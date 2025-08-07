Cứu người giữa lằn ranh sinh tử

(GLO)- Trái tim người nông dân khắc khổ đã ngưng đập, giữa lằn ranh sinh tử ấy, y đức và bản lĩnh của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Quân y 211 (Quân đoàn 34) đã viết nên một kỳ tích.

Nỗ lực viết nên kỳ tích

Bệnh nhân Chin (50 tuổi, ở làng Kon Sơ Lăl, xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai) nhập viện ngày 3-7-2025 trong tình trạng ngưng tim, hy vọng sống gần như không còn. Hơn nữa, bệnh nhân Chin từ nhỏ chỉ có một lá phổi hoạt động.

Ngay lập tức, các y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 211 kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện, tập trung toàn lực cứu chữa cho người bệnh. Cụ thể, tiến hành các biện pháp cấp cứu khẩn cấp và hồi sức tích cực; ép tim, đặt nội khí quản, sử dụng thuốc vận mạch. Sau 30 phút căng thẳng tột độ, monitor xuất hiện những nhịp tim đầu tiên, yếu ớt nhưng đầy hy vọng, sự sống của người bệnh đã được níu giữ lại.

Tuy nhiên, theo Trung tá, bác sĩ CKII Nguyễn Nam Giang-Chủ nhiệm Khoa Hồi sức tích cực (Bệnh viện Quân y 211), cuộc chiến giành lại sự sống cho bệnh nhân Chin chỉ mới bắt đầu. Kết quả CT-scan phát hiện bệnh nhân tràn khí màng phổi phải mức độ nặng gây xẹp hoàn toàn lá phổi duy nhất. Ê-kíp liên khoa Hồi sức, Ngoại chung, Gây mê đã hội chẩn khẩn và tiến hành phẫu thuật dẫn lưu màng phổi ngay trong đêm; ca mổ kéo dài 30 phút giải quyết được vấn đề tràn khí màng phổi.

Ông Chin và người nhà chụp ảnh cùng y, bác sĩ trước khi xuất viện. Ảnh: ĐVCC

Những ngày sau đó là giai đoạn hết sức khó khăn, đòi hỏi sự bền bỉ, kiên trì và bản lĩnh y khoa thật sự của các y, bác sĩ. Bệnh nhân hôn mê, phụ thuộc máy thở, huyết động cực kỳ bất ổn, tình trạng toan chuyển hóa nặng và rối loạn điện giải đe dọa ngưng tim trở lại.

"Từng giây, chúng tôi phải theo dõi, cân chỉnh chính xác từng thông số máy thở, điều chỉnh liều vận mạch, bù dịch, cân bằng kiềm toan. Bằng sự kiên trì và chuyên môn sâu, các rối loạn dần được kiểm soát và phép màu đã đến khi ông dần cai được máy thở, huyết áp ổn định, tỉnh lại trong niềm vui vỡ òa của gia đình và đội ngũ y bác sĩ”- bác sĩ Giang kể lại.

Ông Chin xuất viện vào cuối tháng 7-2025. “Nghe người nhà kể lại, lúc ấy tôi đã cầm chắc cái chết. Chính các y, bác sĩ đã giúp tôi có cơ hội được sống thêm lần nữa, trở về với gia đình. Ơn này, tôi ghi nhớ suốt đời”- ông Chin bộc bạch.

Điều trị bằng khối óc, chăm sóc bằng trái tim

Cũng trải qua những phút giây sinh tử, anh Trịnh Đình H. (ở thôn Đồng Bằng, xã Biển Hồ) cũng được các y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 211 cứu sống. Hiện bệnh nhân H. đã vượt qua giai đoạn nguy kịch và đang dần có những tiến triển tốt.

Trước đó, 16-7-2025, anh H. nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, tiên lượng tử vong cao vì tai nạn giao thông.

Bệnh nhân vào viện trong tình trạng hôn mê, thở khò khè, đồng tử giãn. Ê-kíp tiếp nhận ngay lập tức tiến hành các biện pháp cấp cứu khẩn cấp. Kết quả CT-scan phát hiện bệnh nhân có các tổn thương nghiêm trọng, nguy cơ tử vong như: Tụ máu dưới màng cứng khối lượng lớn, xuất huyết não; gãy hở xương đòn bên phải kèm theo dập phổi và tràn khí màng phổi; gãy 1/3 xương cánh tay phải, vỡ xương bánh chè…

"Sau cấp cứu và điều trị, đến ngày 5-8, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, các thông số duy trì chức năng sống ổn định, có thể nói chuyện và sức khỏe đang tốt dần lên. Tuy vậy, bệnh nhân cũng chỉ mới đi được ½ chặng dường, các y, bác sĩ vẫn đang tiếp tục theo dõi sát sao và chăm sóc tích cực”- bác sĩ Giang thông tin.

Bác sĩ CKII Nguyễn Nam Giang động viên gia đình bệnh nhân Trịnh Đình H. yên tâm điều trị. Ảnh: Như Nguyện

Ông Trình Đình Hưng (bố của bệnh nhân Trịnh Đình H.) chia sẻ: "Các y, bác sĩ rất tuyệt vời, đúng với tinh thần “Lương y như từ mẫu”. Các anh đã cứu giúp con tôi vượt qua cơn nguy kịch. Hiện cháu đã nói chuyện và nhận biết mọi người, gia đình tôi xin ghi lòng tạc dạ ơn đức này".

Thực hiện theo lời Bác dạy “Lương y phải như từ mẫu”, những người thầy thuốc mang quân hàm xanh luôn lấy y đức làm đầu, hết lòng chăm sóc, cứu chữa cho người bệnh.

Với phương châm “Điều trị bằng khối óc, chăm sóc bằng trái tim”, khi tiếp nhận người bệnh, chỉ cần bệnh nhân còn hy vọng dù rất mong manh, tất cả y, bác sĩ đều nỗ lực cứu chữa hết mình để cố gắng níu giữ sự sống.

Bác sĩ Giang tâm sự: Khoa Hồi sức tích cực chuyên tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân nặng, nguy kịch. các y, bác sĩ thấu hiểu tâm lý của người nhà, ai trong tình cảnh có người thân nguy kịch nằm ở đây đều lo lắng tột cùng.

"Vì vậy, chúng tôi nỗ lực với phương châm “còn nước còn tát” để cứu lấy người bệnh. Hằng ngày, đối mặt với sự sống và cái chết, với chúng tôi không có gì tuyệt vời hơn khi bệnh nhân được cứu sống”- bác sĩ Giang nhấn mạnh.

Đại tá, bác sĩ CKII Trần Xuân Lợi-Phó Giám đốc chuyên môn, Bệnh viện Quân y 211, thông tin: Đơn vị đứng chân trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên với nhiệm vụ khám cấp cứu, thu dung, điều trị cho lực lượng vũ trang cũng như nhân dân trên địa bàn. Bệnh viện được công nhận bệnh viện hạng I từ cuối năm 2015; từ đó đến nay, đơn vị không ngừng được đầu tư về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, nguồn nhân lực vững vàng chuyên môn.

Bệnh viện đã xử lý cấp cứu tốt các trường hợp bệnh nhân nặng, đa chấn thương, tổn thương mạch máu lớn; những trường hợp chấn thương sọ não; những trường hợp tai nạn chi đứt lìa… Qua đó, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe tại chỗ cho người dân, góp phần hạn chế chuyển tuyến.