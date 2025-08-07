Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Sức khỏe

Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức Y dược cổ truyền

Cứu người giữa lằn ranh sinh tử

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Trái tim người nông dân khắc khổ đã ngưng đập, giữa lằn ranh sinh tử ấy, y đức và bản lĩnh của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Quân y 211 (Quân đoàn 34) đã viết nên một kỳ tích.

Nỗ lực viết nên kỳ tích

Bệnh nhân Chin (50 tuổi, ở làng Kon Sơ Lăl, xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai) nhập viện ngày 3-7-2025 trong tình trạng ngưng tim, hy vọng sống gần như không còn. Hơn nữa, bệnh nhân Chin từ nhỏ chỉ có một lá phổi hoạt động.

Ngay lập tức, các y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 211 kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện, tập trung toàn lực cứu chữa cho người bệnh. Cụ thể, tiến hành các biện pháp cấp cứu khẩn cấp và hồi sức tích cực; ép tim, đặt nội khí quản, sử dụng thuốc vận mạch. Sau 30 phút căng thẳng tột độ, monitor xuất hiện những nhịp tim đầu tiên, yếu ớt nhưng đầy hy vọng, sự sống của người bệnh đã được níu giữ lại.

Tuy nhiên, theo Trung tá, bác sĩ CKII Nguyễn Nam Giang-Chủ nhiệm Khoa Hồi sức tích cực (Bệnh viện Quân y 211), cuộc chiến giành lại sự sống cho bệnh nhân Chin chỉ mới bắt đầu. Kết quả CT-scan phát hiện bệnh nhân tràn khí màng phổi phải mức độ nặng gây xẹp hoàn toàn lá phổi duy nhất. Ê-kíp liên khoa Hồi sức, Ngoại chung, Gây mê đã hội chẩn khẩn và tiến hành phẫu thuật dẫn lưu màng phổi ngay trong đêm; ca mổ kéo dài 30 phút giải quyết được vấn đề tràn khí màng phổi.

ong-chin-va-nguoi-nha-chup-anh-cung-y-bac-si-truoc-khi-xuat-vien-anh-dvcc.jpg
Ông Chin và người nhà chụp ảnh cùng y, bác sĩ trước khi xuất viện. Ảnh: ĐVCC

Những ngày sau đó là giai đoạn hết sức khó khăn, đòi hỏi sự bền bỉ, kiên trì và bản lĩnh y khoa thật sự của các y, bác sĩ. Bệnh nhân hôn mê, phụ thuộc máy thở, huyết động cực kỳ bất ổn, tình trạng toan chuyển hóa nặng và rối loạn điện giải đe dọa ngưng tim trở lại.

"Từng giây, chúng tôi phải theo dõi, cân chỉnh chính xác từng thông số máy thở, điều chỉnh liều vận mạch, bù dịch, cân bằng kiềm toan. Bằng sự kiên trì và chuyên môn sâu, các rối loạn dần được kiểm soát và phép màu đã đến khi ông dần cai được máy thở, huyết áp ổn định, tỉnh lại trong niềm vui vỡ òa của gia đình và đội ngũ y bác sĩ”- bác sĩ Giang kể lại.

Ông Chin xuất viện vào cuối tháng 7-2025. “Nghe người nhà kể lại, lúc ấy tôi đã cầm chắc cái chết. Chính các y, bác sĩ đã giúp tôi có cơ hội được sống thêm lần nữa, trở về với gia đình. Ơn này, tôi ghi nhớ suốt đời”- ông Chin bộc bạch.

Điều trị bằng khối óc, chăm sóc bằng trái tim

Cũng trải qua những phút giây sinh tử, anh Trịnh Đình H. (ở thôn Đồng Bằng, xã Biển Hồ) cũng được các y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 211 cứu sống. Hiện bệnh nhân H. đã vượt qua giai đoạn nguy kịch và đang dần có những tiến triển tốt.

Trước đó, 16-7-2025, anh H. nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, tiên lượng tử vong cao vì tai nạn giao thông.

Bệnh nhân vào viện trong tình trạng hôn mê, thở khò khè, đồng tử giãn. Ê-kíp tiếp nhận ngay lập tức tiến hành các biện pháp cấp cứu khẩn cấp. Kết quả CT-scan phát hiện bệnh nhân có các tổn thương nghiêm trọng, nguy cơ tử vong như: Tụ máu dưới màng cứng khối lượng lớn, xuất huyết não; gãy hở xương đòn bên phải kèm theo dập phổi và tràn khí màng phổi; gãy 1/3 xương cánh tay phải, vỡ xương bánh chè…

"Sau cấp cứu và điều trị, đến ngày 5-8, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, các thông số duy trì chức năng sống ổn định, có thể nói chuyện và sức khỏe đang tốt dần lên. Tuy vậy, bệnh nhân cũng chỉ mới đi được ½ chặng dường, các y, bác sĩ vẫn đang tiếp tục theo dõi sát sao và chăm sóc tích cực”- bác sĩ Giang thông tin.

bac-si-ckii-nguyen-nam-giang-dong-vien-gia-dinh-benh-nhan-trinh-dinh-h-an-tam-dieu-tri-anh-nhu-nguyen.jpg
Bác sĩ CKII Nguyễn Nam Giang động viên gia đình bệnh nhân Trịnh Đình H. yên tâm điều trị. Ảnh: Như Nguyện

Ông Trình Đình Hưng (bố của bệnh nhân Trịnh Đình H.) chia sẻ: "Các y, bác sĩ rất tuyệt vời, đúng với tinh thần “Lương y như từ mẫu”. Các anh đã cứu giúp con tôi vượt qua cơn nguy kịch. Hiện cháu đã nói chuyện và nhận biết mọi người, gia đình tôi xin ghi lòng tạc dạ ơn đức này".

Thực hiện theo lời Bác dạy “Lương y phải như từ mẫu”, những người thầy thuốc mang quân hàm xanh luôn lấy y đức làm đầu, hết lòng chăm sóc, cứu chữa cho người bệnh.

Với phương châm “Điều trị bằng khối óc, chăm sóc bằng trái tim”, khi tiếp nhận người bệnh, chỉ cần bệnh nhân còn hy vọng dù rất mong manh, tất cả y, bác sĩ đều nỗ lực cứu chữa hết mình để cố gắng níu giữ sự sống.

Bác sĩ Giang tâm sự: Khoa Hồi sức tích cực chuyên tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân nặng, nguy kịch. các y, bác sĩ thấu hiểu tâm lý của người nhà, ai trong tình cảnh có người thân nguy kịch nằm ở đây đều lo lắng tột cùng.

"Vì vậy, chúng tôi nỗ lực với phương châm “còn nước còn tát” để cứu lấy người bệnh. Hằng ngày, đối mặt với sự sống và cái chết, với chúng tôi không có gì tuyệt vời hơn khi bệnh nhân được cứu sống”- bác sĩ Giang nhấn mạnh.

Đại tá, bác sĩ CKII Trần Xuân Lợi-Phó Giám đốc chuyên môn, Bệnh viện Quân y 211, thông tin: Đơn vị đứng chân trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên với nhiệm vụ khám cấp cứu, thu dung, điều trị cho lực lượng vũ trang cũng như nhân dân trên địa bàn. Bệnh viện được công nhận bệnh viện hạng I từ cuối năm 2015; từ đó đến nay, đơn vị không ngừng được đầu tư về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, nguồn nhân lực vững vàng chuyên môn.

Bệnh viện đã xử lý cấp cứu tốt các trường hợp bệnh nhân nặng, đa chấn thương, tổn thương mạch máu lớn; những trường hợp chấn thương sọ não; những trường hợp tai nạn chi đứt lìa… Qua đó, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe tại chỗ cho người dân, góp phần hạn chế chuyển tuyến.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Chuẩn bị kỹ càng, đón con chào đời

Chuẩn bị kỹ càng, đón con chào đời

Đời sống

(GLO)-Tham gia lớp tìm hiểu kiến thức, học cách chăm sóc mẹ và bé… người trẻ ngày càng chú trọng chuẩn bị từ sớm cho hành trình làm cha mẹ. Sự chuẩn bị kỹ càng ấy không chỉ giúp họ yên tâm khi mang thai mà còn vững vàng, tích cực hơn trong từng bước đón con chào đời.

Gia Lai: Lần đầu tiên thực hiện thành công kỹ thuật cắt thanh quản toàn phần điều trị ung thư giai đoạn sớm

Gia Lai: Lần đầu tiên thực hiện thành công kỹ thuật cắt thanh quản toàn phần điều trị ung thư giai đoạn sớm

Tin tức

(GLO)-Theo Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai, Bệnh viện vừa đánh dấu bước tiến quan trọng trong điều trị ung thư khi thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt thanh quản toàn phần kèm nạo vét hạch cổ hai bên cho một bệnh nhân ung thư thanh quản giai đoạn sớm.

Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai điều trị bệnh võng mạc đái tháo đường bằng Laser quang đông

Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai điều trị bệnh võng mạc đái tháo đường bằng Laser quang đông

Sức khỏe

(GLO)- Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai (phường Diên Hồng) đang triển khai điều trị bệnh võng mạc đái tháo đường bằng Laser quang đông mở ra cơ hội tiếp cận phương pháp điều trị mới cho hàng ngàn bệnh nhân mắc các bệnh lý võng mạc tại Gia Lai và Quảng Ngãi.

Não bộ "già trước tuổi" vì Covid-19

Não bộ "già trước tuổi" vì Covid-19

Tin tức

(GLO)- Trong một nghiên cứu vừa được công bố vào ngày 22-7 trên tạp chí Nature Communications, các nhà khoa học đã đưa ra kết luận rằng, trung bình, não của người trưởng thành sống qua đại dịch Covid-19 sẽ lão hóa nhanh hơn 5,5 tháng so với trước đại dịch.

Nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh làm thủ tục đăng ký khám bệnh cho bệnh nhân bằng Căn cước công dân. Ảnh: Thảo Khuy

Kinh nghiệm tích lũy tạo thế chủ động

Tin tức

(GLO)-Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực y tế thời gian qua đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Trong đó, việc triển khai bệnh án điện tử (EMR) được xem là một bước tiến quan trọng, cho thấy hiệu quả rõ rệt trong thực tiễn.

Thu hồi 2 lô thực phẩm chức năng bổ sung canxi, D3 của Công ty Hương Hoàng

Thu hồi 2 lô thực phẩm chức năng bổ sung canxi, D3 của Công ty Hương Hoàng

Sức khỏe

(GLO)- Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Dược phẩm & TPCN Hương Hoàng do sản xuất, buôn bán lưu thông trên thị trường lô sản phẩm thực phẩm chức năng bổ sung canxi, D3 không phù hợp với thông tin về sản phẩm đã công bố.

Nghiện rượu - tan vỡ mái ấm, rối loạn tâm thần

Nghiện rượu - tan vỡ mái ấm, rối loạn tâm thần

Sức khỏe

(GLO)- Tại Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku, nhiều bệnh nhân đang điều trị rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng rượu. Điều đáng nói, sau thời gian điều trị khỏi bệnh về nhà, họ lại tái nghiện rượu, khiến gia đình xung đột, người thân xa lánh, mái ấm đổ vỡ...

Thuốc Femancia

Gia Lai: Cảnh báo về thuốc Femancia và hai sản phẩm thực phẩm không còn hiệu lực lưu hành

Tin tức

(GLO)- Sở Y tế vừa ban hành văn bản thông báo thu hồi toàn bộ thuốc Femancia, số đăng ký VD-27929-17, do vi phạm mức độ 2 theo quy định của Bộ Y tế. Đây là loại thuốc có dạng viên nang cứng, chứa sắt nguyên tố (dưới dạng sắt fumarat) và acid folic, do Công ty Cổ phần Dược phẩm Me Di Sun sản xuất.

null