Hơn 600 học sinh xã Cửu An tham gia tuyên truyền, diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ, chiến sĩ lực lượng PCCC phổ biến những kiến thức cơ bản về nguyên nhân gây cháy nổ, biện pháp phòng ngừa và kỹ năng xử lý khi xảy ra hỏa hoạn.
Bên cạnh lý thuyết, học sinh và giáo viên được trực tiếp tham gia thực hành sử dụng bình chữa cháy dạng bột, bình khí CO2 để dập tắt các đám cháy nhỏ mới phát sinh; làm quen với các thiết bị chuyên dụng như cuộn vòi chữa cháy, cách kết nối và vận hành vòi phun nước.
Cùng với đó, lực lượng chức năng tổ chức diễn tập tình huống giả định xảy ra cháy, hướng dẫn toàn trường di chuyển thoát nạn an toàn trong môi trường có khói, khí độc.