Thành lập Tổ trực đường dây nóng Sở Y tế Gia Lai

(GLO)- Ông Lê Quang Hùng-Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai-thông tin: Ngày 18-8, Sở Y tế có Quyết định số 2368/QĐ-SYT về việc Thành lập Tổ trực đường dây nóng Sở Y tế Gia Lai; quyết định có hiệu lực từ ngày 18-8-2025.

Theo đó, Giám đốc Sở Y tế phân công ông Đỗ Trí Đức, Trưởng phòng Nghiệp Vụ Y làm Tổ trưởng Tổ trực điện thoại đường dây nóng. Tổ có nhiệm vụ tổ chức trực điện thoại đường dây nóng 24/24 giờ trong ngày, kể cả ngày nghỉ trong tuần, ngày nghỉ lễ, Tết trong năm; kịp thời tiếp nhận, ghi chép đầy đủ nội dung các kiến nghị, phản ánh của người dân liên quan đến công tác khám bệnh, chữa bệnh tại các đơn vị khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở.

thieu-thuoc-vat-tu-y-te-dan-den-nguoi-benh-co-the-bhyt-chiu-nhieu-thiet-thoi-anh-nhu-nguyen.jpg
Tổ trực điện thoại đường dây nóng có nhiệm vụ tiếp nhận các kiến nghị, phản ánh của người dân qua đường dây nóng, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. Ảnh: Như Nguyện

Đồng thời, Tổ phối hợp với Thủ trưởng đơn vị khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc tiến hành kiểm tra, giải quyết kịp thời các kiến nghị, phản ánh của người dân; báo cáo kịp thời cho lãnh đạo Sở để có biện pháp giải quyết đối với các kiến nghị, phản ánh của người dân vượt quá khả năng giải quyết của tổ. Tổng hợp số liệu tiếp nhận các kiến nghị, phản ánh của người dân qua đường dây nóng, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Mọi người dân ý kiến liên quan đến công tác khám bệnh, chữa bệnh tại các đơn vị khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở có thể liên hệ số điện thoại đường dây nóng Sở Y tế Gia Lai: 0965121919 để phản ánh, kiến nghị.

null