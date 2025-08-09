Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa thử nghiệm thiết bị AI chẩn đoán bệnh da liễu

(GLO)-Theo Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa, Bệnh viện vừa triển khai thử nghiệm thiết bị chẩn đoán bệnh da liễu tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm đánh giá hiệu quả ứng dụng công nghệ này trong thực tiễn lâm sàng.

Thiết bị được đưa vào thử nghiệm trong khuôn khổ Dự án Deepscope - Nền tảng AI chẩn đoán bệnh da liễu, do Logichain Inc (Hàn Quốc), Công ty TNHH K&P HASE (Việt Nam) và Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa hợp tác thực hiện. Logichain Inc là doanh nghiệp công nghệ Hàn Quốc chuyên phát triển các giải pháp AI tích hợp phần cứng, đang mở rộng các dự án thử nghiệm trên toàn cầu.

Thiết bị chẩn đoán da liễu tích hợp AI được thử nghiệm tại Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa. Ảnh: ĐVCC

Thiết bị sử dụng kết hợp GPU (bộ xử lý đồ họa) và chip bán dẫn NPU (Neural Processing Unit) để xử lý các tác vụ AI, thu nhận dữ liệu hình ảnh da liễu qua nhiều phổ ánh sáng như UV, hồng ngoại và nhiệt, đồng thời phân tích tại chỗ và trên nền tảng đám mây.

Theo lộ trình, giai đoạn đầu (PoC - Proof of Concept), thiết bị sẽ kết hợp máy chủ GPU NVIDIA với NPU nhúng để kiểm tra khả năng xử lý AI theo thời gian thực trong môi trường bệnh viện. Giai đoạn tiếp theo dự kiến sử dụng NPU do doanh nghiệp Hàn Quốc sản xuất, cho phép thiết bị xử lý độc lập mà không cần kết nối máy chủ, giúp giảm chi phí vận hành và tăng tính bảo mật dữ liệu.

Dự án hướng tới thương mại hóa thiết bị AI y tế thông minh, tạo điều kiện để các cơ sở y tế tiếp cận công nghệ hiện đại. Mô hình thử nghiệm này được kỳ vọng có thể mở rộng trong các chương trình viện trợ phát triển (ODA) của KOICA và ứng dụng rộng rãi tại khu vực ASEAN.