Phường Thống Nhất kiểm tra an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh

PHƯƠNG DUNG
BÁ BÍNH
(GLO)- Từ ngày 4 đến 15-5, đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm (ATTP) phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể và hàng quán thức ăn đường phố trên địa bàn.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP, gồm: giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP (đối với cơ sở thuộc diện cấp), hồ sơ pháp lý; điều kiện cơ sở vật chất, khu vực chế biến, trang thiết bị, dụng cụ; quy trình chế biến, bảo quản; nguồn gốc nguyên liệu, hóa đơn chứng từ; việc thực hiện kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thức ăn; vệ sinh cá nhân, giấy khám sức khỏe và kiến thức ATTP của người trực tiếp chế biến.

Phường Thống Nhất kiểm tra về an toàn thực phẩm. Ảnh: Bá Bính

Qua 2 ngày triển khai, đoàn đã kiểm tra 15 cơ sở. Kết quả cho thấy, đa số cơ sở chấp hành tốt các quy định, bảo đảm điều kiện vệ sinh trong chế biến, kinh doanh; nguyên liệu có nguồn gốc rõ ràng; chưa phát hiện trường hợp vi phạm.

Theo kế hoạch, đoàn sẽ tiếp tục kiểm tra đến hết ngày 15-5; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở duy trì thực hiện nghiêm các quy định về ATTP, góp phần phòng ngừa ngộ độc và bảo vệ sức khỏe người dân trên địa bàn.

