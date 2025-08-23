Gia Lai: Trên 100 khách hàng SHB tham gia hội thảo về sức khỏe và hạnh phúc

(GLO)- Sáng 23-8, tại Khách sạn Khánh Linh (phường Pleiku), Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB)-Chi nhánh Gia Lai phối hợp với Dai-ichi Life Việt Nam và Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai tổ chức hội thảo với chủ đề Hành trình sức khỏe và hạnh phúc-vì một tương lai trọn vẹn.

Hội thảo thu hút sự tham gia của hơn 100 khách hàng SHB trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Tại hội thảo, các đại biểu được đội ngũ y-bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai tầm soát, cân đo các chỉ số sức khỏe, đo huyết áp, siêu âm động mạch cảnh. Sau tầm soát, dựa trên các chỉ số sức khỏe, đội ngũ y-bác sĩ sẽ tư vấn, hướng dẫn cho mọi người những vấn đề cần chú ý và biện pháp chăm sóc sức khỏe.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu còn được nghe thạc sĩ, bác sĩ Ngô Duy Bảo-Phó Giám đốc y khoa Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai trình bày chuyên đề “Hiểu đúng về đột quỵ-sống an toàn hơn”.

Thạc sĩ, bác sĩ Ngô Duy Bảo-Phó Giám đốc y khoa Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai trình bày chuyên đề “Hiểu đúng về đột quỵ - sống an toàn hơn”. Ảnh: CTV

Các đại biểu cũng được cung cấp giải pháp quản lý tài chính thông minh từ SHB; chia sẻ giải pháp bảo vệ sức khỏe và bảo lãnh viện phí từ Dai-ichi Life và giải đáp những thắc mắc cùng chuyên gia.

Ban tổ chức hội thảo cũng dành tặng các phần quà đặc biệt dành cho đại biểu tham dự hội thảo như: voucher khám sức khỏe, quà tặng sức khỏe, ưu đãi mở tài khoản SHB và đăng ký bảo hiểm Dai-ichi Life.