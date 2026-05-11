Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn làm việc với các doanh nghiệp có dự án chuyển đổi diện tích cao su

(GLO)- Sáng 11-5, tại phường Pleiku, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn chủ trì buổi làm việc với 16 doanh nghiệp có dự án chuyển đổi diện tích cây cao su chết, kém phát triển sang dự án khác.

Tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp; đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh và lãnh đạo UBND các xã có dự án triển khai.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hà Duy

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, trong giai đoạn 2007-2014, UBND tỉnh Gia Lai cũ đã tạm giao đất cho 16 doanh nghiệp thực hiện 44 dự án để triển khai Chương trình chuyển đổi rừng nghèo sang trồng cao su với tổng diện tích trên 32.371 ha.

Qua đánh giá, trên tổng diện tích 25.529 ha, chỉ có khoảng 8.000 ha cao su sinh trưởng, phát triển bình thường (chiếm 31%); còn lại cao su bị chết, kém phát triển. Cùng với đó, diện tích chưa trồng cao su là gần 3.200 ha; diện tích đã giao về địa phương quản lý gần 1.900 ha...

Trên cơ sở kiểm tra, đánh giá hiện trạng cây cao su thuộc dự án, UBND tỉnh đã có báo cáo đề xuất Bộ Nông nghiệp và Môi trường trình Chính phủ đồng ý chủ trương cho phép các doanh nghiệp xử lý, chuyển đổi trên 22.063 ha cao su bị chết, kém phát triển sang các dự án khác như: trồng trọt, chăn nuôi, năng lượng…

Đại diện Công ty TNHH Kinh doanh hàng xuất khẩu Quang Đức phát biểu ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: Hà Duy

Để có cơ sở triển khai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Gia Lai rà soát, xác định loại đất trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với diện tích nêu trên.

Đồng thời, tổ chức thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, bảo đảm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và tuân thủ quy định của pháp luật về lâm nghiệp, đất đai và các quy định pháp luật có liên quan.

Bên cạnh đó, cần tổ chức rà soát, đánh giá cụ thể từng trường hợp, đối chiếu với quy định của pháp luật và tình hình thực tế triển khai để xác định đầy đủ nghĩa vụ trồng rừng thay thế tại thời điểm có chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hà Duy

Tại cuộc họp, đại diện 16 doanh nghiệp có dự án chuyển đổi diện tích cây cao su chết, kém phát triển sang các dự án khác đã báo cáo kế hoạch triển khai chuyển đổi của đơn vị cũng như đề xuất tỉnh hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị doanh nghiệp phải xây dựng và báo cáo ngay các dự án chuyển đổi đối với diện tích cao su chết, kém phát triển.

Nơi nào có khả năng phát triển nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao thì tập trung làm nông nghiệp để xây dựng Gia Lai thành vùng nguyên liệu lớn. Trước mắt, các địa phương có thể đưa diện tích chuyển đổi vào quy hoạch, chưa cần nêu cụ thể dự án gì.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các doanh nghiệp phải trung thực, báo cáo đầy đủ tính khả thi của dự án chuyển đổi, không bán dự án; khả năng đến đâu thì làm đến đấy. Dự án nông nghiệp phải làm theo hướng nông nghiệp công nghệ cao và tuần hoàn khép kín. Tỉnh sẽ kiên quyết thu hồi tất cả những dự án không hiệu quả.

"Tỉnh sẽ thành lập Tổ công tác thẩm định dự án. Các sở, ngành lưu ý xem xét dự án nào khả thi, dự án nào không khả thi. Nếu dự án nào không khả thi mà vẫn triển khai thì sẽ xử lý trách nhiệm các sở, ngành.

Các sở, ngành phải hết sức trách nhiệm, sâu sát với tinh thần linh hoạt để hỗ trợ doanh nghiệp trong vấn đề này” - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.