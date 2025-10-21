Thu hồi toàn quốc 3 loại mỹ phẩm của Công ty Phương Đông

(GLO)- Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ra thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc 3 loại mỹ phẩm của Công ty Dược phẩm và Thương mại Phương Đông vì có nhãn ghi mục đích sử dụng sai lệch bản chất tính năng vốn có của sản phẩm, ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng.

Sản phẩm Kam For Kids của Công ty Phương Đông vi phạm quy định về chất lượng và ghi nhãn. Ảnh: Internet

Trước đó, qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện Công ty Phương Đông có 3 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm quy định về chất lượng và ghi nhãn. Cụ thể là sản phẩm có công thức không đúng với hồ sơ công bố đã được duyệt, nhãn ghi mục đích sử dụng sai lệch bản chất và tính năng thực tế.

3 sản phẩm mỹ phẩm bị đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc, bao gồm: Sản phẩm Oral care gel (số tiếp nhận phiếu công bố 188/21/CBMP-BN cấp ngày 19-7-2021, số lô 310325/MP, ngày sản xuất 8-3-2025); Sản phẩm Nanotech AG+ (số tiếp nhận phiếu công bố: 78/19/CBMP-BN cấp ngày 28-5-2019, số lô 221123/MP, ngày sản xuất 2-11-2023) và sản phẩm Kam For Kids (số tiếp nhận phiếu công bố: 39/22/CBMP-BN cấp ngày 27-1-2022, số lô 420325/MP,ngày sản xuất 27-3-2025)

Cả 3 lô mỹ phẩm này có cùng tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và sản xuất là Công ty Dược phẩm và Thương mại Phương Đông, đóng tại cụm công nghiệp Hạp Lĩnh, phường Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo rộng rãi đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh và sử dụng 3 lô sản phẩm trên; trả lại cơ sở cung ứng để thu hồi. Đồng thời, yêu cầu các Sở Y tế tổ chức thu hồi, tiêu hủy sản phẩm vi phạm, giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện, xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh giám sát quá trình thu hồi 3 lô sản phẩm vi phạm; kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm của Công ty Phương Đông. Sở này phải có trách nhiệm báo cáo kết quả giám sát và kiểm tra về Cục trước ngày 30-11-2025.

Riêng Công ty Phương Đông có trách nhiệm gửi thông báo thu hồi đến tất cả các nơi phân phối, sử dụng sản phẩm; tiếp nhận và tiêu hủy toàn bộ lô hàng không đạt yêu cầu. Công ty gửi báo cáo thu hồi về Cục Quản lý Dược trước ngày 15-11-2025.