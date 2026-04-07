Ra mắt mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại xã Ia Ly

Mô hình được triển khai nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông khu vực cổng trường; hạn chế ùn tắc, tai nạn; đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông cho học sinh, phụ huynh và cán bộ, giáo viên.
Việc xây dựng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng, tạo môi trường học đường an toàn, thân thiện.
Tại buổi lễ, đại diện Công an xã, Ban Giám hiệu nhà trường, Hội Phụ huynh học sinh đã ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định về an toàn giao thông.