Nước sạch về làng & cuộc đổi thay nơi “phên giậu” Tổ quốc

(GLO)- Vài năm trở lại đây, khi nguồn vốn tín dụng chính sách - chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được triển khai, diện mạo nông thôn vùng biên đã có những đổi thay rõ rệt, bắt đầu từ những công trình nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn.

Kiểm tra công trình nước sạch sử dụng vốn vay tín dụng chính sách. Ảnh: Viễn Khánh

Trước ngày vào cao điểm mùa khô, anh Rơ Mah Hrin (làng Mook Trang, xã Ia Dom) tất bật hoàn thiện lại hệ thống nước sinh hoạt của gia đình. Bên giếng nước vừa được nạo vét, anh kiểm tra, tu chỉnh hệ thống ống dẫn nước vào nhà. Cách đó không xa, khu nhà tắm, nhà vệ sinh đang được chỉnh sửa, lắp đặt lại đồng bộ.

Toàn bộ những hạng mục này được đầu tư từ khoản vay 50 triệu đồng của chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn thông qua Ngân hàng CSXH.

Anh Hrin chia sẻ: “Ngày trước chưa đào được giếng thì mình cũng như bà con trong thôn phải xuống suối lấy nước về dùng. Tắm rửa, vệ sinh đều ở ngoài suối hoặc dùng chung giọt nước. Bây giờ thì tiện lợi hơn nhiều rồi. Nhờ vốn vay từ Ngân hàng CSXH, mình khoan được giếng, làm được nhà tắm, nhà vệ sinh, sạch sẽ hơn”.

Không chỉ giảm gánh nặng tìm nước sinh hoạt cho gia đình, việc có nước sạch ngay tại nhà giúp gia đình anh chủ động hơn trong việc tưới khu vườn sau nhà, nhất là vào mùa nắng kéo dài. Đây không còn là câu chuyện riêng của một hộ dân; ở làng Mook Trang, ngày càng nhiều gia đình được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để cải thiện điều kiện sống.

Gần nhà Hrin, gia đình chị Puih H’Ly cũng mới hoàn thiện khu vệ sinh, nhà tắm, giếng nước. Sau khi xây được căn nhà mới, chị tiếp tục vay vốn để hoàn thiện công trình vệ sinh khép kín, đảm bảo sinh hoạt sạch sẽ - điều mà trước đây gia đình chị chưa từng có. “Mình vay vốn Ngân hàng CSXH nên đã làm được nhà ở và công trình vệ sinh ngay sau nhà, cuộc sống dễ dàng hơn nhiều” - chị H’Ly nói.

Công trình vệ sinh khép kín đang được hoàn thiện tại gia đình chị Puih H’Ly, làng Mook Trang, xã Ia Dom. Ảnh: Viễn Khánh

Chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được triển khai đồng bộ tại các xã biên giới thuộc địa bàn huyện Đức Cơ (cũ), gồm: Ia Dom, Ia Pnôn, Ia Dơk, Ia Krêl, Ia Nan và Đức Cơ. Nguồn vốn được phân bổ từ Trung ương, kết hợp với nguồn nhận ủy thác từ địa phương, thông qua hệ thống các tổ tiết kiệm và vay vốn tại cơ sở.

Tính đến nay, tổng dư nợ chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường tại 6 xã đạt hơn 96,2 tỷ đồng, với 3.692 lượt hộ vay. Mỗi công trình được vay tối đa 25 triệu đồng, một hộ có thể vay 50 triệu đồng cho 2 công trình. Thời hạn vay trong 5 năm, lãi suất phù hợp, giúp người dân chủ động đầu tư và hoàn vốn vay.

Theo bà Phạm Thị Hằng - Tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn làng Mook Trang, ngay khi có nguồn vốn, tổ đã phối hợp rà soát nhu cầu, điều kiện của từng hộ dân để hướng dẫn tiếp cận vốn vay.

Không chỉ dừng lại ở việc “đưa vốn”, các tổ tiết kiệm và vay vốn còn đóng vai trò cầu nối, phối hợp với các hội, đoàn thể tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng vốn hiệu quả, hình thành ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường.

Từ chỗ phụ thuộc vào nguồn nước tự nhiên, đến nay nhiều hộ đã chủ động đầu tư hệ thống nước sinh hoạt đảm bảo. Từ thói quen sinh hoạt giản đơn, đã hình thành nếp sống vệ sinh, khoa học hơn.

Hiện nay, trong hơn 20.200 hộ tại 6 xã biên giới, đã có trên 17.800 hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh, đạt tỷ lệ 87,9%. Một số địa phương đạt tỷ lệ rất cao như xã Ia Pnôn đạt 100%, Ia Dơk và Ia Krêl đạt 96%.

Ông Thái Đắc Hùng - Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Đức Cơ-cho biết, để đảm bảo nhu cầu vay vốn để đầu tư các công trình nước sạch, vệ sinh môi trường của người dân, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, giúp người dân hiểu rõ hơn về chính sách tín dụng ưu đãi.

Đồng thời, nâng cao chất lượng tín dụng, bảo đảm cho vay đúng đối tượng, sử dụng vốn hiệu quả và kịp thời bổ sung nguồn vốn cho các địa bàn còn khó khăn.

Nước sạch về làng, không chỉ là câu chuyện hạ tầng, mà là câu chuyện của sự đổi thay. Khi môi trường được cải thiện, sức khỏe được bảo vệ, thì đời sống người dân vùng biên cũng từng bước nâng lên. Những công trình nhỏ, nhưng giá trị không nhỏ - đó là nền tảng để xây dựng nông thôn mới bền vững nơi “phên giậu” Tổ quốc.