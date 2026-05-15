Gia Lai: Khảo sát xây dựng Trạm Y tế thuộc Dự án Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc

THẢO KHUY
(GLO)- Theo UBND xã Hoài Ân, Đoàn công tác của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) vừa có buổi làm việc và khảo sát thực địa tại Trạm Y tế cơ sở 4 xã Hoài Ân nhằm triển khai hạng mục xây dựng Trạm Y tế trong khuôn khổ Dự án “Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc” (KVPVP) tại tỉnh Gia Lai.

Dự án do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) viện trợ không hoàn lại thông qua UNDP, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng hạ tầng thiết yếu, góp phần cải thiện điều kiện an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe cho người dân địa phương.

Đoàn công tác của UNDP cùng lãnh đạo UBND xã Hoài Ân khảo sát thực địa tại Trạm Y tế cơ sở 4 (Trạm Y tế Ân Tường Đông cũ) để phục vụ triển khai hạng mục xây dựng Trạm Y tế trong khuôn khổ Dự án “Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc”. Ảnh: ĐVCC

Tại buổi khảo sát, đoàn công tác cùng lãnh đạo UBND xã Hoài Ân đã tiến hành đánh giá hiện trạng cơ sở vật chất, quỹ đất, nhu cầu khám chữa bệnh của người dân; đồng thời trao đổi phương án đầu tư, quy mô xây dựng và công tác vận hành công trình sau khi hoàn thành. Qua khảo sát thực tế, các bên cơ bản thống nhất về vị trí xây dựng, mẫu thiết kế và các hạng mục ưu tiên đầu tư.

Đại diện lãnh đạo xã Hoài Ân bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ Hàn Quốc, KOICA và UNDP đối với địa phương; đồng thời mong muốn dự án sớm được triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

Dịp này, địa phương cũng đề xuất dự án quan tâm hỗ trợ thêm các mô hình nhà chống lụt, góp phần giúp người dân nâng cao khả năng ứng phó, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão

