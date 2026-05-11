Hoài Nhơn Bắc tổ chức hội thi tuyên truyền viên về bình dân học vụ số

(GLO)- Ngày 10-5, Đảng ủy phường Hoài Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội thi tuyên truyền viên “Bình dân học vụ số - Thắp sáng nghị quyết của Đảng trong kỷ nguyên mới”.

Tham gia hội thi có 9 đội đến từ các chi bộ, cơ quan, đơn vị trên địa bàn phường.

Quang cảnh hội thi. Ảnh: Quang Hải

Các đội tranh tài với 2 phần gồm: thi tuyên truyền viên và sân khấu hóa “Bình dân học vụ số”, tập trung nội dung đưa nghị quyết của Đảng vào thực tiễn gắn với chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong công tác tuyên truyền, hỗ trợ người dân tiếp cận môi trường số.

Tiếp đến là phần thi sân khấu hóa với nhiều hình thức thể hiện phong phú như tiểu phẩm, hoạt cảnh, ca kịch, thơ, hò vè… được dàn dựng công phu, có sự tham gia của cán bộ, đoàn viên, hội viên và học sinh.

Các tiết mục đã truyền tải sinh động tinh thần đổi mới, sáng tạo trong tuyên truyền nghị quyết của Đảng thông qua giải pháp số hóa; đồng thời phát huy vai trò nòng cốt của cán bộ, đảng viên trong hỗ trợ người dân từng bước “xóa mù số” tại cộng đồng.

Phần thi sân khấu hóa. Ảnh: Quang Hải

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các đội đã có sự chuẩn bị chu đáo, nội dung phong phú, sáng tạo, bám sát chủ đề hội thi. Nhiều tiết mục có tính tuyên truyền cao, gắn với thực tiễn đời sống và nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải nhất cho đội “Hành động số”; giải nhì thuộc về đội “Kết nối số”. Giải ba được trao cho các đội “Tiên phong số”, “Kỷ nguyên số” và “Nhịp cầu số”.

Đại diện Đảng ủy phường Hoài Nhơn Bắc trao giải nhất cho đội "Hành động số". Ảnh: Quang Hải

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao 4 giải khuyến khích cho các đội “Hải Đăng số”, “Sứ giả số”, “Khát vọng số” và “Vươn khơi số”.