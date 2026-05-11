Hoài Nhơn Bắc tổ chức hội thi tuyên truyền viên về bình dân học vụ số

NGÔ SƯƠNG
(GLO)- Ngày 10-5, Đảng ủy phường Hoài Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội thi tuyên truyền viên “Bình dân học vụ số - Thắp sáng nghị quyết của Đảng trong kỷ nguyên mới”.

Tham gia hội thi có 9 đội đến từ các chi bộ, cơ quan, đơn vị trên địa bàn phường.

Quang cảnh hội thi. Ảnh: Quang Hải

Các đội tranh tài với 2 phần gồm: thi tuyên truyền viên và sân khấu hóa “Bình dân học vụ số”, tập trung nội dung đưa nghị quyết của Đảng vào thực tiễn gắn với chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong công tác tuyên truyền, hỗ trợ người dân tiếp cận môi trường số.

Tiếp đến là phần thi sân khấu hóa với nhiều hình thức thể hiện phong phú như tiểu phẩm, hoạt cảnh, ca kịch, thơ, hò vè… được dàn dựng công phu, có sự tham gia của cán bộ, đoàn viên, hội viên và học sinh.

Các tiết mục đã truyền tải sinh động tinh thần đổi mới, sáng tạo trong tuyên truyền nghị quyết của Đảng thông qua giải pháp số hóa; đồng thời phát huy vai trò nòng cốt của cán bộ, đảng viên trong hỗ trợ người dân từng bước “xóa mù số” tại cộng đồng.

Phần thi sân khấu hóa. Ảnh: Quang Hải

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các đội đã có sự chuẩn bị chu đáo, nội dung phong phú, sáng tạo, bám sát chủ đề hội thi. Nhiều tiết mục có tính tuyên truyền cao, gắn với thực tiễn đời sống và nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải nhất cho đội “Hành động số”; giải nhì thuộc về đội “Kết nối số”. Giải ba được trao cho các đội “Tiên phong số”, “Kỷ nguyên số” và “Nhịp cầu số”.

Đại diện Đảng ủy phường Hoài Nhơn Bắc trao giải nhất cho đội "Hành động số". Ảnh: Quang Hải

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao 4 giải khuyến khích cho các đội “Hải Đăng số”, “Sứ giả số”, “Khát vọng số” và “Vươn khơi số”.

Gia Lai: Hơn 200 đại biểu báo chí, văn nghệ sĩ, trí thức tham gia hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV

(GLO)- Sáng 8-4, tại điểm cầu tỉnh Gia Lai, hơn 200 đại biểu là lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí, xuất bản cùng đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai

(GLO)- Chiều 22-3, Đoàn kiểm tra, giám sát số 21 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Lê Hoài Trung - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai để thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát.

Đảng ủy phường Diên Hồng tổ chức 6 lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Từ ngày 17 đến 22-3, Đảng ủy phường Diên Hồng tổ chức 6 lớp học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, với sự tham gia của gần 2.000 cán bộ, đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Đảng ủy các Cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Sáng 4-3, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Hội nghị diễn ra trực tiếp tại Hội trường Tỉnh ủy và kết nối trực tuyến đến các điểm cầu của các tổ chức đảng trong Đảng bộ.

Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79 và Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị

(GLO)- Sáng 25-2, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam của Bộ Chính trị.

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai tiếp sóng Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt 2 nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị

(GLO)- Ngày mai (25-2), Ban Bí thư Trung ương Đảng sẽ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế Nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam của Bộ Chính trị.

Từng bước số hóa công tác Đảng ở cơ sở

(GLO)- Với công tác xây dựng Đảng, nhất là ở cơ sở, chuyển đổi số không chỉ là yêu cầu tất yếu mà còn là thước đo năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy trong bối cảnh mới. Tại Gia Lai, việc số hóa công tác Đảng đang được triển khai từ những việc cụ thể, gắn với sinh hoạt chi bộ, từng đảng viên.

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai tiếp sóng Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Ngày 7-2, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai sẽ tiếp sóng hội nghị để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh theo dõi.

Tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I

(GLO)- Chiều 4-2, tại Văn phòng Tỉnh ủy, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tự hào thế hệ Đảng viên trẻ Gia Lai.

(GLO)- Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ngày 26-1, tại Khu di tích Chi bộ Hồng Lĩnh (phường An Nhơn), Tỉnh đoàn tổ chức Ngày Thanh niên cùng hành động với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Hành động nhanh, kết quả cụ thể

Đại hội XIV của Đảng đã xác định không chỉ mục tiêu, phương hướng, mà còn làm rõ những việc cần triển khai sớm để đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo ra kết quả cụ thể để nhân dân nhìn thấy, được thụ hưởng, qua đó củng cố và nâng cao niềm tin đối với Đảng. 

