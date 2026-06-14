Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 500 người dân xã Bàu Cạn

(GLO)- Ngày 14-6, Bệnh viện Đa khoa Thu Phúc (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) phối hợp với UBND xã Bàu Cạn tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân trên địa bàn.

Khoảng 500 người dân xã Bàu Cạn được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí. Ảnh: Như Nguyện

Theo đó, đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thu Phúc cùng với các y, bác sĩ địa phương đã phối hợp thăm khám, cấp thuốc miễn phí cho khoảng 500 người dân (ưu tiên người già, phụ nữ, trẻ em) thuộc hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn.

Ngoài khám bệnh, bác sĩ còn hướng dẫn, tư vấn người dân các biện pháp chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa dịch bệnh.

Bác sĩ siêu âm bụng tổng quát cho 1 người dân. Ảnh: Như Nguyện

Qua thăm khám, các trường hợp có bệnh được cấp thuốc miễn phí. Đối với các trường hợp bệnh nặng được tư vấn, hướng dẫn chuyển tuyến trên để được khám chuyên sâu và điều trị. Tổng kinh phí đợt khám nhân đạo khoảng 100 triệu đồng do Bệnh viện Đa khoa Thu Phúc tài trợ.