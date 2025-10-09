Công ty TNHH dược phẩm toàn cầu Đông Nam bị phạt 75 triệu đồng và buộc tiêu hủy 7 loại mỹ phẩm

(GLO)- Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính 75 triệu đồng và buộc tiêu huỷ 7 sản phẩm mỹ phẩm đối với Công ty TNHH Dược phẩm toàn cầu Đông Nam (Hà Nội).

Theo Cục Quản lý Dược, Công ty TNHH Dược phẩm toàn cầu Đông Nam đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính là kinh doanh mỹ phẩm có công thức không đúng với hồ sơ công bố đã được duyệt theo quy định của pháp luật.

Hành vi này vi phạm quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 71 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28-9-2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và được sửa đổi, bổ sung tại điểm c khoản 21 Điều 2 Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28-12-2021 của Chính phủ.

Vì có 7 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm cùng hành vi, cùng thời điểm kiểm tra, do đó, Cục buộc tiêu hủy toàn bộ 7 sản phẩm này. Các sản phẩm gồm: Me Line 01 Caucasian Skin, Innoaesthetics Inno-Tds Xeroskin-Id, Innoaesthetics Inno-Derma Dark Spot Eraser 24h Cream, Innoaesthetics Inno-Exfo Redness Peel, Innoaesthetics Inno-Exfo Tcage, Innoaesthetics Inno-ExfoSkin Recovery, Me Line 02 Caucasian Skin Night.

Trước đó, ngày 2-7-2025, Cục Quản lý Dược đã ban hành quyết định thu hồi 7 số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của 7 sản phẩm mỹ phẩm trên.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty TNHH Dược phẩm toàn cầu Đông Nam phối hợp với các đơn vị liên quan, thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, báo cáo kết quả thực hiện về Cục Quản lý Dược trong vòng 30 ngày, kể từ ngày 6-10. Nếu quá thời hạn mà Công ty không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.