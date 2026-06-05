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Tất cả cơ sở sơ chế mực xà tại Đề Gi đã ngưng hoạt động

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VĂN LỰC
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(GLO)- 53/53 cơ sở sơ chế mực xà tại xã Đề Gi (tỉnh Gia Lai) đã ngưng hoạt động, thể hiện quyết tâm của chính quyền địa phương trong việc ngăn chặn, xử lý dứt điểm hoạt động sơ chế mực xà gây ảnh hưởng khu dân cư.

Ông Võ Văn Tài - Chủ tịch UBND xã Đề Gi - cho biết: Đến ngày 31-5, toàn bộ 53 cơ sở sơ chế mực xà trên địa bàn thôn An Quang Đông và An Quang Tây (xã Đề Gi) đã chấm dứt hoạt động.

Tại các khu vực trọng điểm như kè chắn sóng đầm Đề Gi và nghĩa trang nhân dân An Quang Tây không còn tình trạng xẻ, phơi mực xà gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng khu dân cư.

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Các cơ sở sơ chế mực xà nằm dọc kè chắn sóng đầm Đề Gi đã được xử lý tháo dỡ, chấm dứt hoạt động. Ảnh: Văn Lực
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Một chủ cơ sở sơ chế mực xà tại thôn An Quang Đông tự nguyện tháo dỡ giàn phơi mực. Ảnh: Văn Lực

Từ giữa tháng 5-2026, UBND xã Đề Gi mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các cơ sở sơ chế mực xà. Ba tổ công tác chuyên trách phối hợp với các lực lượng chức năng lập chốt kiểm tra, tuần tra 24/24 giờ, nhất là vào ban đêm tại các điểm nóng như nghĩa trang An Quang Tây, đê bao chắn sóng, phía Đông cầu Đề Gi và cảng cá Đề Gi.

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Lực lượng chức năng tịch thu số lượng lớn mực xà nguyên liệu không rõ nguồn gốc và bốc mùi hôi thối. Ảnh: Văn Lực

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã đẩy đuổi, dẫn dắt 15 xe container đông lạnh vận chuyển mực xà ra khỏi địa phương; yêu cầu các tài xế ký cam kết không bốc dỡ hàng hóa sai quy định. Đồng thời, phát hiện và xử lý 7 vụ vi phạm, tịch thu và tiêu hủy nhiều tang vật gồm vỉ phơi, khay nhựa và mực nguyên liệu không rõ nguồn gốc.

Địa phương cũng phối hợp với ngành điện lực kiểm tra, ngắt điện đối với 6 cơ sở sử dụng điện sai mục đích phục vụ hoạt động sơ chế mực xà.

Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra liên ngành đã kiểm tra 3 cơ sở chế biến mực xà trên địa bàn. Kết quả cho thấy các cơ sở chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện về bảo hộ lao động và an toàn thực phẩm. Các vi phạm đã được lập biên bản và xử lý theo quy định.

Đánh giá về kết quả bước đầu, ông Nguyễn Việt Cường - Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường) - cho rằng, hoạt động sơ chế mực xà gây ô nhiễm nghiêm trọng môi trường nước và không khí, vì vậy việc xử lý dứt điểm là hết sức cần thiết. Những kết quả đạt được tại xã Đề Gi là tín hiệu tích cực, tuy nhiên địa phương cần tiếp tục có các giải pháp căn cơ, bền vững nhằm ngăn chặn tình trạng tái diễn.

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Ông Nguyễn Việt Cường (trái) cùng đại diện Phòng Kinh tế xã Đề Gi kiểm tra hiện trường các cơ sở sơ chế mực xà vào chiều 1-6. Ảnh: Văn Lực

Theo ông Đinh Phước Thắng - Trưởng Phòng Kinh tế xã Đề Gi, thời gian tới, xã tiếp tục duy trì lực lượng tuần tra, chốt chặn 24/24 giờ tại khu vực cảng cá Đề Gi; nhất là thời điểm từ ngày mùng 1 đến ngày 20 Âm lịch hằng tháng để ngăn chặn nguồn nguyên liệu mực xà cập cảng.

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Hoạt động sơ chế mực xà gây ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước và không khí, nên việc xử lý dứt điểm là rất cấp thiết. Ảnh: Văn Lực

Ông Phạm Dũng Luận - Bí thư Đảng ủy xã Đề Gi - cho biết địa phương đề nghị tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành phối hợp xử lý các cơ sở sơ chế mực xà gây ô nhiễm, đồng thời nghiên cứu quy hoạch khu sơ chế thủy sản tập trung bảo đảm các yêu cầu về môi trường và an toàn thực phẩm.

Trước đó, tình trạng sơ chế mực xà gây ô nhiễm môi trường tại thôn An Quang Đông và An Quang Tây đã kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân. Việc toàn bộ 53 cơ sở ngưng hoạt động được xem là bước chuyển biến tích cực trong nỗ lực lập lại trật tự môi trường và bảo vệ sức khỏe cộng đồng tại địa phương.

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