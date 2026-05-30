Chủ động, quyết liệt triển khai các phương án phát triển kinh tế - xã hội

(GLO)- Ngày 30-5, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã làm việc với lãnh đạo các xã: Kbang, Kông Bơ La, Tơ Tung, Sơn Lang, Đak Rong và Krong nhằm kiểm tra việc triển khai các phương án phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (đội mũ) kiểm tra công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã Đak Rong. Ảnh: N.H

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn trực tiếp đi kiểm tra, khảo sát thực tế nhiều vị trí quy hoạch, phương án xây dựng các công trình quan trọng gồm: cầu giao thông bắc qua sông Ba, dự án thủy lợi hồ Suối Lơ (xã Kông Bơ La); vị trí đề xuất xây dựng đập dâng nước hồ thủy lợi Ka Tung (xã Tơ Tung), vị trí quy hoạch xây dựng Trung tâm hành chính xã Sơn Lang; quy hoạch làng du lịch cộng đồng làng Đak A Sêl, xã Sơn Lang; dự án Nhà máy điện mặt trời nổi Kanak; khảo sát hồ C - Thủy điện Vĩnh Sơn nhằm phát triển nuôi cá, kết hợp du lịch sinh thái nghỉ dưỡng ven hồ; kiểm tra tiến độ triển khai dự án Trung tâm Y tế Kbang…

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 4 từ phải sang) khảo sát dự án Nhà máy điện mặt trời nổi Kanak trên địa bàn xã Kbang. Ảnh: N.H

Qua khảo sát thực tế cho thấy, chính quyền các xã đã chủ động xây dựng phương án quy hoạch các dự án gắn với điều kiện, lợi thế sẵn có nhằm phát huy, đánh thức tiềm năng phát triển của địa phương, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026-2030.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đánh giá cao sự chủ động của các xã trong việc xây dựng phương án tăng trưởng gắn với tiềm năng, lợi thế của từng địa bàn. Đồng thời nhấn mạnh, việc lựa chọn các dự án, công trình phải đảm bảo tính khả thi, hiệu quả và phù hợp với quy hoạch phát triển chung.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 2 từ phải sang) khảo sát quy hoạch làng du lịch cộng đồng làng Đak A Sêl, xã Sơn Lang. Ảnh: N.H

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án tăng trưởng; ưu tiên đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu, nhất là giao thông, thủy lợi nhằm tháo gỡ “điểm nghẽn” cho phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn còn yêu cầu địa phương cần tập trung thu hút các dự án phát triển kinh tế nông nghiệp công nghệ cao gắn với liên kết chuỗi; trong đó xác định rõ sản phẩm chủ lực, xây dựng vùng sản xuất tập trung gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ.

Trong lĩnh vực phát triển du lịch, đồng chí yêu cầu từng địa phương phải có cách làm bài bản, vừa đảm bảo giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tránh làm du lịch tự phát, manh mún. Cùng với đó, đẩy mạnh phát triển kinh tế dưới tán rừng nhằm tăng thu nhập, vừa giữ rừng bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc với các địa phương. Ảnh: N.H

Đối với kiến nghị, đề xuất của các địa phương liên quan đến cơ chế, nguồn vốn và quy hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn giao các sở, ngành liên quan phối hợp nghiên cứu, tham mưu giải quyết; tháo gỡ khó khăn, định hướng phát triển phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các địa phương triển khai hiệu quả các dự án trong thời gian tới.

Theo báo cáo của các địa phương tại buổi làm việc chung, ngay từ đầu năm, các xã đã chủ động xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các mục tiêu tăng trưởng phù hợp với điều kiện thực tế.

Lãnh đạo xã Krong báo cáo tình hình triển khai các phương án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Ảnh: N.H

Trọng tâm là phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật và từng bước hình thành các mô hình kinh tế hiệu quả.

Trong 5 tháng đầu năm 2026, sản xuất nông nghiệp của 6 xã: Kbang, Kông Bơ La, Tơ Tung, Sơn Lang, Đak Rong, Krong tiếp tục phát triển ổn định. Các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch… đều có sự tăng trưởng tích cực. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường được chú trọng.

Cùng với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng được quan tâm. Các chương trình hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số được thực hiện hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tham quan tại Nhà tưởng niệm Anh hùng Núp. Ảnh: N.H

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: Năm 2026 có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030. Do đó, các địa phương cần tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt hơn trong chỉ đạo, điều hành.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương cần tiếp tục rà soát, cập nhật, hoàn thiện phương án tăng trưởng với tinh thần quyết liệt, sát với thực tiễn hơn.

Trong đó, cần xác định rõ các động lực tăng trưởng, tập trung vào những lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất. Đặc biệt, cần tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý và sản xuất.

Bên cạnh đó, các địa phương cần chủ động cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nguồn lực phát triển. Việc thu hút đầu tư phải có trọng tâm, trọng điểm, không gây ảnh hưởng môi trường, tập trung thu hút các doanh nghiệp công nghệ cao, triển khai các dự án kinh tế xanh - kinh tế tuần hoàn.

Khẩn trương rà soát các quy hoạch, không để xảy ra tình trạng dự án “treo”, dự án đã được chấp thuận đầu tư nhưng không triển khai hoặc triển khai chậm.

Mặt khác, cần tăng cường quản lý tài nguyên, đất đai, đảm bảo sử dụng hiệu quả. Quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nhất là tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: N.H

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc chủ động, quyết liệt tổ chức thực hiện điều hành phát triển kinh tế - xã hội; yêu cầu hệ thống chính trị cơ sở phải đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình đời sống nhân dân, phấn đấu thực hiện đạt kết quả tích cực trong thực hiện các nhiệm vụ, tạo nền tảng vững chắc cho những năm tiếp theo.