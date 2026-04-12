Tuyên truyền pháp luật cho đoàn viên thanh niên xã Tuy Phước Bắc

(GLO)- Ngày 12-4, Đoàn xã Tuy Phước Bắc phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) tổ chức tuyên truyền Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và công tác phòng-chống ma túy cho hơn 100 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn.

Các đơn vị tặng mũ bảo hiểm cho đoàn viên thanh niên. Ảnh: ĐVCC

Tại chương trình, báo cáo viên của Phòng Cảnh sát giao thông và Công an xã Tuy Phước Bắc đã thông tin về những quy định cơ bản khi tham gia giao thông; phân tích các lỗi vi phạm phổ biến, hậu quả và mức xử phạt; đồng thời cảnh báo về tác hại của ma túy, dấu hiệu nhận biết và các biện pháp phòng tránh trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức lồng ghép các câu hỏi tình huống, tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên tham gia xử lý, nâng cao kiến thức để chấp hành đúng quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.

Đại diện các tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn xã ký cam kết tuân thủ quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. Ảnh: ĐVCC

Dịp này, các đơn vị đã trao tặng mũ bảo hiểm cho đoàn viên, thanh niên. Đồng thời, đại diện các tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn xã đã ký cam kết tuân thủ quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.