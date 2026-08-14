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Tọa đàm kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Hội Đông y Việt Nam

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KIM HƯỜNG KIM HƯỜNG
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(GLO)- Sáng 14-8, tại phường Quy Nhơn, Hội Đông y tỉnh Gia Lai tổ chức tọa đàm kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Hội Đông y Việt Nam (22/8/1946 - 22/8/2026).

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống của Hội Đông y Việt Nam. Trải qua 80 năm hình thành và phát triển, Hội Đông y Việt Nam luôn kế thừa, gìn giữ và phát huy những giá trị quý báu của nền y học cổ truyền Việt Nam, góp phần chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

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Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: Phi Long

45 năm qua, Hội Đông y tỉnh Gia Lai cũng không ngừng phát triển, tôn vinh các giá trị y học cổ truyền và tri ân những đóng góp của các thế hệ thầy thuốc đông y trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Đến nay, toàn tỉnh có 236 cơ sở hội là lương y, lương dược, y, bác sĩ y học cổ truyền. Hội đã khám, điều trị bằng thuốc đông y cho hơn 4 triệu bệnh nhân với hơn 14,1 triệu lượt khám.

Trong đó, khám điều trị không dùng thuốc hơn 1,2 triệu bệnh nhân với các phương pháp châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt... góp phần nâng cao vị trí y học cổ truyền trong nền y học Việt Nam.

Các cấp Hội cũng tổ chức khám miễn phí cho hơn 200 ngàn lượt người; châm cứu 950 ngàn lượt bệnh nhân; xoa bóp bấm huyệt hơn 1,3 triệu lượt bệnh nhân; cấp hơn 1,2 triệu thang thuốc, chủ yếu thuốc nam và thuốc đông y.

Với những thành quả đạt được, Hội Đông y tỉnh vinh dự được Trung ương, tỉnh trao tặng nhiều phần thưởng cao quý.

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