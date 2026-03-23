Hội LHPN tỉnh Gia Lai tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm vì sức khỏe phụ nữ”

Theo đó, đối tượng tham gia là cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân hiện đang sinh sống, công tác, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh (trừ thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký, cán bộ Hội chuyên trách cấp tỉnh).

Ảnh minh họa: Internet

Cuộc thi gồm 5 kỳ (mỗi kỳ/tuần) với các chủ đề khác nhau. Trong đó, kỳ 1 có chủ đề là một số quy định của Luật An toàn thực phẩm; kỳ 2 là lựa chọn và chế biến thực phẩm hợp vệ sinh; kỳ 3 là bảo quản thực phẩm đúng cách; kỳ 4 là phòng - chống ngộ độc thực phẩm và kỳ 5 là vai trò của phụ nữ trong đảm bảo an toàn thực phẩm gia đình.

Cuộc thi được tổ chức trong thời gian 1,5 tháng, bắt đầu từ 7 giờ ngày 13-4 và kết thúc vào lúc 15 giờ ngày 17-5-2026. Cụ thể, kỳ 1 bắt đầu từ 7 giờ ngày 13-4 và kết thúc vào 15 giờ ngày 19-4; kỳ 2 bắt đầu từ 7 giờ ngày 20-4 và kết thúc vào 15 giờ ngày 26-4; kỳ 3 bắt đầu từ 7 giờ ngày 27-4 và kết thúc vào 15 giờ ngày 3-5; kỳ 4 bắt đầu từ 7 giờ ngày 4-5 và kết thúc vào 15 giờ ngày 10-5; kỳ 5 bắt đầu từ 7 giờ ngày 11-5 và kết thúc vào 15 giờ ngày 17-5.

Hình thức thi là trắc nghiệm trực tuyến. Thí sinh tham gia cuộc thi bằng các thiết bị có kết nối internet. Mỗi kỳ có 15 câu hỏi (trong đó có 14 câu hỏi chính và 1 câu hỏi phụ về dự đoán số lượt người tham gia mỗi kỳ).

Nội dung câu hỏi, đáp án, kết quả và danh sách người đạt giải cuộc thi của mỗi kỳ thi sẽ được đăng tải trên website của Hội LHPN tỉnh Gia Lai: https://hoiphunu.gialai.gov.vn và Fanpage Hội LHPN tỉnh Gia Lai.

Mỗi kỳ có 3 giải thưởng cho các cá nhân đạt giải, bao gồm 1 giải nhất, 1 giải nhì và 1 giải ba. Dự kiến, việc tổng kết và trao giải cuộc thi sẽ gắn với Chương trình giao lưu “Gia đình hạnh phúc” nhân Ngày Gia đình Việt Nam (28-6).

Cuộc thi nhằm góp phần hình thành ý thức tự giác của hội viên, phụ nữ trong sản xuất, chế biến, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm an toàn.

Cuộc thi nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kiến thức cho cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân trên địa bàn tỉnh về các quy định của pháp luật liên quan đến an toàn thực phẩm.

Đồng thời, phát huy vai trò của hội viên, phụ nữ trong công tác xây dựng gia đình an toàn, hạnh phúc; hình thành ý thức tự giác trong sản xuất, chế biến, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm an toàn, góp phần bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân, gia đình và cộng đồng…