Hơn 200 học viên tham gia huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH

(GLO)- Sáng 11-4, tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai (phường Diên Hồng), Công an tỉnh đã khai mạc lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) năm 2026.

Tham gia lớp huấn luyện có hơn 200 học viên thuộc lực lượng được phân công thực hiện nhiệm vụ PCCC, CNCH tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.

Học viên thực hành sử dụng các phương tiện chữa cháy. Ảnh: H.H

Trong 2 ngày, các học viên được phổ biến các quy định của pháp luật về công tác PCCC và CNCH; kiến thức và kỹ năng về PCCC, thoát nạn và CNCH; cơ sở dữ liệu về PCCC, CNCH và truyền tin báo cháy.

Bên cạnh đó, các học viên còn được thực hành sử dụng các phương tiện chữa cháy, thiết bị CNCH tại khu hội chợ hoa (phường Diên Hồng), qua đó nâng cao khả năng xử lý tình huống thực tế.

Sau khóa huấn luyện, các học viên sẽ được kiểm tra, đánh giá kết quả nhằm đảm bảo nắm vững kiến thức, kỹ năng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác PCCC và CNCH tại cơ sở.