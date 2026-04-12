Tuyên truyền pháp luật cho đoàn viên thanh niên xã Tuy Phước Bắc

(GLO)- Ngày 12-4, Đoàn xã Tuy Phước Bắc phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) tổ chức tuyên truyền Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và công tác phòng-chống ma túy cho hơn 100 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn.

Các đơn vị tặng mũ bảo hiểm cho đoàn viên thanh niên. Ảnh: ĐVCC

Tại chương trình, báo cáo viên của Phòng Cảnh sát giao thông và Công an xã Tuy Phước Bắc đã thông tin về những quy định cơ bản khi tham gia giao thông; phân tích các lỗi vi phạm phổ biến, hậu quả và mức xử phạt; đồng thời cảnh báo về tác hại của ma túy, dấu hiệu nhận biết và các biện pháp phòng tránh trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức lồng ghép các câu hỏi tình huống, tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên tham gia xử lý, nâng cao kiến thức để chấp hành đúng quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.

Đại diện các tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn xã ký cam kết tuân thủ quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. Ảnh: ĐVCC

Dịp này, các đơn vị đã trao tặng mũ bảo hiểm cho đoàn viên, thanh niên. Đồng thời, đại diện các tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn xã đã ký cam kết tuân thủ quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.

Gia Lai: "Cháy" hết mình tại Ngày hội "Học sinh 3 tốt"

(GLO)- Ngày 28-3, tại Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt (phường Pleiku), Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức ngày hội “Học sinh 3 tốt” năm 2026 với nhiều hoạt động hấp dẫn, thu hút hơn 500 học sinh thuộc các phường Pleiku, Hội Phú, Thống Nhất, Diên Hồng tham gia. Các em học sinh "cháy" hết mình trong không khí tươi vui, sôi nổi.

60s Gia Lai: Sôi nổi ngày hội của Thanh niên

(GLO)- Tháng Ba, không khí tuổi trẻ lan tỏa khắp Gia Lai với nhiều hoạt động sôi nổi. Trong đó, ngày hội thanh niên tại các trường học đã diễn ra với không khí rộn ràng, năng động, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, tạo nên bức tranh trẻ trung, đầy năng lượng.

Cống hiến sức trẻ cho quê hương Gia Lai

(GLO)- Với tinh thần tận tâm trong công việc và không ngừng rèn luyện, hoàn thiện bản thân, mỗi cá nhân được Tỉnh đoàn trao Giải thưởng Ngô Mây năm 2025 đều là những điển hình tiêu biểu cho sự nỗ lực, sáng tạo và trách nhiệm, góp phần xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng phát triển.

(GLO)- Chương trình “Sức trẻ tình nguyện - Kết nối yêu thương” không chỉ phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên mà còn góp phần chăm lo thiết thực cho học sinh, người dân vùng khó, thắt chặt tình kết nghĩa và lan tỏa những giá trị nhân văn trong cộng đồng.

Sắc màu hội trại truyền thống 26-3

(GLO)- Tháng Thanh niên tại Gia Lai thêm sôi động với hội trại truyền thống được tổ chức Đoàn triển khai có chủ đề “Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo”, “Khát vọng tuổi trẻ”… Hội trại đã trở thành điểm hẹn ý nghĩa, nơi tinh thần đoàn kết và sức sáng tạo của ĐVTN được lan tỏa mạnh mẽ.

