Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Sức khỏe

Tin tức

Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 500 người dân xã Bàu Cạn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 14-6, Bệnh viện Đa khoa Thu Phúc (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) phối hợp với UBND xã Bàu Cạn tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân trên địa bàn.

z7934670799631-fdf16c311b39d05cf68558db74fdfc2b.jpg
Khoảng 500 người dân xã Bàu Cạn được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí. Ảnh: Như Nguyện

Theo đó, đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thu Phúc cùng với các y, bác sĩ địa phương đã phối hợp thăm khám, cấp thuốc miễn phí cho khoảng 500 người dân (ưu tiên người già, phụ nữ, trẻ em) thuộc hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn.

Ngoài khám bệnh, bác sĩ còn hướng dẫn, tư vấn người dân các biện pháp chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa dịch bệnh.

z7934670797972-d33567336c8317be4e652a20e157c4cc.jpg
Bác sĩ siêu âm bụng tổng quát cho 1 người dân. Ảnh: Như Nguyện

Qua thăm khám, các trường hợp có bệnh được cấp thuốc miễn phí. Đối với các trường hợp bệnh nặng được tư vấn, hướng dẫn chuyển tuyến trên để được khám chuyên sâu và điều trị. Tổng kinh phí đợt khám nhân đạo khoảng 100 triệu đồng do Bệnh viện Đa khoa Thu Phúc tài trợ.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh bánh mì

Giám sát nguy cơ mất an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh bánh mì

Tin tức

(GLO)- Trước vụ nghi ngộ độc thực phẩm khiến nhiều người phải nhập viện sau khi sử dụng bánh mì ở phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) vào chiều 22-5, sáng 3-6, Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã kiểm tra đột xuất một số cơ sở kinh doanh bánh mì trên tuyến đường Ngô Mây (phường Quy Nhơn Nam).

Chính sách mới “tiếp sức” nhân lực y tế

Chính sách mới “tiếp sức” nhân lực y tế

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Nghị quyết số 261/2025/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân chính thức có hiệu lực từ ngày 1-1-2026. Các cơ sở y tế, đội ngũ y, bác sĩ kỳ vọng nhiều chính sách mới về lương, phụ cấp và tuyển dụng.

Gia Lai: 39 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì.

Gia Lai: 39 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì

Tin tức

(GLO)- Ngày 25-5, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai xác nhận: Đơn vị đang điều trị cho 39 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì mua tại một tiệm trên đường Hùng Vương (thuộc phường Quy Nhơn Đông).

Bộ Y tế quy định phòng điều trị 1 giường phải bảo đảm diện tích tối thiểu 12 m²/giường

Bộ Y tế quy định phòng điều trị 1 giường phải bảo đảm diện tích tối thiểu 12 m²/giường

Tin tức

(GLO)- Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 07/2026/TT-BYT quy định về tiêu chuẩn diện tích tại cơ sở khám - chữa bệnh, có hiệu lực từ ngày 1-6. Theo đó, đối với khu điều trị nội trú, phòng điều trị 1 giường phải bảo đảm diện tích tối thiểu 12 m²/giường, không bao gồm khu vệ sinh.

Đoàn công tác UNDP phối hợp cùng chính quyền địa phương khảo sát thực địa tại Trạm Y tế cơ sở 4 xã Hoài Ân, chuẩn bị cho kế hoạch xây dựng mới.

Gia Lai: Khảo sát xây dựng Trạm Y tế thuộc Dự án Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc

Tin tức

(GLO)- Theo UBND xã Hoài Ân, Đoàn công tác của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) vừa có buổi làm việc và khảo sát thực địa tại Trạm Y tế cơ sở 4 xã Hoài Ân nhằm triển khai hạng mục xây dựng Trạm Y tế trong khuôn khổ Dự án “Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc” (KVPVP) tại tỉnh Gia Lai.

null