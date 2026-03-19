Vài thói quen đơn giản giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch

Ưu tiên giấc ngủ
Ngủ đủ và ngủ chất lượng là một trong những yếu tố quan trọng trong bảo vệ sức khỏe tim mạch.
Chuyên gia sức khỏe khuyến nghị, người trưởng thành nên ngủ từ 7 đến 9 tiếng mỗi ngày để cơ thể có đủ thời gian phục hồi. Bởi một giấc ngủ ngon giúp hệ tim mạch được "nghỉ ngơi", ổn định nhịp tim và điều hòa huyết áp hiệu quả hơn.
Uống đủ nước
Tùy theo thể trạng và mức độ hoạt động chúng ta nên uống từ 6 đến 8 cốc nước mỗi ngày.
Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ nhấn mạnh, khi cơ thể được cung cấp đủ nước thì tim có thể bơm máu đi khắp cơ thể dễ dàng hơn và không phải làm việc quá sức.
Vận động nhẹ
Chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ) cho biết, hoạt động thể chất là một trong những yếu tố quan trọng giúp bảo vệ hệ tim mạch. Tập thể dục sẽ cải thiện chức năng mạch máu và tăng độ đàn hồi của động mạch.
Chỉ cần dành khoảng 10-20 phút để kéo giãn cơ, hít đất hay squat là đủ để cơ thể tỉnh táo hơn.
Quản lý căng thẳng
Quản lý căng thẳng là yếu tố cần thiết cho việc bảo vệ, phòng ngừa bệnh tim mạch. Bởi stress có thể dẫn đến rối loạn chức năng nội mô-lớp tế bào lót bên trong mạch máu, từ đó làm tăng nguy cơ xơ vữa và các biến cố của tim mạch.
Việc dành 10 phút mỗi ngày thực hành hít thở chánh niệm hoặc các kỹ thuật hình dung tích cực có thể giúp giảm mức độ căng thẳng, ổn định nhịp tim và huyết áp, phòng ngừa được bệnh tim mạch.
Vài thói quen tưởng chừng đơn giản trên nếu được duy trì lâu dài có thể tạo ra sự khác biệt lớn cho sức khỏe tim mạch.