tá tràng. Loại thảo mộc này còn có tác dụng làm giảm co thắt ruột, giúp cải thiện các triệu chứng của bệnh viêm đại tràng.

Lá mơ lông cũng được dùng trong các bài thuốc hỗ trợ điều trị thấp khớp và bí tiểu. Các Vitamin C và A dồi dào trong lá mơ lông giúp cũng tăng cường hệ miễn dịch, chống lại các tác nhân gây viêm nhiễm, góp phần cải thiện tình trạng bệnh lý.

Lá mơ lông đồng thời cung cấp các khoáng chất thiết yếu như canxi, kali, magie, mangan,... cần thiết cho quá trình tái tạo sụn khớp, giúp khớp vận động linh hoạt hơn.

Một số bài thuốc dân gian còn sử dụng lá mơ lông để hỗ trợ giảm co giật và đau nhức. Lá mơ tươi được giã nát, pha với nước ấm và một lượng muối nhỏ, lọc lấy nước uống trước bữa ăn tối. Cách dùng này được cho là giúp cải thiện tình trạng co giật khi sử dụng đều đặn.

Ngoài ra, nhờ đặc tính kháng khuẩn, kháng viêm, lá mơ lông thường được sử dụng để hỗ trợ điều trị một số bệnh ngoài da như mụn nhọt, ghẻ lở, chàm, nấm da hay giời leo. Các chất kháng khuẩn trong lá mơ lông còn giúp tiêu diệt vi khuẩn gây sâu răng, viêm lợi, giảm nguy cơ nhiễm trùng.

Lá mơ lông chứa các hợp chất chống oxy hóa như flavonoid và alkaloid, có khả năng bảo vệ tế bào não khỏi tổn thương do các gốc tự do gây ra. Điều này có thể giúp làm chậm quá trình lão hóa não và giảm nguy cơ mắc các bệnh thoái hóa thần kinh.