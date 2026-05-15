Mía quá vụ “kẹt” giữa đồng, nông dân thấp thỏm nỗi lo thiệt hại

MINH PHƯƠNG
VĂN CHI
(GLO)- Hàng trăm hecta mía tại các xã Uar và Ia Rsai đang rơi vào tình trạng quá vụ suốt nhiều tháng qua nhưng chưa được doanh nghiệp thu mua. Chính quyền địa phương liên tục kiến nghị doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ thu hoạch để tránh nguy cơ cháy và hạn chế thiệt hại cho người dân.

Những ngày này, trên nhiều cánh đồng mía ở các xã Uar và Ia Rsai không còn cảnh thu hoạch nhộn nhịp như mọi năm. Thay vào đó là những ruộng mía úa vàng, khô quắt vì phải “đứng đồng” suốt nhiều tháng giữa nắng nóng gay gắt.

Hơn 1,6 ha mía của chị Nguyễn Thị Hương (buôn Chư Yut, xã Ia Rsai) bất ngờ bị cháy trong khi chờ thu hoạch. Ảnh: V.C

Theo ghi nhận, riêng xã Uar hiện có khoảng 400 ha mía, nhưng đến nay mới chỉ một phần nhỏ được thu hoạch. Phần lớn diện tích còn lại đã quá lứa, nguy cơ cháy và giảm chất lượng ngày càng lớn.

Trong khi đó, tại xã Ia Rsai vẫn còn hơn 320 ha mía chưa được doanh nghiệp tổ chức thu mua. Hầu hết diện tích mía này liên kết sản xuất, tiêu thụ với Công ty cổ phần mía đường Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk), người dân càng thêm lo lắng trước nguy cơ thiệt hại ngày một tăng.

Gia đình chị Nguyễn Thị Hương (buôn Chư Yut, xã Ia Rsai) thuê 3 ha đất tại xã Uar để trồng mía. Suốt nhiều tháng qua, ngày nào chị cũng liên hệ với nhà máy để hỏi lịch thu hoạch nhưng chỉ nhận được những lời hứa hẹn. Trong lúc chờ thu mua, hơn 1,6 ha mía của gia đình bất ngờ bị lửa thiêu rụi ngay trước ngày thu hoạch.

“Bao nhiêu công sức, chi phí đầu tư cả năm trời đều dồn vào vụ mía này. Gia đình tôi còn trông chờ tiền bán mía để trả bớt nợ và trang trải cuộc sống. Giờ mía cháy hết rồi, không biết lấy gì để trả nợ nữa” - chị Hương nghẹn ngào nói.

Anh Rcom Ngak (buôn Chư Krih, xã Uar) phun nước tưới mía để ngăn ngừa đám cháy gần đó lan qua rẫy nhà mình. Ảnh: V.C

Không riêng gia đình chị Hương, nhiều hộ dân khác trên địa bàn cũng rơi vào cảnh thấp thỏm. Mía phải “đứng đồng” nhiều tháng trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài, lá khô dày đặc nên chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể xảy ra nguy cơ cháy lớn.

Ông Ngô Hải Nguyên (buôn Thành Công, xã Uar) cho biết đã ký hợp đồng trồng 2 ha mía với Công ty cổ phần mía đường Tuy Hòa từ đầu năm 2025, đến nay vẫn chưa được thu hoạch.

Theo ông Nguyên, mía đã quá vụ nhiều tháng, chữ đường giảm mạnh, trong khi nguy cơ cháy ngày càng cao nhưng nhà máy vẫn chưa đưa vào kế hoạch thu mua.

“Người dân rất sốt ruột và bức xúc. Chúng tôi mong chính quyền tiếp tục làm việc với doanh nghiệp để sớm thu mua, tránh thiệt hại xảy ra do mía cháy hoặc giảm năng suất” - ông Nguyên nói.

Theo phản ánh của người dân, trên địa bàn hiện có hai đơn vị liên kết vùng nguyên liệu là Công ty cổ phần mía đường Tuy Hòa và Công ty mía đường Ayun Pa. Tuy nhiên, tiến độ thu mua năm nay còn chậm, đặc biệt nhiều diện tích liên kết với Công ty cổ phần mía đường Tuy Hòa vẫn chưa được đưa vào kế hoạch thu hoạch.

Không chỉ đối mặt nguy cơ cháy và giảm năng suất, người trồng mía còn lo ngại nếu việc thu mua tiếp tục kéo dài, những cơn mưa đầu mùa sẽ khiến việc vận chuyển mía ra khỏi rẫy sẽ gặp nhiều khó khăn do đường đất lầy lội, xe cơ giới khó tiếp cận.

Rẫy mía của anh Ksor Yer (xã Uar) “đứng đồng” nhiều tháng dưới thời tiết nắng nóng kéo dài, lá khô dày đặc nên chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể xảy ra nguy cơ cháy lớn. Ảnh: V.C

“Khi ký kết liên kết trồng mía, doanh nghiệp cam kết thu mua đúng thời điểm và đảm bảo mọi quyền lợi cho bà con. Tôi ký lệnh chặt với Công ty từ tháng 12-2025, đến nay mía đã quá khô mà vẫn chưa biết ngày nào được thu hoạch. Nếu tiếp tục chậm trễ, người dân sẽ thiệt hại nặng” - anh Ksor Yer (buôn Chư Krih, xã Uar) bức xúc nói.

Trước tình trạng trên, chính quyền địa phương đã nhiều lần làm việc và có văn bản kiến nghị doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ thu mua.

Ông Nguyễn Thanh Vân - Phó Chủ tịch UBND xã Uar - khẳng định: Địa phương đã đề nghị doanh nghiệp ưu tiên thu hoạch những vùng mía khô héo, có nguy cơ cháy cao; đồng thời bố trí phương tiện, nhân lực để đảm bảo tiến độ thu hoạch theo đúng cam kết với người dân.

Tương tự, UBND xã Ia Rsai cũng nhiều lần gửi văn bản đề nghị Công ty cổ phần mía đường Tuy Hòa tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thu mua mía vụ ép 2025-2026.

Ông Võ Ngọc Châu - Chủ tịch UBND xã Ia Rsai - cho biết: Thời tiết nắng nóng, khô hạn thời gian qua khiến nhiều diện tích mía bị khô héo, giảm năng suất, chất lượng và tăng nguy cơ cháy.

Trong khi đó, những cơn mưa đầu mùa đã xuất hiện, gây khó khăn cho việc thu hoạch, vận chuyển.

Ông Châu nhấn mạnh: “Nếu không xử lý kịp thời, thiệt hại sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của người dân, hiệu quả liên kết sản xuất và khả năng tái sinh của diện tích mía lưu gốc cho vụ sau”.

Nắng nóng kéo dài khiến nhiều diện tích mía trên địa bàn xã Ia Rsai bị khô héo, tăng nguy cơ cháy. Ảnh: M.P

Theo kết quả rà soát, hiện trên địa bàn xã Ia Rsai còn hơn 320 ha mía chưa được thu hoạch, trong đó nhiều diện tích đã quá thời hạn nhưng chưa được doanh nghiệp tổ chức thu mua.

UBND xã đề nghị doanh nghiệp báo cáo nguyên nhân chậm thu hoạch, cập nhật kết quả hằng ngày và phối hợp xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh.

“Trường hợp chậm thu mua gây thiệt hại, doanh nghiệp phải có trách nhiệm bồi thường cho người dân theo quy định” - Chủ tịch UBND xã Ia Rsai khẳng định.

Trong khi chờ giải pháp cụ thể, hàng trăm hecta mía vẫn đang “phơi mình” dưới nắng nóng. Những cánh đồng mía khô xen lẫn các khoảng cháy đen tiếp tục phủ bóng nỗi lo về một vụ mùa thất bát và sinh kế bấp bênh của người dân.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng

(GLO)- Giữa lúc nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày qua, hàng chục hecta mía tại khu vực giáp ranh xã Phú Túc và Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) bị cháy. Vụ cháy gây thiệt hại nặng nề, đẩy nhiều hộ nông dân vào cảnh khó khăn khi công sức cả vụ đứng trước nguy cơ mất trắng.

Chung tay vì người nghèo

(GLO)- Từ sự chung tay của chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp và cộng đồng, những căn nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương được triển khai trên địa bàn Gia Lai không chỉ giúp hộ nghèo, gia đình khó khăn “an cư” mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, tiếp thêm động lực để người dân vươn lên.

Ổn định kinh tế nhờ vốn tín dụng chính sách

(GLO)- Nguồn vốn tín dụng chính sách đã và đang góp phần quan trọng trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại khu vực huyện Phú Thiện (cũ), nhất là giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Từ nguồn vốn này, nhiều hộ dân có điều kiện để ổn định sinh kế, vươn lên thoát nghèo.

Tình yêu kháng chiến - hạnh phúc trọn đời

(GLO)- Chiến tranh dẫu khốc liệt song từ sự đồng hành của những người cùng chung lý tưởng cách mạng, tình yêu đã đơm hoa kết trái, trở thành điểm tựa để người lính vững vàng giữa bom đạn, vun đắp nên hạnh phúc bền chặt sau ngày đất nước thống nhất.

Lần theo ký ức, tìm hài cốt liệt sĩ giữa đại ngàn

(GLO)- Những hang đá ở núi Chư Pa - Ia Kreng (làng Doch 1, xã Ia Ly) từng che chở bộ đội, là bệnh xá dã chiến cứu chữa thương binh. Ký ức và dấu tích của năm tháng chiến tranh khốc liệt nơi đây được khai mở khi lực lượng quy tập tìm thấy nhiều hài cốt liệt sĩ, di vật thời kháng chiến chống Mỹ.

Hoài Ân tăng cường quản lý cơ sở giết mổ nhỏ lẻ

(GLO)- Trên địa bàn xã Hoài Ân (tỉnh Gia Lai) có 26 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, nhưng chỉ có 8 cơ sở đăng ký giấy phép kinh doanh, số còn lại hoạt động mang tính tự phát. Vì vậy, xã tăng cường quản lý cơ sở giết mổ nhỏ lẻ để đảm bảo vệ sinh môi trường và sức khỏe người tiêu dùng.

Tấm thiệp "từ cõi chết trở về" và bữa cơm nghĩa tình

(GLO)- Tấm thiệp “Lễ cúng tạ - từ cõi chết trở về” bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người không khỏi tò mò, thậm chí rùng mình. Đây là lời mời “kỳ lạ” của một cặp vợ chồng tiểu thương ở Gia Lai, những người may mắn vượt qua lằn ranh sống - chết và trở lại với lòng biết ơn sâu sắc.

