Những loại nước tránh uống khi bụng đói

MỘC TRÀ (theo TPO, VOV)

(GLO)- Uống nước vào buổi sáng hoặc khi bụng đói mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể. Tuy nhiên, không phải loại nước nào cũng phù hợp, bởi một số thức uống có thể gây kích ứng dạ dày và ảnh hưởng đến sức khỏe nếu dùng lúc đói.

Cà phê đen

ca-phe-den-giup-day-lui-gan-nhiem-mo.jpg
Uống cà phê đen khi chưa ăn sáng sẽ khiến nồng độ axit clohydric tăng vọt một cách bất thường. Ảnh: Internet

Uống cà phê khi chưa ăn sáng là thói quen của rất nhiều người. Thế nhưng, nó sẽ khiến nồng độ axit clohydric tăng vọt một cách bất thường. Việc thiếu thức ăn để trung hòa lượng axit này làm thành dạ dày bị tổn thương, gây ra tình trạng đầy hơi, ợ chua và khó tiêu suốt cả ngày.

Trà xanh đặc

Tannin và caffeine có trong trà xanh chính là "kẻ thù" của dạ dày lúc đói. Khi bụng rỗng, các hoạt chất này kích thích tiết axit dư thừa, dẫn đến hiện tượng "say trà" với biểu hiện chóng mặt, buồn nôn và bủn rủn chân tay.

Nước chanh đậm đặc hoặc nhiều đường

Nước chanh chứa hàm lượng axit citric cực cao, khi đi vào dạ dày trống rỗng sẽ trực tiếp bào mòn lớp niêm mạc mỏng manh. Nếu bạn duy trì thói quen này thường xuyên, axit sẽ gây ra các cơn đau thắt, xót ruột và dẫn đến viêm loét dạ dày mãn tính.

Nước ép cam, bưởi, dứa

nuoc-ep.jpg
Trong thơm chứa nhiều axit hữu cơ gây kích ứng màng nhầy. Ảnh: Internet

Dù chứa nhiều vitamin C và khoáng chất nhưng nước ép từ các loại quả chua lại chứa nhiều axit hữu cơ gây kích ứng màng nhầy. Lượng đường tự nhiên trong nước ép khi vào cơ thể lúc đói cũng làm tăng gánh nặng cho tuyến tụy, dễ gây rối loạn đường huyết đột ngột.

Nước uống có gas

Khí CO2 trong các loại nước có gas khi gặp dạ dày rỗng sẽ tạo ra áp lực lớn, gây giãn nở dạ dày và kích thích phản ứng ợ hơi liên tục. Điều này không chỉ gây khó chịu mà còn làm giảm khả năng co bóp của dạ dày, khiến việc tiêu hóa thức ăn ở bữa kế tiếp trở nên trì trệ.

Nước đá lạnh

Nhiều người có thói quen mở tủ lạnh lấy nước uống vào buổi sáng cho tỉnh táo, tuy nhiên, đây lại là loại nước tối kỵ không nên uống vào buổi sáng.

Bởi lẽ, khi mới ngủ dậy cơ thể vẫn chưa hoạt động bình thường, nước lạnh hay nước đá sẽ gây co mạch máu của niêm mạc dạ dày, ảnh hưởng và kích thích tiêu hóa, tăng tốc nhu động đường ruột, thậm chí gây đau bụng nhẹ, hoặc đau dạ dày hay tiêu chảy.

nuoc-mat-ong.jpg
Bắt đầu bữa sáng với 1 ly nước mật ong sẽ khiến thận làm việc nặng nề. Ảnh: Internet

Nước mật ong

Nhiều người thích uống mật ong khi bụng đói vào buổi sáng nhưng nó sẽ có hại nhiều hơn lợi. Nguyên nhân là do lượng đường glucose khó được cơ thể hấp thu khi bụng đói.

Nếu bắt đầu bữa sáng với 1 ly nước mật ong, nó sẽ khiến thận làm việc nặng nề, dẫn tới chức năng bài tiết nước tiểu và thải độc trong ngày của thận trở nên ì ạch, chậm chạp.

