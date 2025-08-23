Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Sức khỏe

Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức Y dược cổ truyền

Gia Lai: Trên 100 khách hàng SHB tham gia hội thảo về sức khỏe và hạnh phúc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 23-8, tại Khách sạn Khánh Linh (phường Pleiku), Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB)-Chi nhánh Gia Lai phối hợp với Dai-ichi Life Việt Nam và Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai tổ chức hội thảo với chủ đề Hành trình sức khỏe và hạnh phúc-vì một tương lai trọn vẹn.

Hội thảo thu hút sự tham gia của hơn 100 khách hàng SHB trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Tại hội thảo, các đại biểu được đội ngũ y-bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai tầm soát, cân đo các chỉ số sức khỏe, đo huyết áp, siêu âm động mạch cảnh. Sau tầm soát, dựa trên các chỉ số sức khỏe, đội ngũ y-bác sĩ sẽ tư vấn, hướng dẫn cho mọi người những vấn đề cần chú ý và biện pháp chăm sóc sức khỏe.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu còn được nghe thạc sĩ, bác sĩ Ngô Duy Bảo-Phó Giám đốc y khoa Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai trình bày chuyên đề “Hiểu đúng về đột quỵ-sống an toàn hơn”.

z6936170810925-fe49af9d60a24f2a199e379bad1f6115.jpg
Thạc sĩ, bác sĩ Ngô Duy Bảo-Phó Giám đốc y khoa Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai trình bày chuyên đề “Hiểu đúng về đột quỵ - sống an toàn hơn”. Ảnh: CTV

Các đại biểu cũng được cung cấp giải pháp quản lý tài chính thông minh từ SHB; chia sẻ giải pháp bảo vệ sức khỏe và bảo lãnh viện phí từ Dai-ichi Life và giải đáp những thắc mắc cùng chuyên gia.

Ban tổ chức hội thảo cũng dành tặng các phần quà đặc biệt dành cho đại biểu tham dự hội thảo như: voucher khám sức khỏe, quà tặng sức khỏe, ưu đãi mở tài khoản SHB và đăng ký bảo hiểm Dai-ichi Life.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Cứu người giữa lằn ranh sinh tử

Cứu người giữa lằn ranh sinh tử

Sức khỏe

(GLO)- Trái tim người nông dân khắc khổ đã ngưng đập, giữa lằn ranh sinh tử ấy, y đức và bản lĩnh của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Quân y 211 (Quân đoàn 34) đã viết nên một kỳ tích.

Những vật dụng độc hại hiện hữu trong gian bếp

Những vật dụng độc hại hiện hữu trong gian bếp

Tin tức

(GLO)- Một số vật dụng quen thuộc trong gian bếp như chảo chống dính, hộp nhựa, thớt… nếu dùng sai cách hoặc đã xuống cấp có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Thế nhưng, nhiều gia đình vẫn đang hàng ngày sử dụng mà không biết rằng chúng vô cùng độc hại.

null