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Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh tái thả 15 cá thể động vật quý hiếm về môi trường tự nhiên

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TRẦN THÚY
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(GLO)- Ngày 11-6, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật (Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh) đã tiến hành tái thả 15 cá thể động vật rừng tại tiểu khu 432 thuộc lâm phần đơn vị quản lý.

Tham gia và giám sát hoạt động này có đại diện chính quyền địa phương, Công an xã Ayun và Hạt Kiểm lâm khu vực Mang Yang.

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Chuẩn bị thả 15 cá thể động vật rừng về môi trường tự nhiên. Ảnh: Huy Toàn

Trong số các cá thể được tái thả có 3 cá thể thuộc nhóm IB - nhóm động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được pháp luật bảo vệ nghiêm ngặt gồm: 1 con chim công xanh và 2 con kỳ đà vân; 12 cá thể thuộc nhóm IIB, bao gồm: trăn đất, trăn gấm, rùa núi vàng, rùa núi viền, mèo rừng, cú lợn rừng, kỳ đà hoa, khỉ đuôi lợn và khỉ mặt đỏ.

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Mèo rừng (thuộc nhóm IIB) khỏe mạnh tại thời điểm tái thả. Ảnh: Huy Toàn

Sau thời gian được cứu hộ, chăm sóc và phục hồi tại Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật, 15 cá thể động vật rừng đều đạt tình trạng sức khỏe tốt, đủ điều kiện tái thả và sống độc lập trong môi trường tự nhiên.

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Thả các cá thể rùa về môi trường tự nhiên tại tiểu khu 432 thuộc lâm phần Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh. Ảnh: Huy Toàn

Hoạt động tái thả được thực hiện theo đúng quy trình kỹ thuật, dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng nhằm bảo đảm an toàn cho người và động vật.

Đây là hoạt động thường xuyên của Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh nhằm bảo tồn đa dạng sinh học, nâng cao hiệu quả công tác cứu hộ và bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

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