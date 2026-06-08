Lửa thiêu rụi ngôi nhà nghi do chập điện ở xã Phú Thiện

(GLO)- Tối 7-6, tại làng Plei Ksing (xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) đã xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 1 căn nhà bị thiêu rụi.

Theo đó, tối cùng ngày, trên địa bàn xã Phú Thiện xảy ra giông, lốc bất thường. Lúc này, căn nhà của gia đình chị Siu H’Vữ (SN 1975, làng Plei Ksing) bất ngờ xuất hiện lửa lớn nghi do chập điện.

Ngọn lửa đã thiêu rụi nhà dân ở xã Phú Thiện. Ảnh: Mỹ Hà

Phát hiện lửa, gia đình chị H’Vữ đã nhanh chóng hô hoán rồi di chuyển tài sản ra ngoài. Căn nhà nhỏ tạm bợ được làm bằng tôn, gỗ cùng một số vật liệu dễ cháy, nên ngọn lửa đã bùng phát dữ dội và thiêu rụi hoàn toàn.

Nắm được thông tin trên, UBND xã Phú Thiện đã đến thăm hỏi, động viên gia đình. Được biết, gia đình chị H’Vữ có 5 nhân khẩu, thuộc diện hộ nghèo.

Trước tình hình trên, UBND xã Phú Thiện đã bố trí chỗ ở tạm cho gia đình, đồng thời hỗ trợ kinh phí để xây lại căn nhà mới kiên cố từ nguồn chính sách dành cho hộ nghèo và kêu gọi sự đóng góp của các nhà hảo tâm.