Gia Lai mở rộng giám sát an toàn thực phẩm sau vụ nghi ngộ độc bánh mì

(GLO)- Sau vụ nghi ngộ độc liên quan đến bánh mì xảy ra trên địa bàn, các ngành chức năng tỉnh Gia Lai đang tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố nhằm phòng ngừa nguy cơ ngộ độc trong mùa nắng nóng.

Không để thực phẩm mùa nắng nóng thành nguy cơ

Theo ngành Y tế, trong điều kiện thời tiết nắng nóng, vi khuẩn và các tác nhân gây bệnh có điều kiện phát triển nhanh trong thực phẩm, đặc biệt đối với nhóm thực phẩm chế biến sẵn, thức ăn đường phố hoặc thực phẩm bảo quản không đúng quy định.

Trong đó, bánh mì được xem là nhóm thực phẩm tiềm ẩn nguy cơ cao do sử dụng nhiều nguyên liệu như thịt, trứng, pa tê, chả, rau, đồ chua và các loại sốt. Nếu quá trình chế biến, bảo quản không bảo đảm vệ sinh, thực phẩm rất dễ nhiễm khuẩn và phát sinh độc tố gây ngộ độc.

Bà Phan Hoàng Ngọc - Phó trưởng phòng Nghiệp vụ, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai - cho biết: “Vi khuẩn Salmonella thường tồn tại trong trứng và các sản phẩm chế biến từ trứng. Đối với bánh mì, đặc biệt là bơ sốt trứng, nếu người chế biến không thực hiện đúng quy trình vệ sinh thì nguy cơ nhiễm khuẩn rất cao”.

Theo bà Ngọc, khi mua trứng về cần rửa sạch trước khi chế biến để hạn chế nguy cơ lây nhiễm vi khuẩn. Trong quá trình chế biến, người làm thực phẩm phải thực hiện nghiêm các quy định về vệ sinh cá nhân như đeo khẩu trang, găng tay, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn sau mỗi lần tiếp xúc với thực phẩm.

“Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, vi khuẩn và độc tố dễ phát triển nhanh. Thực phẩm sau chế biến nên sử dụng trong vòng 2 giờ; nếu chưa sử dụng ngay thì cần được bảo quản đúng cách. Thực phẩm nóng cần bảo quản trên 60 độ C, thực phẩm lạnh dưới 5 độ C. Sau bảo quản cũng phải rã đông đúng cách để bảo đảm an toàn thực phẩm” - bà Ngọc khuyến cáo.

Ngoài khâu chế biến, các cơ sở kinh doanh còn được khuyến cáo tăng cường vệ sinh khu vực chế biến, dụng cụ, trang thiết bị; thực hiện lưu mẫu thực phẩm theo quy định để phục vụ công tác truy xuất nguồn gốc khi xảy ra sự cố liên quan đến an toàn thực phẩm.

Bà Khổng Thị Bích Hoa - chủ cơ sở bánh mì Cô Bông trên đường Ngô Mây (phường Quy Nhơn Nam) - chia sẻ: “Ngoài lựa chọn nguyên liệu có nguồn gốc rõ ràng, cơ sở luôn chú trọng bảo quản thực phẩm đúng quy định để bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng”.

Đồng loạt kiểm tra, mở rộng giám sát

Sau vụ nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến bánh mì, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai đã triển khai kế hoạch giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh bánh mì trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, trong năm 2026, ngành chức năng sẽ thực hiện giám sát 250 mẫu thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh bánh mì, tập trung vào nhóm thực phẩm nguy cơ cao như pa tê, thịt nguội/thịt thưng, chả, đồ chua và các loại sốt. Các mẫu được kiểm nghiệm các chỉ tiêu vi sinh như Salmonella, Escherichia coli (E.coli) và Staphylococcus aureus (S.aureus).

Đoàn kiểm tra tuyên truyền, hướng dẫn để các cơ sở nâng cao ý thức trong lựa chọn nguyên liệu, chế biến và bảo quản thực phẩm an toàn. Ảnh: Thảo Khuy

Hoạt động lấy mẫu được ưu tiên triển khai tại các khu vực đông người như bệnh viện, trường học, chợ, tuyến phố lớn và các điểm kinh doanh thức ăn đường phố. Đối với các mẫu không đạt yêu cầu, cơ quan chức năng sẽ tổ chức truy xuất nguồn gốc, xác minh nguyên nhân và xử lý theo quy định.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung - Phó Giám đốc Sở Y tế - cho biết: “Sau vụ việc xảy ra trên địa bàn, các ngành Y tế, Công thương và Nông nghiệp đã đồng loạt triển khai kiểm tra các cơ sở kinh doanh bánh mì, kể cả cơ sở nhỏ lẻ. Việc lấy mẫu được thực hiện ngẫu nhiên nhằm đánh giá thực tế điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở”.

Theo bà Nhung, ngoài kiểm tra các cơ sở bánh mì, ngành chức năng cũng mở rộng giám sát đối với nhiều nhóm thực phẩm nguy cơ cao khác. Trong đó, ngành Nông nghiệp đã xây dựng kế hoạch lấy mẫu đối với các sản phẩm như chả, nem; ngành Công thương tăng cường kiểm tra các cơ sở thuộc lĩnh vực quản lý.

“Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục kiểm tra các nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, kể cả các cơ sở nhỏ lẻ. Mục tiêu không chỉ là xử lý vi phạm mà còn tuyên truyền, hướng dẫn để các cơ sở nâng cao ý thức trong lựa chọn nguyên liệu, chế biến và bảo quản thực phẩm an toàn” - bà Nhung nhấn mạnh.

Đoàn công tác dán áp phích tuyên truyền và bảng cam kết thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm tại cơ sở kinh doanh bánh mì trên đường Ngô Mây. Ảnh: Thảo Khuy

Tại phường Quy Nhơn Nam, địa phương đã thành lập tổ công tác về an toàn vệ sinh thực phẩm nhằm tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh bánh mì, đồng thời phối hợp với ngành y tế trong hoạt động lấy mẫu giám sát trên địa bàn. Hiện phường có khoảng 78 cơ sở kinh doanh bánh mì lớn nhỏ.

Ông Ngô Hoàng Việt - Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Quy Nhơn Nam - cho biết: “Sau khi nhận được thông tin về vụ nghi ngộ độc thực phẩm và chỉ đạo của UBND tỉnh, địa phương đã chủ động ra quân kiểm tra các cơ sở kinh doanh bánh mì; phối hợp với ngành y tế lấy mẫu, giám sát và xử lý các trường hợp vi phạm nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm”.

Không chỉ cơ quan chức năng, nhiều người dân cũng mong muốn công tác kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm được thực hiện thường xuyên hơn, nhất là trong mùa nắng nóng.

Ông Bùi Đức Dũng (người dân phường Quy Nhơn Nam) cho rằng việc các ngành chức năng tăng cường kiểm tra sau vụ việc nghi ngộ độc thực phẩm giúp người dân yên tâm hơn; đồng thời mong muốn hoạt động này được mở rộng đối với nhiều loại thực phẩm, dịch vụ ăn uống khác để hạn chế nguy cơ mất an toàn thực phẩm trong cộng đồng.