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Xông hơi cho trẻ sơ sinh bằng trái bồ kết, 3 người nhập viện do ngạt khí

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Một gia đình ở xã Ia Nan (tỉnh Gia Lai) đã dùng trái bồ kết để xông hơi cho trẻ sơ sinh 10 ngày tuổi trong căn nhà đóng kín khiến 3 người phải nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, anh L.X.D. (SN 2001, trú tại làng Ia Nhú, xã Ia Nan) có 1 bé sơ sinh 10 ngày tuổi. Chiều 4-8, gia đình anh đã xông hơi cho cháu bằng trái bồ kết.

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3 nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu ở Trung tâm Y tế Đức Cơ do ngạt khí. Ảnh: Lê Hà

Lúc này, căn nhà đóng kín cửa và bật điều hòa. Đến khoảng 17 giờ, mẹ của anh D. là bà N.T.H. (SN 1972) thấy trong nhà nhiều khói dẫn đến khó thở nên đã vào căn phòng của anh D. cùng vợ là chị N.T.T. và cháu bé để kiểm tra thì bị ngạt khí chung với 2 vợ chồng.

Các nạn nhân ngay lập tức đã được đưa đến Trung tâm Y tế Đức Cơ cấp cứu trong tình trạng khó thở, lờ đờ. Sau khi được sơ cứu, cả 3 nạn nhân hiện đều đã ổn định sức khỏe.

Các bác sĩ khuyến cáo: Xông hơi cho trẻ sơ sinh bằng các phương pháp dân gian có một số tác dụng cho sức khỏe nhưng phải đảm bảo ở nơi thông thoáng. Khi có biểu hiện ngạt khí cần đưa ngay nạn nhân ra khỏi phòng xông, nới rộng quần áo, đặt ở nơi thoáng khí và đưa đến cơ sở y tế kịp thời.

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