Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai trao 30 suất quà cho bệnh nhân tan máu bẩm sinh

(GLO)- Ngày 25-7, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Công đoàn, Đoàn Thanh niên BIDV Gia Lai, BIDV Nam Gia Lai và BIDV Phố Núi trao tặng 30 suất quà cho bệnh nhân tan máu bẩm sinh đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai (phường Pleiku).

Đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai và các ngân hàng trao quà cho bệnh nhân tan máu bẩm sinh. Ảnh: Như Nguyện

Đây là một trong các hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình "Hành trình đỏ" quốc gia lần thứ XIV - 2026. Theo đó, mỗi bệnh nhân được nhận quà và 500.000 đồng tiền mặt.

Cùng ngày, đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku đã đến thăm, động viên và trao số tiền gần 4,3 triệu đồng cho em Nguyễn Bá Ngọc (SN 2013, tổ 8 Phù Đổng, phường Pleiku).

Được biết, gia đình em Ngọc thuộc diện cận nghèo. Cha em là bộ đội phục viên. Mẹ em mắc bệnh thận giai đoạn cuối, phải đến bệnh viện chạy thận 3 lần/tuần.

Đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai trao quà cho gia đình em Ngọc. Ảnh: Như Nguyện

Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đã vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí giúp cháu Ngọc có thêm điều kiện đến lớp và giúp gia đình vượt qua khó khăn.