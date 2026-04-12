Tuyên truyền pháp luật cho đoàn viên thanh niên xã Tuy Phước Bắc

Tại chương trình, báo cáo viên của Phòng Cảnh sát giao thông và Công an xã Tuy Phước Bắc đã thông tin về những quy định cơ bản khi tham gia giao thông; phân tích các lỗi vi phạm phổ biến, hậu quả và mức xử phạt; đồng thời cảnh báo về tác hại của ma túy, dấu hiệu nhận biết và các biện pháp phòng tránh trong cộng đồng.
Bên cạnh đó, Ban tổ chức lồng ghép các câu hỏi tình huống, tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên tham gia xử lý, nâng cao kiến thức để chấp hành đúng quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.
Dịp này, các đơn vị đã trao tặng mũ bảo hiểm cho đoàn viên, thanh niên. Đồng thời, đại diện các tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn xã đã ký cam kết tuân thủ quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.