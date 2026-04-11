Hơn 200 học viên tham gia huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH

(GLO)- Sáng 11-4, tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai (phường Diên Hồng), Công an tỉnh đã khai mạc lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) năm 2026.

Tham gia lớp huấn luyện có hơn 200 học viên thuộc lực lượng được phân công thực hiện nhiệm vụ PCCC, CNCH tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.

huan-luyen-nghiep-vu.jpg
Học viên thực hành sử dụng các phương tiện chữa cháy. Ảnh: H.H

Trong 2 ngày, các học viên được phổ biến các quy định của pháp luật về công tác PCCC và CNCH; kiến thức và kỹ năng về PCCC, thoát nạn và CNCH; cơ sở dữ liệu về PCCC, CNCH và truyền tin báo cháy.

Bên cạnh đó, các học viên còn được thực hành sử dụng các phương tiện chữa cháy, thiết bị CNCH tại khu hội chợ hoa (phường Diên Hồng), qua đó nâng cao khả năng xử lý tình huống thực tế.

Sau khóa huấn luyện, các học viên sẽ được kiểm tra, đánh giá kết quả nhằm đảm bảo nắm vững kiến thức, kỹ năng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác PCCC và CNCH tại cơ sở.

Trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) nằm sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19, mỗi ngày cán bộ, công chức đi làm đều phải “trả phí qua trạm”.

Trả phí qua trạm BOT để đi làm - nghịch lý ở xã Hra

(GLO)- Sau khi sáp nhập, trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) được đặt sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19. Điều tưởng như thuận lợi về giao thông lại trở thành nghịch lý khi nhiều cán bộ, công chức mỗi ngày đi làm đều phải “trả phí qua trạm”, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và tâm lý công tác.

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

(GLO)- Sáng 7-4, chính quyền xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai) tiến hành khảo sát khu vực giọt nước làng Bi nhằm xây dựng phương án tu sửa, tôn tạo, đồng thời gìn giữ một nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Jrai ở khu vực biên giới.

Tuyên truyền phòng, chống tảo hôn cho 100 phụ nữ dân tộc thiểu số xã Ia Krêl

(GLO)- Chiều 6-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Krêl tổ chức buổi truyền thông về thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” trong phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, thu hút 100 hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số tại địa phương tham gia.

Đề xuất bổ sung 5 khoản thu nhập được miễn thuế TNCN

(GLO)- Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), có hiệu lực từ ngày 1-7-2026, quy định cụ thể về 21 khoản thu nhập được miễn thuế, đồng thời bổ sung 5 khoản thu nhập được miễn thuế so với trước đây.

Nhà giàn DK1/11 cấp cứu ngư dân bị nạn

(GLO)- Bệnh nhân là ông La Văn Trú (SN 1966, trú tại Hoài Nhơn Đông, Gia Lai), có biểu hiện miệng méo, mắt nhắm, không nói được, tay chân yếu. Quân y nhận định sơ bộ bệnh nhân có dấu hiệu tai biến mạch máu não.

Cấm xe lưu thông tại nhiều tuyến đường trung tâm Quy Nhơn để tổ chức lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026

(GLO)- Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai thông báo phân luồng giao thông để phục vụ hoạt động tổng duyệt và Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Trong đó tạm cấm phương tiện lưu thông trên một số tuyến đường xung quanh Quảng trường Nguyễn Tất Thành và lân cận.

null