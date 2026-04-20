Thực tập chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Nhà máy gạch tuynel bán dẻo Phú Bổn

(GLO)- Ngày 19-4, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) và Cứu nạn cứu hộ (CNCH) - Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Nhà máy gạch tuynel bán dẻo Phú Bổn (thuộc Công ty cổ phần Phú Bổn) và Công an xã Chư A Thai tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH năm 2026.

Lực lượng chuyên nghiệp triển khai chữa cháy. Ảnh: ĐVCC

Theo tình huống giả định, địa điểm xảy ra cháy tại khu vực nung gạch thành phẩm. Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, tỏa nhiều khói, có nguy cơ cháy lan sang các khu vực lân cận.

Khi phát hiện sự cố, lực lượng PCCC cơ sở đã nhanh chóng báo động, di chuyển người và tài sản; đồng thời sử dụng bình chữa cháy xách tay, chăn chiên để chữa cháy ban đầu và báo tin cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH theo số điện thoại 114.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 7 nhanh chóng xuất 2 xe chữa cháy cùng 15 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp cứu người mắc kẹt trong đám cháy, phun nước trực tiếp vào đám cháy nhằm khống chế, dập tắt ngọn lửa; đồng thời, phun nước làm mát cán bộ, chiến sĩ và cấu kiện xây dựng. Sau khoảng 15 phút đám cháy được dập tắt hoàn toàn, người và tài sản được di chuyển đến nơi an toàn.

Lực lượng cơ sở triển khai dập tắt đám cháy. Ảnh: ĐVCC

Buổi thực tập diễn ra khẩn trương, đúng quy trình, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng tham gia. Thông qua đó giúp nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc chủ động phòng ngừa cháy, nổ, đảm bảo môi trường lao động an toàn.