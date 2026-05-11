Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn làm việc với các doanh nghiệp có dự án chuyển đổi diện tích cao su

(GLO)- Sáng 11-5, tại phường Pleiku, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn chủ trì buổi làm việc với 16 doanh nghiệp có dự án chuyển đổi diện tích cây cao su chết, kém phát triển sang dự án khác.

Tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp; đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh và lãnh đạo UBND các xã có dự án triển khai.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hà Duy

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, trong giai đoạn 2007-2014, UBND tỉnh Gia Lai cũ đã tạm giao đất cho 16 doanh nghiệp thực hiện 44 dự án để triển khai Chương trình chuyển đổi rừng nghèo sang trồng cao su với tổng diện tích trên 32.371 ha.

Qua đánh giá, trên tổng diện tích 25.529 ha, chỉ có khoảng 8.000 ha cao su sinh trưởng, phát triển bình thường (chiếm 31%); còn lại cao su bị chết, kém phát triển. Cùng với đó, diện tích chưa trồng cao su là gần 3.200 ha; diện tích đã giao về địa phương quản lý gần 1.900 ha...

Trên cơ sở kiểm tra, đánh giá hiện trạng cây cao su thuộc dự án, UBND tỉnh đã có báo cáo đề xuất Bộ Nông nghiệp và Môi trường trình Chính phủ đồng ý chủ trương cho phép các doanh nghiệp xử lý, chuyển đổi trên 22.063 ha cao su bị chết, kém phát triển sang các dự án khác như: trồng trọt, chăn nuôi, năng lượng…

Đại diện Công ty TNHH Kinh doanh hàng xuất khẩu Quang Đức phát biểu ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: Hà Duy

Để có cơ sở triển khai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Gia Lai rà soát, xác định loại đất trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với diện tích nêu trên.

Đồng thời, tổ chức thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, bảo đảm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và tuân thủ quy định của pháp luật về lâm nghiệp, đất đai và các quy định pháp luật có liên quan.

Bên cạnh đó, cần tổ chức rà soát, đánh giá cụ thể từng trường hợp, đối chiếu với quy định của pháp luật và tình hình thực tế triển khai để xác định đầy đủ nghĩa vụ trồng rừng thay thế tại thời điểm có chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hà Duy

Tại cuộc họp, đại diện 16 doanh nghiệp có dự án chuyển đổi diện tích cây cao su chết, kém phát triển sang các dự án khác đã báo cáo kế hoạch triển khai chuyển đổi của đơn vị cũng như đề xuất tỉnh hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị doanh nghiệp phải xây dựng và báo cáo ngay các dự án chuyển đổi đối với diện tích cao su chết, kém phát triển.

Nơi nào có khả năng phát triển nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao thì tập trung làm nông nghiệp để xây dựng Gia Lai thành vùng nguyên liệu lớn. Trước mắt, các địa phương có thể đưa diện tích chuyển đổi vào quy hoạch, chưa cần nêu cụ thể dự án gì.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các doanh nghiệp phải trung thực, báo cáo đầy đủ tính khả thi của dự án chuyển đổi, không bán dự án; khả năng đến đâu thì làm đến đấy. Dự án nông nghiệp phải làm theo hướng nông nghiệp công nghệ cao và tuần hoàn khép kín. Tỉnh sẽ kiên quyết thu hồi tất cả những dự án không hiệu quả.

"Tỉnh sẽ thành lập Tổ công tác thẩm định dự án. Các sở, ngành lưu ý xem xét dự án nào khả thi, dự án nào không khả thi. Nếu dự án nào không khả thi mà vẫn triển khai thì sẽ xử lý trách nhiệm các sở, ngành.

Các sở, ngành phải hết sức trách nhiệm, sâu sát với tinh thần linh hoạt để hỗ trợ doanh nghiệp trong vấn đề này” - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5

(GLO)- Sáng 8-5, tại Sở Chỉ huy Quân khu 5 (TP. Đà Nẵng), Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai do đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5.

Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế - xã hội

(GLO)- Chiều 6-5, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì hội nghị đánh giá kinh tế - xã hội tháng 4, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5-2026.

Gia Lai: Đẩy mạnh tuyên truyền, xử lý vi phạm để kéo giảm tai nạn giao thông

(GLO)- Chiều 29-4, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến với các địa phương trên địa bàn tỉnh nhằm sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) quý I/2026 và triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung làm việc với 2 xã Lơ Pang và Kon Chiêng

(GLO)- Ngày 29-4, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 2 xã Lơ Pang và Kon Chiêng nhằm nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2026 đến nay, đồng thời định hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Hoàn thiện quy trình tuyển quân, bảo đảm "tuyển người nào, chắc người đó".

(GLO)- Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2026 vào ngày 28-4, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu hoàn thiện quy trình tuyển quân khép kín với phương châm "tuyển người nào, chắc người đó", bảo đảm chất lượng huấn luyện và giải quyết việc làm cho thanh niên xuất ngũ.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa viếng nghĩa trang liệt sĩ và thăm, tặng quà các gia đình thương binh.

(GLO)- Tối 27-4, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam dẫn đầu Đoàn công tác của Trung ương viếng nghĩa trang liệt sĩ và thăm, tặng quà các gia đình thương binh tại phường Quy Nhơn Nam.

Gia Lai chuyển mục đích sử dụng hơn 55 ha rừng phục vụ hai dự án trọng điểm.

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII đã thông qua nghị quyết chuyển mục đích sử dụng hơn 55 ha rừng để triển khai 2 dự án hạ tầng quan trọng, gồm tuyến đường kết nối cao tốc Bắc - Nam với Khu công nghiệp và Bến cảng Phù Mỹ, cùng khu tái định cư vùng thiên tai tại xã Phù Mỹ Đông.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Các địa phương cần nhận diện rõ dư địa phát triển

(GLO)- Sáng 25-4, làm việc với các xã Chư Pưh, Ia Le, Ia Hrú (tỉnh Gia Lai), đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, dư địa tăng trưởng còn lớn, các địa phương cần nhận diện rõ để triển khai hiệu quả nhiệm vụ.

