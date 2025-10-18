Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Công ty TNHH Quốc tế Đại Cát Á bị xử phạt 195 triệu đồng và buộc tiêu hủy sản phẩm mỹ phẩm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHÃ UYÊN (theo vov.vn; thoibaotaichinhvietnam.vn)

(GLO)- Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính 195 triệu đồng đối với Công ty TNHH Quốc tế Đại Cát Á vì có nhiều vi phạm hành chính về mỹ phẩm.

Theo đó, Công ty TNHH Quốc tế Đại Cát Á có địa chỉ trụ sở chính tại số 43D/44 Hồ Văn Huê (TP. Hồ Chí Minh).

Công ty này đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính về mỹ phẩm như: kinh doanh mỹ phẩm có công thức không đúng với hồ sơ công bố đã được duyệt đối với 2 sản phẩm mỹ phẩm gồm Queendoes Rhea Serum (số tiếp nhận phiếu công bố: 241190/24/CBMP-QLD cấp ngày 27-6-2024) và Renewing concentrate (số tiếp nhận phiếu công bố: 232960/24/CBMP-QLD cấp ngày 16-4-2024).

Đồng thời, nhãn sản phẩm mỹ phẩm ghi công dụng không đúng bản chất, không đúng sự thật về hàng hóa đối với 19 sản phẩm mỹ phẩm.

cong-ty-tnhh-quoc-te-dai-cat-a-bi-xu-phat-195-trieu-dong-va-buoc-tieu-huy-san-pham-my-pham.jpg
Công ty TNHH Quốc tế Đại Cát Á bị xử phạt 195 triệu đồng và buộc tiêu hủy 2 sản phẩm mỹ phẩm. Ảnh: VOV

Công ty TNHH Quốc tế Đại Cát Á còn kê khai không đúng các nội dung trong phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với 5 sản phẩm mỹ phẩm; quảng cáo mỹ phẩm có nội dung không phù hợp với Giấy xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm mỹ phẩm Blemish Control.

Theo Cục Quản lý dược, Công ty này còn có các tình tiết tăng nặng như: có 7 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm cùng hành vi, cùng thời điểm kiểm tra; hàng hóa vi phạm là mỹ phẩm.

Bên cạnh mức xử phạt vi phạm hành chính 195 triệu đồng, Công ty TNHH Quốc tế Đại Cát Á bị buộc tiêu hủy 2 sản phẩm mỹ phẩm Queendoes Rhea Serum và Renewing concentrate; thu hồi hàng hóa và loại bỏ các thông tin không đúng bản chất, không đúng sự thật về 19 sản phẩm mỹ phẩm; đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan, thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Gia Lai: Tạm giữ hình sự 2 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Tin tức

(GLO)- Ngày 16-10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thanh Lâm (SN 1997, ở khu phố Đệ Đức 2, phường Hoài Nhơn Nam) và Lê Thị Trúc (SN 2002, ở khu phố 5, phường Bồng Sơn) để điều tra, làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tuyên phạt 7 bị cáo đánh bạc qua mạng Internet

Gia Lai: Tuyên phạt 7 bị cáo đánh bạc qua mạng Internet

Pháp luật

(GLO)-Ngày 15-10, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử và tuyên án đối với 7 bị cáo cùng phạm tội “Đánh bạc” với tình tiết "Sử dụng mạng Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội".

Ngân 98 khai gì với công an?

Ngân 98 khai gì với công an?

Pháp luật

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm liên quan đến thương hiệu ZuBu, do Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) điều hành.

Các địa phương ven biển đang siết chặt công tác quản lý, kiên quyết xử lý nghiêm tàu cá vi phạm IUU. Ảnh: N.N

Các địa phương ven biển quyết liệt ngăn chặn vi phạm IUU

Tin tức

(GLO)- Nhằm ngăn chặn tình trạng tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), các địa phương ven biển của tỉnh Gia Lai đang áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp, từ hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, tuyên truyền, ký cam kết đến xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Sản phẩm nước súc miệng Nano Silver-DHT. Ảnh: Internet

Thu hồi sản phẩm nước súc miệng Nano silver-DHT 350ml của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây

Tin tức

(GLO)- Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây do kinh doanh sản phẩm nước súc miệng Nano silver có nhãn ghi công dụng không đúng bản chất. Sản phẩm này cũng bị đình chỉ lưu hành và thu hồi toàn quốc.

null