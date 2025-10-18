Công ty TNHH Quốc tế Đại Cát Á bị xử phạt 195 triệu đồng và buộc tiêu hủy sản phẩm mỹ phẩm

(GLO)- Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính 195 triệu đồng đối với Công ty TNHH Quốc tế Đại Cát Á vì có nhiều vi phạm hành chính về mỹ phẩm.

Theo đó, Công ty TNHH Quốc tế Đại Cát Á có địa chỉ trụ sở chính tại số 43D/44 Hồ Văn Huê (TP. Hồ Chí Minh).

Công ty này đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính về mỹ phẩm như: kinh doanh mỹ phẩm có công thức không đúng với hồ sơ công bố đã được duyệt đối với 2 sản phẩm mỹ phẩm gồm Queendoes Rhea Serum (số tiếp nhận phiếu công bố: 241190/24/CBMP-QLD cấp ngày 27-6-2024) và Renewing concentrate (số tiếp nhận phiếu công bố: 232960/24/CBMP-QLD cấp ngày 16-4-2024).

Đồng thời, nhãn sản phẩm mỹ phẩm ghi công dụng không đúng bản chất, không đúng sự thật về hàng hóa đối với 19 sản phẩm mỹ phẩm.

Công ty TNHH Quốc tế Đại Cát Á bị xử phạt 195 triệu đồng và buộc tiêu hủy 2 sản phẩm mỹ phẩm. Ảnh: VOV

Công ty TNHH Quốc tế Đại Cát Á còn kê khai không đúng các nội dung trong phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với 5 sản phẩm mỹ phẩm; quảng cáo mỹ phẩm có nội dung không phù hợp với Giấy xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm mỹ phẩm Blemish Control.

Theo Cục Quản lý dược, Công ty này còn có các tình tiết tăng nặng như: có 7 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm cùng hành vi, cùng thời điểm kiểm tra; hàng hóa vi phạm là mỹ phẩm.

Bên cạnh mức xử phạt vi phạm hành chính 195 triệu đồng, Công ty TNHH Quốc tế Đại Cát Á bị buộc tiêu hủy 2 sản phẩm mỹ phẩm Queendoes Rhea Serum và Renewing concentrate; thu hồi hàng hóa và loại bỏ các thông tin không đúng bản chất, không đúng sự thật về 19 sản phẩm mỹ phẩm; đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan, thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.