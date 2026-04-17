Hơn 600 học sinh xã Cửu An tham gia tuyên truyền, diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

(GLO)- Ngày 16-4, Trường THCS Nguyễn Du (xã Cửu An) phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH) khu vực số 6-Phòng PC07 Công an tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình tuyên truyền, trải nghiệm thực hành và diễn tập phương án PCCC và CNCH cho hơn 600 học sinh.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ, chiến sĩ lực lượng PCCC phổ biến những kiến thức cơ bản về nguyên nhân gây cháy nổ, biện pháp phòng ngừa và kỹ năng xử lý khi xảy ra hỏa hoạn.

Hơn 600 học sinh tham gia chương trình tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Ảnh: Đồng Lai

Bên cạnh lý thuyết, học sinh và giáo viên được trực tiếp tham gia thực hành sử dụng bình chữa cháy dạng bột, bình khí CO2 để dập tắt các đám cháy nhỏ mới phát sinh; làm quen với các thiết bị chuyên dụng như cuộn vòi chữa cháy, cách kết nối và vận hành vòi phun nước.

Các em học sinh được lực lượng chức năng hướng dẫn thực hành sử dụng các thiết bị chuyên dụng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Ảnh: Đồng Lai

Cùng với đó, lực lượng chức năng tổ chức diễn tập tình huống giả định xảy ra cháy, hướng dẫn toàn trường di chuyển thoát nạn an toàn trong môi trường có khói, khí độc.

Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tuyên truyền biển, đảo và thu hút nguồn nhân lực tại Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 7 đến 10-4, Đoàn công tác của Lữ đoàn 955 đã phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức các hội nghị tuyên truyền biển, đảo kết hợp định hướng, thu hút nguồn nhân lực tại 6 trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Khởi đầu quan hệ hợp tác giữa Trường Đại học Quy Nhơn và Công ty Cổ phần Becamex Bình Định

(GLO)- Ngày 9-4, đoàn công tác của Viện Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học và Công nghệ (Trường Đại học Quy Nhơn) đã có buổi thăm và làm việc với Công ty Cổ phần Becamex Bình Định (xã Canh Vinh), nhằm tăng cường kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Khơi dậy hứng thú học toán cho học sinh, sinh viên

(GLO)- Ngày 29-3 vừa qua, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán phối hợp với Trường Đại học Quy Nhơn cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Ngày hội Toán học mở - Gia Lai 2026 (MOD 2026) với chủ đề “Toán học và Hy vọng”, thu hút gần 2.000 học sinh, sinh viên và giáo viên tham gia.

Hơn 7.400 thí sinh tham gia dự thi tại Gia Lai

(GLO)- Sáng 5-4, hơn 137.000 thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 - 2026 do Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức. Tại Gia Lai, Trường Đại học Quy Nhơn và Trường Đại học Quang Trung là 2 đơn vị phối hợp tổ chức kỳ thi.

Miễn phí sách giáo khoa trên toàn quốc từ năm 2029

(GLO)- Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Nghị định quy định về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và lộ trình miễn học phí, giáo trình môn học giáo dục quốc phòng an ninh tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp để lấy ý kiến góp ý trước ngày 4-4.

Nghị lực vượt khó của chàng sinh viên Bahnar

(GLO)- Giữa nhiều tấm gương tiêu biểu của Trường Cao đẳng Gia Lai, Đinh Văn Châu (SN 2003, lớp trưởng lớp Bảo vệ thực vật 2024AB, Khoa Nông - Lâm) là một trong những gương mặt nổi bật bởi tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên và sự tận tâm trong học tập cũng như công tác Đoàn.

Nữ sinh APC Gia Lai chinh phục học bổng toàn phần: Hành trình bứt phá trong môi trường đào tạo công dân toàn cầu

(GLO) - Từ một suất học bổng 70% chưa trọn năm học, Phạm Huỳnh Bảo Ngọc - cô học trò đến từ xã Đak Pơ - đã tạo nên bước ngoặt ấn tượng khi xuất sắc giành học bổng toàn phần cho hai năm học cuối cấp tại Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương Gia Lai (APC Gia Lai).

Tích hợp học bạ, bằng cấp trên VNeID từ ngày 15-5

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 88/2026/NĐ-CP quy định quản lý dữ liệu giáo dục và đào tạo, có hiệu lực thi hành từ ngày 15-5-2026. Theo đó, mỗi người dân sẽ có mã hồ sơ học tập để tra cứu học bạ, bằng cấp, chứng chỉ trên VNeID để thay thế bản giấy.

