Vài thói quen đơn giản giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch

G.B (Theo suckhoedoisong.vn, thanhnien.vn)

(GLO)- Bên cạnh các phương pháp điều trị y tế, việc điều chỉnh lối sống hàng ngày với vài thói quen đơn giản giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Ưu tiên giấc ngủ

Ngủ đủ và ngủ chất lượng là một trong những yếu tố quan trọng trong bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Chất lượng giấc ngủ là một trong những yếu tố quan trọng bảo vệ sức khỏe tim mạch. Ảnh: TNO

Chuyên gia sức khỏe khuyến nghị, người trưởng thành nên ngủ từ 7 đến 9 tiếng mỗi ngày để cơ thể có đủ thời gian phục hồi. Bởi một giấc ngủ ngon giúp hệ tim mạch được "nghỉ ngơi", ổn định nhịp tim và điều hòa huyết áp hiệu quả hơn.

Uống đủ nước

Tùy theo thể trạng và mức độ hoạt động chúng ta nên uống từ 6 đến 8 cốc nước mỗi ngày.

Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ nhấn mạnh, khi cơ thể được cung cấp đủ nước thì tim có thể bơm máu đi khắp cơ thể dễ dàng hơn và không phải làm việc quá sức.

Vận động nhẹ

Tập thể dục sẽ cải thiện chức năng mạch máu và tăng độ đàn hồi của động mạch (ảnh minh họa).

Chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ) cho biết, hoạt động thể chất là một trong những yếu tố quan trọng giúp bảo vệ hệ tim mạch. Tập thể dục sẽ cải thiện chức năng mạch máu và tăng độ đàn hồi của động mạch.

Chỉ cần dành khoảng 10-20 phút để kéo giãn cơ, hít đất hay squat là đủ để cơ thể tỉnh táo hơn.

Quản lý căng thẳng

Quản lý căng thẳng là yếu tố cần thiết cho việc bảo vệ, phòng ngừa bệnh tim mạch. Bởi stress có thể dẫn đến rối loạn chức năng nội mô-lớp tế bào lót bên trong mạch máu, từ đó làm tăng nguy cơ xơ vữa và các biến cố của tim mạch.

Việc dành 10 phút mỗi ngày thực hành hít thở chánh niệm hoặc các kỹ thuật hình dung tích cực có thể giúp giảm mức độ căng thẳng, ổn định nhịp tim và huyết áp, phòng ngừa được bệnh tim mạch.

Vài thói quen tưởng chừng đơn giản trên nếu được duy trì lâu dài có thể tạo ra sự khác biệt lớn cho sức khỏe tim mạch.

Những nhóm người nên hạn chế ăn bắp cải

(GLO)- Bắp cải là loại rau quen thuộc, giàu chất xơ và vitamin, tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp để ăn nhiều bắp cải, bởi với một số người, loại rau này có thể gây khó chịu cho hệ tiêu hóa hoặc ảnh hưởng đến tình trạng bệnh lý sẵn có.

Cần sự chung tay của cộng đồng

(GLO)- Hiện nay, nhiều cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang rơi vào tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nguồn máu, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác cấp cứu và điều trị cho người bệnh. Để tháo gỡ khó khăn này, các cơ sở y tế rất mong nhận được sự chung tay của cộng đồng.

Người mắc cúm A nên ăn gì để nhanh hồi phục?

(GLO)- Cúm A là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp do vi rút gây ra, với các triệu chứng phổ biến như sốt, ho, đau họng, chảy nước mũi và mệt mỏi. Nếu không được chăm sóc và điều trị đúng cách, bệnh không chỉ dễ lây lan mà còn có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm.

Tác dụng ít ngờ từ hoa chuối

(GLO)- Hoa chuối (bắp chuối) không chỉ là nguyên liệu chế biến các món ăn dân dã mà còn là vị thuốc quý với tác dụng ít ngờ: cải thiện tắc tia sữa, khắc phục chứng táo bón, hỗ trợ giảm cân, chống trầm cảm và cải thiện tâm trạng.

Những thức uống hại thận cần hạn chế

(GLO)- Thận là cơ quan thầm lặng nhưng quyết định sự ổn định của cơ thể. Thói quen dùng một số loại đồ uống tưởng chừng vô hại như nước ngọt, rượu bia, trà đặc hay nước tăng lực lại có thể khiến thận phải “làm việc quá sức”, lâu dần gây suy giảm chức năng.

Cà phê kỵ với những loại vitamin và khoáng chất nào?

(GLO)- Cà phê giúp tỉnh táo và tăng hiệu suất làm việc nhưng lại có thể làm giảm khả năng hấp thu một số vitamin và khoáng chất nếu dùng không đúng thời điểm. Những tương tác kỵ nhau này dễ khiến cơ thể thiếu hụt vi chất cần thiết mà nhiều người không nhận ra.

Khám phá kho tàng dược tính quý cho sức khỏe từ hạt tiêu

(GLO)- Không chỉ là gia vị quen thuộc trong gian bếp, hạt tiêu còn được xem là “kho dược liệu” tự nhiên với nhiều công dụng quý cho sức khỏe. Từ hỗ trợ tiêu hóa, kháng viêm, tăng cường miễn dịch đến thúc đẩy hấp thu dưỡng chất, loại gia vị nhỏ bé này mang lại giá trị lớn nếu được sử dụng đúng cách.

Tin vui cho người mắc viêm gan B

(GLO)- Tập đoàn Dược phẩm và Sinh học đa quốc gia GlaxoSmithKline (GSK) vừa nộp hồ sơ xin cấp phép lưu hành thuốc bepirovirsen sodium lên Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản. Đây là liệu pháp mới được kỳ vọng giúp bệnh nhân viêm gan B có thể ngừng thuốc mà vẫn kiểm soát được virus.

