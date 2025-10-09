Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Công ty TNHH dược phẩm toàn cầu Đông Nam bị phạt 75 triệu đồng và buộc tiêu hủy 7 loại mỹ phẩm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHÃ UYÊN (theo vtv.vn; thoibaotaichinhvietnam.vn)

(GLO)- Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính 75 triệu đồng và buộc tiêu huỷ 7 sản phẩm mỹ phẩm đối với Công ty TNHH Dược phẩm toàn cầu Đông Nam (Hà Nội).

Theo Cục Quản lý Dược, Công ty TNHH Dược phẩm toàn cầu Đông Nam đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính là kinh doanh mỹ phẩm có công thức không đúng với hồ sơ công bố đã được duyệt theo quy định của pháp luật.

cong-ty-tnhh-duoc-pham-toan-cau-dong-nam-bi-xu-phat-75-trieu-dong-va-buoc-tieu-huy-7-loai-my-pham-7994.jpg
Công ty TNHH dược phẩm toàn cầu Đông Nam bị xử phạt 75 triệu đồng và buộc tiêu hủy 7 loại mỹ phẩm. Ảnh/Nguồn: thuonghieucongluan.com.vn

Hành vi này vi phạm quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 71 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28-9-2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và được sửa đổi, bổ sung tại điểm c khoản 21 Điều 2 Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28-12-2021 của Chính phủ.

Vì có 7 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm cùng hành vi, cùng thời điểm kiểm tra, do đó, Cục buộc tiêu hủy toàn bộ 7 sản phẩm này. Các sản phẩm gồm: Me Line 01 Caucasian Skin, Innoaesthetics Inno-Tds Xeroskin-Id, Innoaesthetics Inno-Derma Dark Spot Eraser 24h Cream, Innoaesthetics Inno-Exfo Redness Peel, Innoaesthetics Inno-Exfo Tcage, Innoaesthetics Inno-ExfoSkin Recovery, Me Line 02 Caucasian Skin Night.

Trước đó, ngày 2-7-2025, Cục Quản lý Dược đã ban hành quyết định thu hồi 7 số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của 7 sản phẩm mỹ phẩm trên.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty TNHH Dược phẩm toàn cầu Đông Nam phối hợp với các đơn vị liên quan, thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, báo cáo kết quả thực hiện về Cục Quản lý Dược trong vòng 30 ngày, kể từ ngày 6-10. Nếu quá thời hạn mà Công ty không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Với các trường hợp không có giấy phép lái xe, lực lượng CSGT sẽ lập biên bản với người giao xe.

Dẹp nạn “quái xế” ở bờ kè suối Hội Phú

Tin tức

(GLO)- Bờ kè suối Hội Phú (tỉnh Gia Lai) là tuyến đường du lịch, kinh doanh sầm uất với lượng phương tiện giao thông lớn. Tuy nhiên, một số thanh thiếu niên đã lợi dụng điều này để thỏa mãn thú vui “quái dị”, thích thể hiện trước đám đông bằng cách điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, nẹt pô.

Võ Thị Phụng-đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước-tại buổi làm việc với cơ quan chức năng.

Tạm giam 2 tháng đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước

Tin tức

(GLO)- Ngày 6-10, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Võ Thị Phụng (SN 1979, ở xã Phù Mỹ Đông) để điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Quang cảnh buổi diễn tập phương án chữa cháy và CNCH tại Công ty Cổ phần công nghệ gỗ Đại Thành. Ảnh: N.L

Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Công ty cổ phần công nghệ gỗ Đại Thành

Tin tức

(GLO)- Chiều 3-10, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 2 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công ty cổ phần công nghệ gỗ Đại Thành (phường Quy Nhơn Tây) tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Trân ký cam kết tại chương trình. Ảnh: N.L

Gia Lai: Trang bị kỹ năng, kiến thức an toàn cho học sinh

Tin tức

(GLO)- Ngày 4-10, Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an) phối hợp Phòng Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Gia Lai) và các đơn vị trường học tổ chức chương trình trang bị kỹ năng, kiến thức thoát nạn, xử lý tình huống cho học sinh.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện công tác PBGDPL tại điểm cầu tỉnh Gia Lai.

Tổng kinh phí thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 8 tháng đầu năm 2025 đạt trên 544 tỷ đồng

Tin tức

(GLO)- Chiều 3-10, Phó Thủ tướng Lê Thành Long-Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) Trung ương đã chủ trì hội nghị trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố trong cả nước để đánh giá kết quả thực hiện công tác PBGDPL thời gian qua và định hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. 

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vợ chồng chủ tiệm vàng lãnh án 35 năm tù

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vợ chồng chủ tiệm vàng lãnh án 35 năm tù

Pháp luật

(GLO)-Chiều 1-10, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Thứ (SN 1970) 20 năm tù, Trương Văn Được (SN 1969, chồng của Thứ, cùng ở phường An Nhơn Bắc) 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với tình tiết “Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 500 triệu đồng trở lên”.

Thuốc lá điện tử và các phụ kiện bị lực lượng chức năng thu giữ.

Phát hiện vụ mua bán thuốc lá điện tử trên không gian mạng

Tin tức

(GLO)- Ngày 1-10, Thượng tá Phan Thanh Sơn, Trưởng Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị vừa chuyển hồ sơ vụ bán thuốc lá điện tử qua mạng đến Cơ quan Cảnh sát điều tra để tiếp tục điều tra, xử lý.

null