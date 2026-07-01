Đình chỉ lưu hành, thu hồi 2 loại dầu gội đầu, dầu xả thảo dược

(GLO)- Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có quyết định đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc dầu gội bồ kết thảo dược và dầu xả nha đam gừng dừa của nhãn hàng Hoa Xứ Lạng.

Cả 2 sản phẩm đều do Cơ sở sản xuất mỹ phẩm Tạ Thị Hoa (thôn Hoàng Tâm, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn) sản xuất và chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Dầu gội bồ kết thảo dược và dầu xả nha đam gừng dừa của nhãn hàng Hoa Xứ Lạng. Ảnh: Internet

Nguyên nhân thu hồi được xác định là cơ sở sản xuất không còn bảo đảm 1 trong các điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo quy định của pháp luật sau khi đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất.

Để bảo đảm sản phẩm không tiếp tục lưu thông trên thị trường, Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo tới các cơ sở kinh doanh và sử dụng mỹ phẩm ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng 2 sản phẩm nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm. Đồng thời, kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm thực hiện thu hồi sản phẩm vi phạm; xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định.

Về phía Cơ sở sản xuất mỹ phẩm Tạ Thị Hoa, cơ quan quản lý yêu cầu đơn vị phải gửi thông báo thu hồi tới hệ thống phân phối, sử dụng 2 sản phẩm trên; tiếp nhận sản phẩm trả lại và thực hiện tiêu hủy theo đúng quy định. Cơ sở phải hoàn thành báo cáo kết quả thu hồi, tiêu hủy gửi về Cục Quản lý Dược trước ngày 15-7-2026.

Cục Quản lý Dược cũng đề nghị Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn giám sát Cơ sở sản xuất mỹ phẩm Tạ Thị Hoa thực hiện thu hồi và tiêu hủy các sản phẩm không đáp ứng quy định và báo cáo kết quả về Cục trước ngày 30-7-2026.