Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Sức khỏe

Tin tức

Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức Y dược cổ truyền

Khám sàng lọc, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe người khuyết tật tại Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
KIM HƯỜNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 11 và 12-4, Tổ chức Catholic Relief Services (CRS) đã triển khai chương trình khám sàng lọc và đánh giá nhu cầu chăm sóc, hỗ trợ xã hội đối với người khuyết tật tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Chương trình có sự phối hợp của Sở Y tế tỉnh Gia Lai, Trạm Y tế xã Tây Sơn và Trạm Y tế xã Bình An.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ cải thiện chất lượng cuộc sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam” do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tài trợ, Trung tâm hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường (NACCET) làm chủ dự án.

hinh-5.jpg
Khám sàng lọc cho người khuyết tật vận động ở xã Tây Sơn. Ảnh: Kim Hường

Tại chương trình, đội ngũ cán bộ y tế đa chuyên ngành, phục hồi chức năng đã thực hiện khám sàng lọc, hỗ trợ xã hội chăm sóc sức khỏe khoảng 116 người khuyết tật vận động, khuyết tật tâm thần - thần kinh trên địa bàn 2 xã Tây Sơn và Bình An.

Qua khám sàng lọc, chương trình tập trung đánh giá tình trạng khuyết tật và khả năng thực hiện các hoạt động sinh hoạt hằng ngày của người khuyết tật; đánh giá thực trạng và nhu cầu chăm sóc người khuyết tật, nhu cầu dụng cụ hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày của người khuyết tật; qua đó, đưa ra các can thiệp phù hợp và hiệu quả cho người khuyết tật.

Sau khi hoàn thành khám sàng lọc, những người khuyết tật đủ điều kiện sẽ được lựa chọn tham gia các hoạt động can thiệp trong lĩnh vực chăm sóc phục hồi chức năng, giúp cải thiện khả năng thể chất, tinh thần hoặc xã hội cho người khuyết tật và những người có nhu cầu.

Hoạt động can thiệp bao gồm: vật lý trị liệu tăng cường sức mạnh cơ, các bài tập thăng bằng hoặc cải thiện khả năng bước đi; hoạt động trị liệu nhằm cải thiện khả năng tự chủ trong các hoạt động sinh hoạt hàng ngày như ăn uống, mặc quần áo, nấu ăn…

Cùng với đó là ngôn ngữ trị liệu cải thiện khả năng giao tiếp; chăm sóc tại nhà; dụng cụ trợ giúp như: xe lăn, khung tập đi, dụng cụ chỉnh trực hoặc bảng giúp giao tiếp, cải thiện điều kiện sống, hòa nhập độc lập; hòa nhập về kinh tế cho người khuyết tật...

hinh-1.jpg
Chương trình tập trung đánh giá tình trạng khuyết tật và khả năng thực hiện các hoạt động sinh hoạt hằng ngày của người khuyết tật. Ảnh: Kim Hường

Chương trình cũng dành thời gian tập huấn cho đội ngũ hướng dẫn viên là cán bộ y tế tại trạm y tế xã về quy trình chăm sóc tại nhà do CRS ban hành, tập trung vào chăm sóc người khuyết tật vận động và tâm thần - thần kinh; tập huấn cho người chăm sóc trang bị một cách hệ thống và thực hành các kỹ năng thiết yếu trong chăm sóc hằng ngày.

Đồng thời, cung cấp các dụng cụ trợ giúp trong sinh hoạt hàng ngày và các gói hỗ trợ chăm sóc xã hội khác như chăm sóc vệ sinh, hỗ trợ thực phẩm. Thông qua đó, dự án hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc, cải thiện chất lượng cuộc sống cho người khuyết tật, giảm thiểu gánh nặng cho gia đình và người chăm sóc.

Đánh giá bài viết

null