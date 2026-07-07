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4 dấu hiệu ở cổ cảnh báo bệnh tuyến giáp

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Một số bất thường ở cổ có thể là biểu hiện của bướu giáp, nhân giáp hay ung thư tuyến giáp. Các dấu hiệu này đôi khi khá kín đáo nên dễ bị bỏ qua, thậm chí nhầm những vấn đề sức khỏe thông thường khác.

Tuyến giáp là một tuyến nội tiết nhỏ có hình cánh bướm, nằm ở phía trước cổ, ngay dưới yết hầu. Mặc dù kích thước không lớn nhưng tuyến giáp lại tiết các hoóc môn quan trọng, giúp điều hòa nhịp tim, thân nhiệt và nhiều hoạt động quan trọng khác của cơ thể, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Vẫn có một tỷ lệ nhỏ nhân giáp là ung thư tuyến giáp. Ảnh: N.Quý tạo từ AI
Vẫn có một tỷ lệ nhỏ nhân giáp là ung thư tuyến giáp. Ảnh: N.Quý tạo từ AI

Dưới đây là những dấu hiệu cảnh báo tuyến giáp đang có vấn đề:

Xuất hiện khối phồng trước cổ

Một trong những dấu hiệu dễ nhận biết nhất của bệnh tuyến giáp là ngay trước cổ xuất hiện khối phồng hoặc sưng bất thường. Tình trạng này thường xảy ra khi toàn bộ tuyến giáp phì đại, còn gọi là bướu giáp. Khối sưng có thể xuất hiện ở giữa cổ hoặc lệch sang một bên, tùy thuộc vào nguyên nhân gây bệnh.

Ở giai đoạn đầu, khối phồng thường nhỏ, không gây đau nên nhiều người chỉ vô tình phát hiện khi soi gương, chụp ảnh hoặc được người khác chỉ ra. Khi bướu lớn dần, phần cổ có thể nhô rõ hơn, đặc biệt khi ngửa đầu hoặc nuốt nước bọt.

Sờ thấy một cục nhỏ ở cổ

Ngoài bướu giáp, nhiều người chỉ xuất hiện một hoặc vài cục nhỏ nằm trong tuyến giáp. Đây là tình trạng được gọi là nhân giáp. Các nhân này có thể nhỏ đến mức chỉ có thể phát hiện qua siêu âm. Tuy nhiên, một số trường hợp sẽ đủ lớn và có thể tự sờ thấy hoặc nhìn thấy khi đứng trước gương.

Tin vui là phần lớn nhân giáp là lành tính và không gây ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe. Tuy nhiên, vẫn có một tỷ lệ nhỏ là ung thư tuyến giáp, bác sĩ Julie Ann Sosa, chuyên gia phẫu thuật nội tiết thuộc hệ thống y tế UCSF Health (Mỹ), cho biết.

Bác sĩ thường yêu cầu siêu âm để xác định kích thước và đặc điểm của nhân. Trong một số trường hợp, người bệnh sẽ được chọc hút tế bào bằng kim nhỏ để xác định nhân giáp là lành tính hay ác tính.

Cảm giác căng tức ở cổ

Không phải bệnh tuyến giáp nào cũng tạo ra khối sưng có thể quan sát dễ dàng. Một số người chỉ cảm thấy vùng cổ phía trước luôn căng tức, nặng hoặc như có vật gì đè lên. Ban đầu, cảm giác này không đáng kể nên dễ bị bỏ qua.

Khi tuyến giáp hoặc nhân tuyến giáp phát triển lớn hơn, chúng sẽ chèn ép các cấu trúc lân cận như khí quản hoặc thực quản. Người bệnh có thể thấy khó chịu khi mặc áo cổ cao, đeo cà vạt hoặc cúi đầu. Khi kích thước của chúng đủ lớn, cảm giác chèn ép sẽ rõ rệt và ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày.

Khó nuốt

Một số người mắc bệnh tuyến giáp thường xuyên có cảm giác như có dị vật mắc trong cổ họng, phải nuốt nhiều lần hoặc cảm thấy thức ăn đi xuống khó khăn hơn bình thường.

Nguyên nhân là khi tuyến giáp phì đại hoặc xuất hiện khối u lớn, nó có thể chèn ép vào thực quản nằm ngay phía sau. Lúc đầu, triệu chứng thường chỉ xuất hiện khi ăn thức ăn cứng hoặc miếng lớn. Về sau, người bệnh có thể thấy khó nuốt ngay cả với thức ăn mềm hoặc ở dạng lỏng.

Nếu tình trạng khó nuốt kéo dài, đặc biệt đi kèm với cục u ở vùng cổ, khàn tiếng hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân, người bệnh nên đi khám để được chẩn đoán sớm, theo Healthline (Mỹ).

Theo Ngọc Quý (thanhnien.vn)

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