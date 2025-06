20 loại mỹ phẩm nhập khẩu bị thu hồi trên toàn quốc

(GLO)- Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa có công văn gửi các sở y tế về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm vi phạm trên toàn quốc đối với 20 sản phẩm do Công ty TNHH Quốc tế Đại Cát Á chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Tinh chất dưỡng da Queendoes Rhea Serum được giới thiệu trên website. Ảnh nguồn hanoionline.vn

Theo đó, 2 loại mỹ phẩm chăm sóc da Queendoes Rhea Serum và Renewing Concentrate bị thu hồi, tiêu hủy do lưu thông có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố.

18 mỹ phẩm còn lại như: Queendoes Essential Ac Healer Serum, Dr.IASO AC Booster, The Skin House Crystal Whitening Plus Serum, DR.IASO Triple-M Hydrating Cream, Queendoes Essential PDRN Serum, The Skin House Wrinkle System Cream, Dermal Hyaluron Filler3 Concentrate, Dermal Mimic Lift Concentrate... bị thu hồi vì có nhãn ghi công dụng không phù hợp với hồ sơ công bố. Với những sản phẩm này, nếu không thể tách rời nhãn hàng hóa vi phạm ra khỏi hàng hóa thì buộc tiêu hủy.