Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng cháy chữa cháy cho học sinh Trường THPT Hùng Vương

Tại chương trình, Công an phường Quy Nhơn Bắc đã phổ biến các kiến thức cơ bản về PCCC, tập trung vào nguy cơ cháy, nổ trong mùa nắng nóng; nhấn mạnh vai trò của “5 phút vàng” trong công tác chữa cháy ban đầu; góp phần hạn chế thiệt hại về người và tài sản.
Đồng thời, học sinh, giáo viên được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống khi xảy ra sự cố, cách thoát nạn an toàn; trực tiếp sử dụng bình chữa cháy xách tay để dập tắt đám cháy trong tình huống giả định.
Dịp này, Công an phường Quy Nhơn Bắc còn hướng dẫn cài đặt và cách sử dụng ứng dụng báo cháy 114 trên điện thoại thông minh, giúp kịp thời truyền tin khi có sự cố xảy ra.
Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng PCCC cho học sinh, giáo viên nhà trường trong việc phòng ngừa, xử lý hiệu quả các tình huống cháy, nổ trong trường học và khu dân cư.