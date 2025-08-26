Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ đình chỉ lưu hành vắc xin Ixchiq phòng virus chikungunya

(GLO)- Vắc xin Ixchiq phòng virus chikungunya của Valneva được Mỹ cấp phép từ năm 2023 vừa bị Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đình chỉ lưu hành vì có nhiều báo cáo về tác dụng phụ.

Vắc xin Ixchiq phòng virus chikungunya của Công ty Valneva. Ảnh: AFP/Nguồn TTXVN

Ngày 25-8, Hãng Dược Pháp Valneva xác nhận FDA đã đình chỉ ngay lập tức giấy phép lưu hành vắc xin Ixchiq sau khi ghi nhận thêm 4 ca phản ứng phụ nghiêm trọng, trong đó có 3 trường hợp ở người từ 70-82 tuổi.

Tuy chi tiết các phản ứng chưa được công bố nhưng các báo cáo về tác dụng phụ của vắc xin Ixchiq phòng virus chikungunya của Valneva khiến không chỉ FDA mà cả Cơ quan Dược phẩm châu Âu phải đánh giá lại.

Được biết, Ixchiq là một trong hai loại vắc xin duy nhất được FDA cấp phép phòng virus chikungunya - căn bệnh lây truyền qua muỗi, có triệu chứng giống sốt xuất huyết và Zika, gây sốt cao, đau khớp kéo dài. Mặc dù hiếm khi gây tử vong song chikungunya vẫn tiềm ẩn nguy cơ tử vong cao hơn đối với trẻ sơ sinh và người cao tuổi.

Ông Thomas Lingelbach-Tổng Giám đốc Valneva-nhấn mạnh: Công ty vẫn cam kết đảm bảo khả năng tiếp cận vắc xin trong bối cảnh dịch chikungunya được Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo có thể bùng phát thành đại dịch toàn cầu do biến đổi khí hậu làm muỗi truyền bệnh lan rộng.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh châu Âu, tính từ đầu năm 2025 đến nay, châu Âu đã ghi nhận 27 ổ dịch chikungunya - con số kỷ lục mới tại lục địa này.