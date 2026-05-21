Khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng hai con số

(GLO)- Tăng trưởng tổng sản phẩm địa phương (GRDP) giai đoạn 2026 - 2030 đạt từ 10-10,5%/năm không đơn thuần là chỉ tiêu kinh tế mà còn là yêu cầu chính trị, là khát vọng phát triển trong không gian phát triển mới, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị tỉnh Gia Lai.

Tinh thần này được cụ thể hóa trong Kế hoạch số 68-KH/TU ngày 28-4-2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 18-KL/TW của Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về kế hoạch phát triển KT-XH, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, gắn với mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số trên địa bàn tỉnh.

Tư duy mới cho không gian phát triển mới

Không chỉ đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân hằng năm từ 10 - 10,5%, tỉnh Gia Lai còn xác định hàng loạt trụ cột phát triển mới như đẩy mạnh phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển kinh tế tư nhân; xây dựng Gia Lai trở thành trung tâm công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ, du lịch, chip bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI). Mục tiêu cuối cùng là đưa Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Xác định đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông nhằm tăng cường kết nối vùng, Gia Lai đang đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku. Ảnh: N.H

Quan điểm xuyên suốt được tỉnh xác định là bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng; phát huy vai trò kiến tạo phát triển của Nhà nước; tăng cường sự giám sát, phản biện của MTTQ. Đồng thời, khơi dậy tinh thần đồng lòng, chung sức của cả hệ thống chính trị, cộng đồng DN và người dân.

Cùng với đó là yêu cầu kiên định mục tiêu, hành động quyết liệt, linh hoạt giải pháp, bám sát các trụ cột tăng trưởng và các khâu đột phá để vượt qua khó khăn của năm 2026, tạo bứt phá cho giai đoạn 2027 - 2030.

Để mục tiêu tăng trưởng hai con số không dừng ở quyết tâm chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ tính chiến lược, cấp bách của nhiệm vụ này; xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm phải được cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch hằng năm với yêu cầu “rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm”, có sản phẩm và kết quả cụ thể cho từng ngành, từng địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh, để đạt tăng trưởng hai con số, trước hết phải đổi mới tư duy quản trị, khơi thông nguồn lực và xây dựng hạ tầng đồng bộ.

Đồng thời, muốn phát triển nhanh và bền vững cần có đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm; DN dám đầu tư; người dân được thụ hưởng thành quả phát triển. Tỉnh đã xây dựng kịch bản tăng trưởng cụ thể, chi tiết, phân chỉ tiêu tới từng xã, phường.

Ngành Nông nghiệp tỉnh Gia Lai tập trung phát triển các vùng trồng chủ lực trên cơ sở ứng dụng công nghệ cao, tăng cường liên kết chuỗi để hình thành vùng nguyên liệu hàng hóa quy mô lớn. Ảnh: Hồng Thương

Khơi thông động lực, mở rộng dư địa tăng trưởng

Trong cấu trúc tăng trưởng mới, công nghiệp được xác định là trụ cột quan trọng của nền kinh tế với định hướng phát triển công nghiệp hiện đại, quy mô lớn, tạo đột phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo giữ vai trò động lực, dẫn dắt tăng trưởng toàn ngành.

Giám đốc Sở Công Thương Dương Minh Đức cho biết, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, ngành tập trung khai thác hiệu quả hành lang kinh tế Đông - Tây, các khu kinh tế, khu công nghiệp ven biển, dọc trục QL 19 và cao tốc Quy Nhơn - Pleiku. Đây là những lợi thế quan trọng giúp kết nối vùng nguyên liệu Tây Nguyên với cảng biển, sân bay, đô thị ven biển và thị trường xuất khẩu.

Đáng chú ý, không gian phát triển công nghiệp của tỉnh còn được mở rộng theo hành lang đường Hồ Chí Minh, QL 25 và cao tốc Bắc - Nam. Cách tiếp cận này hướng đến tổ chức lại không gian phát triển theo hướng liên kết vùng, liên kết nội tỉnh, tạo sự gắn kết giữa cao nguyên với biển, giữa nông nghiệp với công nghiệp chế biến, giữa logistics với cảng biển và cửa khẩu.

“Gia Lai cũng đặt mục tiêu thu hút đầu tư mạnh vào các lĩnh vực năng lượng tái tạo, năng lượng sạch như điện gió ven bờ, điện gió ngoài khơi, điện mặt trời, điện sinh khối, điện rác và các nguồn năng lượng mới. Đây là hướng đi phù hợp với xu thế chuyển đổi xanh, đồng thời mở ra dư địa lớn cho phát triển công nghiệp năng lượng, công nghiệp phụ trợ và các chuỗi sản xuất mới” - ông Đức cho hay.

Ở lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh xác định phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ gắn với chế biến sâu và thích ứng biến đổi khí hậu là định hướng trọng tâm trong giai đoạn 2026 - 2030.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Cao Thanh Thương cho hay ngành sẽ tập trung phát triển các vùng trồng chủ lực trên cơ sở ứng dụng công nghệ cao, tăng cường liên kết chuỗi để hình thành vùng nguyên liệu hàng hóa quy mô lớn, đạt chuẩn, phục vụ chế biến sâu, tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

Sản xuất tôn tại Nhà máy Tôn thép Hoa Sen - Nhơn Hội thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội (phường Quy Nhơn Đông). Ảnh N.H

Không chỉ ở cấp tỉnh, mục tiêu tăng trưởng hai con số cũng đang được cụ thể hóa tới từng địa phương. Các xã, phường đã xây dựng chi tiết kịch bản tăng trưởng hằng năm gắn với tiến độ triển khai các dự án động lực.

Ông Nguyễn Đức Toàn - Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn - khẳng định: Mục tiêu tăng giá trị sản phẩm năm 2026 của địa bàn phải đạt hơn 12%. Định hướng phát triển xuyên suốt giai đoạn 2026 - 2030 là lấy du lịch gắn với văn hóa - lịch sử và kinh tế biển làm động lực trung tâm; đồng thời thúc đẩy các lĩnh vực dịch vụ có lợi thế như vận tải, cảng biển, logistics, tài chính, KHCN… Để tạo nền tảng tăng trưởng, phường tập trung triển khai nhiều dự án lớn mang tính động lực.

Từ quyết tâm chính trị đến xây dựng kịch bản tăng trưởng cụ thể, từ định hình lại không gian phát triển đến thúc đẩy các động lực mới, mục tiêu tăng trưởng hai con số không chỉ là kỳ vọng, mà còn là phép thử về năng lực điều hành, tổ chức thực hiện và khả năng tạo dựng động lực phát triển mới cho toàn tỉnh trong giai đoạn tới.