Xử phạt Phòng khám đa khoa Phượng Đạt và dược sĩ phụ trách nhà thuốc

THẢO KHUY
(GLO)- Ngày 8-8, ông Lê Quang Hùng-Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai-cho biết: Sở đã xử phạt bà Trần Thị Thanh Thảo (dược sĩ phụ trách nhà thuốc) 24 triệu đồng và xử phạt Phòng khám đa khoa Phượng Đạt 42 triệu đồng.

Trước đó, trong các ngày 8, 9 và 22-7, đoàn kiểm tra Sở Y tế đã tiến hành kiểm tra hoạt động của Phòng khám đa khoa Phượng Đạt (thuộc Công ty TNHH Đầu tư Phượng Đạt, địa chỉ 140 Nguyễn Thái Học, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai).

Qua kiểm tra tại nhà thuốc Phượng Đạt, Sở Y tế ghi nhận người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược vắng mặt trong thời gian hoạt động mà không ủy quyền theo quy định. Nhà thuốc bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc.

gen-h-phuong-dat.jpg
Phòng khám đa khoa Phượng Đạt. Ảnh: Thảo Khuy

Phòng khám đa khoa Phượng Đạt không bảo đảm một trong các điều kiện theo giấy phép hoạt động; không niêm yết giá dịch vụ; không lập hoặc lập hồ sơ, bệnh án nhưng thiếu thông tin theo mẫu; không lập hoặc lập sổ khám bệnh nhưng ghi chép không đầy đủ theo quy định.

Căn cứ kết quả kiểm tra, Sở Y tế đã xử phạt bà Trần Thị Thanh Thảo (dược sĩ phụ trách nhà thuốc) 24 triệu đồng và xử phạt Phòng khám đa khoa Phượng Đạt 42 triệu đồng. Tổng số tiền phạt là 66 triệu đồng.

null